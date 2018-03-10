Москва, 10 марта, 2018, 19:20 — ИА Регнум. Наш мир покинул большой ученый и Великий человек Анри Амвросьевич Рухадзе. Он был выдающимся ученым и до последнего дня оставался настоящим человеком, ни разу не вступившим в конфликт с собственной совестью и убеждениями.

Анри Рухадзе на теоретическом семинаре в ИОФ РАН

Его бескомпромиссность, порядочность, научная и человеческая честность стали легендарными и во все времена были своеобразным эталоном, который помогал многим ученым не предавать свои идеалы. Из-за этих особенностей он нередко вступал в конфликты с людьми, точка зрения которых быстро менялась в зависимости от текущей конъюнктуры. Из-за этого он не был удостоен самых высших академических званий, но был и остается эталоном настоящего Ученого и Гражданина. Его труды широко известны в мире. В 1999 году он был избран почетным доктором Софийского университета им. В. К. Охридского (Болгария), а в 2009 году — почетным доктором Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова НАН Украины.

Он очень много сделал в науке, и его имя неразрывно связано с такими областями современной физики, как электродинамика материальных сред, физика плазмы, плазменная электроника. Он (со своими коллегами) заложил основы электродинамики плазмоподобных сред с пространственной дисперсией и впервые обосновал представление о магнитной проницаемости таких сред, исходя из самой сути такой дисперсии.

Он внес выдающийся вклад в обоснование и создание релятивистской плазменной СВЧ-электроники. Под его непосредственным руководством и при участии его учеников были созданы принципиально новые уникальные плазменные генераторы когерентного электромагнитного излучения.

Он много работал с молодежью, личным примером и без лишнего пафоса зажигая ее на служение науке. Среди его прямых учеников более 65 кандидатов и 30 докторов наук.

Круг научных интересов А. А. Рухадзе не ограничивался физикой плазмы, а включал самые разные разделы современной физики. Мало кто помнит, что еще в начале своей научной деятельности он впервые в мире построил полностью перенормированную теорию дейтрона с векторным взаимодействием в приближении Тамма-Данкова.

В последние годы он активно поддерживал такое прорывное научное направление, как физика ядерных реакций при низкой энергии. Это направление оказалось фактически незамеченным в начальный период бурного развития ядерной физики, когда основными приоритетами были большие энергии, большие мощности и, не секрет, большие деньги, выделяемые на ядерные исследования. Но все меняется, и это направление, вне сомнения, очень быстро «выходит из тени».

Анри Амвросьвич понял это задолго до текущего бума, активно включился в эти исследования и всячески помогал преодолевать как объективные, так и субъективные препятствия на этом пути. Он участвовал во многих конференциях по этой тематике, очень активно работал на многочисленных научных семинарах, был главным редактором журнала «Инженерная физика», в котором опубликованы многие очень достойные работы, относящиеся к этому разделу физики.

Его уход — большая потеря для науки и коллег, но мы надеемся, что его пример истинного служения науке будет стимулом для новых поколений.

Проф. В.И. Высоцкий