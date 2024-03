Предисловие ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Книги Аллы Корниловой и Владимира Высоцкого по биологической трансмутации изотопов

Для большинства читателей титан — олицетворение прочности и надёжности. Потребление титана постоянно увеличивается в различных отраслях мировой промышленности. Более половины производимого титана сегодня потребляется авиастроением. Не обошёл титан стороной и пищевую промышленность. Последние 20 лет ведутся непрерывные дебаты об опасности пищевой добавки Е171 (порошка диоксида титана TiO 2 ), до недавнего времени считавшейся абсолютно безопасным пищевым красителем, который широко используется для достижения привлекательной белизны сметаны, майонеза, жевательной резинки, зубной пасты, кондитерских изделий и даже теста. Оказалось, что очень мелкие частицы, образующиеся при изготовлении порошка окиси титана, прекрасно проникают через эпителий кишечника в кровь и потом обнаруживаются в различных органах, включая мозг, сердце и печень, что, по мнению многих исследователей, может быть причиной различных заболеваний, включая рак. В итоге этих споров Франция в 2019 году запретила использование добавки E171.

Не меньший успех сопутствовал титану в медицине, прежде всего в трансплантологии в качестве прочного и лёгкого материала для изготовления зубных и суставных имплантов, а также сердечных клапанов. Однако довольно быстро стала накапливаться неприятная статистика о многочисленных осложнениях, наблюдающаяся у людей с титановыми имплантами и протезами. Появились статистические отчеты, доказывающие повышенный риск возникновения рака у людей с титановыми имплантами, а другие отчёты, наоборот, доказывали их абсолютную безопасность. Но более всего свидетельствует о том, что с титаном как материалом для имплантов что-то не так, — это постоянный поиск специальных покрытий, которые помогают уменьшить риски отторжения чистых титановых имплантов, вымывания кальция из окружающей имплант костной ткани и довольно многочисленных аллергических реакций.

Совершенно неожиданное объяснение причин отторжения титановых имплантов было получено в пионерном исследовании, выполненном в МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством известного физика-ядерщика Аллы Александровны Корниловой. Исследователями было предложено и радикальное устранение обнаруженной проблемы. Первое официальное сообщение об этой сенсационной работе было сделано на 22-й Международной конференции по исследованиям ядерных реакций в конденсированных средах, состоявшейся в сентябре 2019 года в итальянском городе Ассизи (см. A. A. Kornilova et al. The Possible Role of LENR in Dentistry (Reasons, Effects and Prevention) // Journal of Condensed Matter Nuclear Science, Vol. 33, August 2020, p. 333−339).

* * *

Общеизвестно, что установка зубных имплантов является эффективным методом восстановления зубов. Основным элементом любого импланта является металлическая основа с резьбой, которая вкручена в костную ткань (Рис. 1).

Рис. 1. Схематическая иллюстрация установки стоматологических имплантов

Эффективность врастания импланта зависит от ряда факторов:

— состояния кости;

— требования к механической стабилизации;

— структуры и свойств материала импланта.

Основными требованиями, как правило, являются:

— твердость,

— химическая инертность,

— нетоксичность материала импланта.

Он не должен вступать в разные химические реакции, принимая во внимание тот факт, что среди продуктов могут быть такие, которые содержат большое количество хлорида натрия (NaCl), имеют высокую кислотность или щелочность, а также высокое содержание алкоголя.

По этим параметрам наиболее популярным в настоящее время является титан.

Видно, что все эти требования относятся только к химическим и механическим процессам.

Практика экспериментальной стоматологии показывает, что, несмотря на выполнение этих условий, часто наблюдаются процессы, приводящие к катастрофическому разрушению области установленного импланта, охрупчиванию соседнего с имплантом зуба и другим локальным разрушением зуба.

Рис. 2. Схематическая иллюстрация успешного врастания стоматологического импланта в костную ткань (вверху) и его отторжения (внизу)

На Рис. 3 приведены примеры таких реальных случаев отторжения зубных имплантов.

Рис. 3. Примеры отторжения титановых стоматологических имплантов

Очевидно, что эти результаты и аргументы относятся только к химическим и биохимическим особенностям взаимодействия материала имплантатов с зубами в полости рта.

С другой стороны, полость рта представляет собой сложный объект, который содержит не только перечисленные объекты, но также многие микробиологические культуры и их ассоциации. Анализ показывает, что эта система очень похожа на те экспериментальные кюветы, в которых мы проводили эксперименты по биологической стимуляции процессов ядерной трансмутации изотопов.

* * *

Комментарий ИАREGNUM

Об истории 25-летнего цикла исследований, в котором была доказана реализация реакций ядерного синтеза в растущих микробиологических культурах, обеспечивающих трансмутацию стабильных и радиоактивных изотопов одних химических элементов в изотопы других элементов, читайте и смотрите лекцию Аллы Корниловой «Алхимия на этапе промышленного внедрения».

В 2018 году состоялось важное событие в более чем двухвековой истории исследований биологической трансмутации, если начало её изучения вести от знаменитого опыта Луи Воклена 1799 года, в котором курица, в корме которой отсутствовал кальций, продолжала нести яйца с нормальной скорлупой. Именно этот опыт, многократно повторенный на протяжении XIX и XX веков, поразил юного Луи Керврана (1901−1983), который всю жизнь посвятил исследованию феномена биологической трансмутации, часто называвшейся «эффектом Керврана».

Луи Воклен. «Опыты с экскрементами кур в сравнении с кормом, который они получают, и размышления об образовании яичной скорлупы», 1799

Так вот, в 2018 году в Южной Корее состоялась официальная государственная экспертиза технологии микробиологичской трансмутации радиоактивного цезия-137 в стабильный барий-138, разработанной группой Аллы Корниловой (см. «Как Росатом тихо отдаёт иностранцам многомиллиардный рынок»). Положительные результаты экспертизы были опубликованы в начале 2019 года (см. Kyu-Jin Yum et al. An Experiment in Reducing the Radioactivity of Radionuclide (137Cs) with Multi-component Microorganisms of 10 Strains).

Неофициальные проверки результатов были также успешно проведены в Швеции и Норвегии (при американском финансировании, поэтому добавим сюда США), а также в Индии и Японии — это только те работы, о которых нам доподлинно известно.

Радует, что на постсоветском пространстве начинают проводиться исследования по изучению биологической трансмутации, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Зеленограде, Челябинске, Гомеле. Смотрите, например:

Неволин В. К. «Субатомы водорода в технических и биологических системах». Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2019.

Андрианов Б. А. «Возможное микробиологическое происхождение химических элементов в полиметаллических конкрециях на дне мирового океана». ЖРФМ, №1−2, 2019. С. 10−27.

* * *

Очевидно, что подобные ядерные эффекты можно ожидать и в ротовой полости. Раньше никто не обсуждал такую проблему, и никто не анализировал возможные последствия таких процессов.

Ротовая полость человека представляет собой уникальную экологическую систему, содержащую широкий спектр микроорганизмов, которые образуют постоянную микрофлору. Богатство пищевых ресурсов, постоянная влажность, оптимальный рН и температура создают благоприятные условия для адгезии, колонизации и размножения различных видов микроорганизмов.

Микрофлора полости рта участвует в первичных процессах переваривания пищи, усвоения питательных веществ и синтеза витаминов. Также микробная ассоциация слюны поддерживает правильное функционирование иммунной системы, защищает организм от грибковых, вирусных и бактериальных инфекций.

Около 50% всех бактерий во рту являются стрептококками семейства Streptococc aceae. Бактерии Streptococcus mutans образуют пленку на поверхности зубов и могут разъедать зубную эмаль и дентин, что приводит к кариесу и инфекциям десен. Кроме того, в ротовой полости имеются и другие микроорганизмы, в частности, бактерии Solobacterium moorei и Lactobacillus casei, которые ответственны за неприятный запах изо рта, бактерии Porphyromonas gingivalis, которые являются причиной заболеваний пародонта, а также «ответственные» за устойчивость организма к антибиотикам.

Этот список очень длинный.

Исходя их нашего понимания процессов и опыта предшествующих исследований можно было ожидать, что в ротовой полости, как и в наших экспериментальных кюветах, должны протекать ядерные реакции, стимулированные микробиологическими объектами.

Для решения данной проблемы мы провели эксперименты. Они проводились вне организма в маленьких пробирках (8 мл). Для эксперимента мы использовали анаэробную синтрофную ассоциацию (AnSA) бактерий из полости рта и пищеварительного тракта человека. В состав ассоциации входит более 500 штаммов. Мы использовали следующую методику экспериментов.

AnSA отделяют от маточного раствора, центрифугируют при 4000 об./мин. в течение 8 минут при комнатной температуре. В качестве питательной среды мы использовали слюну человека с добавлением соли железа (FeSO 4 • 7H 2 O), которая имитирует возможное присутствие следовых количеств крови из десен на зубном импланте, а также потребление железосодержащих продуктов.

Режим инкубации соответствовал ротовой полости человека: рН 7; температура 36 °C. В наших экспериментах мы исследовали титановый имплант (слева), а для контроля — аналогичный стандартный имплант, покрытый тонким слоем циркония (TiZr) (справа).

Рис. 4. Исходный вид имплантов из титана (слева) и титана с циркониевым покрытием

В качестве субстрата для AnSaв биореакторы добавляли глюкозу (фармацевтического качества) из расчета 0,1 г/л в день. AnSA инкубировали в микроаэрофильных условиях.

Продолжительность эксперимента: 12 дней.

В конце эксперимента импланты с покрытием Ti и Ti с Zr были удалены из биореакторных пробирок, промыты и высушены.

Рис. 5. Первоначальный вид пробирок с имплантатами, питательной средой и биомассой в начале культивирования и через 12 дней

Исследование питательной среды, микрокультур и поверхности имплантов после окончания эксперимента показало, что за время эксперимента общее содержание кальция в присутствии импланта из титана уменьшилось на 21% (с 5,85 мг до 4,65 мг) и в случае импланта из титана с циркониевым покрытием остался неизменным (в пределах статической погрешности).

В то же время было обнаружено, что на поверхности титанового импланта появился молибден, отсутствующий в исходной системе до начала эксперимента.

Вид соответствующего рентгеновского спектра приведен на Рис. 6.

Рис. 6. Рентгеновский спектр поверхности титанового импланта после 12 дней нахождения в микробной ассоциации слюны и желудочного сока человека. Справа появился молибден, отсутствовавший изначально в составе импланта

Хорошо известно, что кальций является основным химическим элементом в структуре зуба (~36%). Он является частью зуба в виде кристалла гидроксиапатита Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 .

Процесс создания Мо вероятнее всего связан с возможными реакциями трансмутации Tix + Cay = Mox+y+ Q, стимулированными активной микробиологической ассоциацией.

Условия реализации реакции трансмутации Ti + Ca = Mo + Q можно сформулировать в виде следующих требований:

а) эта реакция должна быть экзоэнергетической с положительной энергией реакции (Q> 0);

б) она должна привести к образованию стабильного (нерадиоактивного) изотопа Мо.

Известны следующие стабильные изотопы Ti, Ca и Mo:

Ti46 (8,4%), Ti47 (7,4%), Ti48 (73,7%), Ti49 (5,4%), Ti50 (5,3%);

Са40 (96,9%), Са42 (0,6%), Са43 (0,13%), Са44 (2,1%), Са46 (0,04%), Са48 (0,19%);

Мо92 (15,9%), Мо94 (9,1%), Мо95 (16,5%), Мо97 (9,4%), Мо98 (23,7%), Мо100 (9,6%).

Прямой расчет показывает, что среди всех возможных реакций синтеза молибдена только одна реакция удовлетворяет необходимым требованиям:

Ti46+ Ca48 = Mo94; Q=+0,064MeV

Остальные возможные ядерные реакции являются эндоэнергетическими (Q <0) и для их реализации необходима достаточно большая дополнительная энергия Q (в интервале 0,2−7 МэВ). Источники такой реальной (не виртуальной) энергии в данной системе отсутствуют.

Существует много биофизических причин для синтеза молибдена в растущих биологических системах:

молибден значительно повышает эффективность антиоксидантов, в том числе витамина С;

он является важным компонентом системы тканевого дыхания;

молибден усиливает синтез аминокислот, улучшает накопление азота;

молибден является частью ряда ферментов (альдегидоксидаза, сульфитоксидаза, ксантиноксидаза и др.), которые выполняют важные физиологические функции, в частности, регуляцию метаболизма мочевой кислоты.

Кроме того, молибден и его химические соединения играют важную роль в определенных биохимических процессах (включая эффективную биохимическую замену). Эти данные представлены в таблице.

Таблица 1. Взаимодействие микроорганизмов с макроэлементами и их стериохимическими аналогами в случае возможной замены

Стериохимические

аналоги

Микроорганизм

Тип взаимодействия в биологической системе

Источник информации

SO 4 2-

MoO 4 2-

CrO 4 2-

SO 4 2-

MoO 4 2-

SO 4 2-

MoO 4 2-

CrO 4 2-

WO 4 2-

SeO 4 2-

NO 3

MoO 4 2-

KrO 4 2-

WO 4 2-

Приведенные факторы оправдывают целенаправленный характер синтеза молибдена.

Имеется два важных фактора для возможного влияния этой реакции на состояние зубов и имплантата:

1) нарушение монолитного строения маленького зуба из-за локальной замены кальция молибденом;

2) возможно влияние положительной энергии реакции Q > 0 на структуру костной ткани зуба.

Эти процессы могут быть связаны, например, с фононным механизмом передачи энергии низкоэнергетичсеких ядерных реакций (LENR), предложенным Питером Хагельштейном. Частота таких высокочастотных фононов близка к частоте Дебая (около 1013 Гц). Они характеризуются короткой длиной свободного пробега и передают свою энергию ближайшим атомам. В этом случае вокруг каждого ядра синтезированного молибдена будет зона небольшого размера, внутри которой атомы получают энергию около 10−20 эВ, что приводит к разрушению кристаллической структуры зуба.

Эти исследования будут продолжены в будущем. На основании этих ещё не завершенных исследований можно сделать много полезных рекомендаций.

Одной из таких рекомендаций является целесообразность использования такого модифицированного титана в качестве основы для имплантата, из которого должен быть удален опасный в случае взаимодействия со слюной изотоп Ti46 (8,4%). В этом случае мы можем полностью исключить ядерную реакцию между титаном и кальцием и предотвратить возможное катастрофическое разрушение зуба или окружающей имплант костной ткани после имплантации!

Мы продолжаем эти исследования и надеемся на новые результаты, так как реакция титана с кальцием не единственная из энерговыгодных реакций изотопов титана с другими химическими элементами, которые при их реализации могут иметь негативные медицинские последствия, что требует тщательной проверки.