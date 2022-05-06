Владимир Полеванов
Последние публикации
Водород признан в России природным ископаемым
Весь мир приступил, я бы сказал, с истерическим энтузиазмом к активной фазе создания водородной энергетики, не имея для этого никаких рациональных предпосылок. Более того, ситуация начинает приобретать симптомы глубокого маразма, так как главной технологией получения водорода сегодня является...
6 мая 2022
Неизбежно ли падение добычи нефти в России?
Выступление главного геолога ФГКУ «Росгеолэкспертиза», доктора геолого-минералогических наук Владимира Павловича Полеванова на открытии шестых Кудрявцевских чтений, Москва, 22−24 октября 2016 года. * * * Предисловие ИА REGNUM Кудрявцевские чтения — главный ежегодный форум сторонников теории...
19 ноября 2018
Россия, Курилы, рений — подарок Бога
Выступление главного геолога ФГКУ «Росгеолэкспертиза», доктора геолого-минералогических наук Владимира Павловича Полеванова на пресс-конференции «Рениевый тупик», прошедшей 26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM Добрый день, уважаемые друзья! Я назвал свое краткое выступление «Россия, Курилы...
12 марта 2018
Нефть и газ — неисчерпаемы!
«Конец и начало углеводородной эры: О неисчерпаемости углеводородов» Доклад доктора геолого-минералогических наук, академика РАЕН, главного геолога ФБУ «Росгеолэкспертиза» Владимира Павловича Полеванова на пленарном заседании научно-практической конференции «Экологические угрозы и национальная...
30 октября 2016
Китай: Освоение Мира
Первая экономика Мира Свершилось! Кошмарные видения «золотого миллиарда» о доминировании в экономике мира Китая в 2014 году стали реальностью — валовой внутренний продукт Китая по паритету покупательной способности стал первым в мире. Международный валютный фонд, Всемирный банк и даже Центральное...
4 июня 2016