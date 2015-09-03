Владимир Скачко
Последние публикации
Кровавая «сдача» АТО: русские против русских
2 сентября 2015 года, на территории воинской части-3027 в селе Новые Петровцы под Киевом простились с тремя солдатами-срочниками, бойцами Национальной гвардии Украины, которые были ранены и умерли от ран в последний день лета-2015 под стенами Верховной рады. Всем им было чуть больше 20 лет. И мало...
3 сентября 2015
Внешние кураторы укрепляют киевский режим, чтобы...
Важность назначенных на 25 октября 2015 года выборов в органы местного самоуправления трудно переоценить. Как для самой Украины, так и для внешних кураторов нынешнего киевского режима, медленно, но уверенно и системно переводящих огромную страну под внешнее же управление. Если политические силы...
22 августа 2015
Украинские «бесы войны»
Как свидетельствуют переговоры, которые помощница госсекретаря США Виктория Нуланд уже провела с премьером Арсением Яценюком, повестка дня ее визита на Украину была весьма разнообразной. От расследований в отношении выводимых за рубеж незаконных состояний украинских экс-чиновников до реализации...
16 мая 2015
Петр Порошенко готовится к войне на десятилетия
Выступая 30 апреля 2015 года в эфире украинского телеканала СТБ, президент Украины Петр Порошенко сказал слова страшные, но давно прогнозированные и ожидаемые. Они, в принципе, только подтвердили общеизвестное: чтобы сохранить власть, Порошенко должен воевать. И президент сказал: «Война закончится...
5 мая 2015
Европровал на евросаммите: Украина и ЕС
На саммите Украина — Евросоюз, который состоялся 27 апреля в Киеве, украинское руководство в лице президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка гордилось собой так, что даже предложило считать этот 17-й по счету (с момента подписания Соглашения о партнерстве и сотрудничестве...
27 апреля 2015
США — Украина: приглашение к убийству русских
Совсем недавно отставной американский генерал Роберт Скейлз в эфире телеканала «Фокс-ньюс» обнародовал рецепт победы американской демократии в широких донецких степях: «Единственное, как США могут оказать влияние на украинскую ситуацию и переломить ее ход, это начать убивать русских». И вот его...
22 апреля 2015
«Оппозиционный блок»: ловушка для России и протестного электората Украины
Голосование в Верховной раде Украины 9 апреля 2015 года за три так называемых закона о декоммунизации и денацификации страны таки показало и подтвердило ее главную проблему. На Украине сегодня практически нет оппозиции, способной и готовой открыто высказывать иное мнение, отличное от навязываемого...
12 апреля 2015
Украина: оппозиция вроде бы есть, а веры ей нет
В последние дни на Украине проявляет активность и наращивает своё присутствие в информационном пространстве партия «Оппозиционный блок» («ОБ»). И это не удивительно, а вполне закономерно. Потому что, во-первых, с каждым днём все очевиднее становится раскол в правящей коалиции между двумя её...
8 апреля 2015
«Похороны» инструмента Майдана
Начало Последние события в Донбассе подтверждают старую истину: именно добровольческие батальоны на Украине, сформированные из участников государственного переворота 22 февраля прошлого года на Майдане, могут стать тем спусковым крючком, который разрушит хрупкое перемирие в регионе. Потому что если...
15 марта 2015