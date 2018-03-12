



Рениит

Выступление главного геолога ФГКУ «Росгеолэкспертиза», доктора геолого-минералогических наук Владимира Павловича Полеванова на пресс-конференции «Рениевый тупик», прошедшей 26 февраля 2018 года в пресс-центре ИА REGNUM

Добрый день, уважаемые друзья! Я назвал свое краткое выступление «Россия, Курилы, рений — подарок Бога». Почему подарок Бога? Россия исключительно богата полезными ископаемыми, но это полезные ископаемые, которые есть везде: нефть и газ есть везде, железо есть везде в той или иной степени. Но то, что природа и Бог дали нам на южных Курилах, не имеет аналогов.

Фумаролы на вулкане Кудрявый, в газах которых в 1992 году был найден рений

Это единственное возобновляемое месторождение рения в фумарольных газах. Такого больше нет нигде! Мы просто получили подарок от всевышнего, возможность добывать возобновляемое полезное ископаемое, в данном случае рений — металл, имеющий стратегическое значение для промышленности и ВПК. Это исключительная находка. И вот на протяжении 26 лет с момента своего открытия в 1992 году это уникальное стратегическое месторождение до сих пор не разрабатывается. Проблема, которая во времена Советского Союза была бы решена в течение двух лет, развивается как роман Александра Дюма: 10 лет спустя, 20 лет спустя, вот уже 26 лет спустя, и положение практически не меняется.

Для меня как геолога необходимость решения этой проблемы очевидна. Это уникальное месторождение находится на острове Итуруп, на который, как известно, претендуют японцы. Два слова о японцах. Я думаю, об этом еще будет сегодня сказано. Япония — страна, проигравшая Вторую мировую войну. Это милитаристы. Эта страна совершила чудовищные зверства. Большинство людей знают о Нюрнбергском трибунале, но ещё ранее, в 1946 году, был подобный ему Токийский трибунал. В материалах трибунала написано, что к концу Второй мировой войны японская армия скатилась до каннибализма, поедая союзных военнопленных. При этом делалось это официально, был опубликован приказ по 18-й японской армии, в котором разъяснилось, кому, кого и как надо есть. Японцы уничтожили 35 миллионов китайцев. Японцы не мирная нация, у японцев нет комплекса вины за совершенные злодеяния, как у немцев. Их психология пронизана реваншизмом и ощущением расового и культурного превосходства. Антироссийская пропаганда в Японии привела к тому, что многие молодые японцы сегодня считают, как показали опросы общественного мнения, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР. Поэтому я считаю, что при первой возможности Япония покажет своё истинное лицо.

Южные Курилы — бесспорные территории России

Рений на Итурупе должен осваиваться хотя бы для того, чтобы японцы даже теоретически забыли о существовании такой проблемы, как проблема южных Курил. Японцы капитулировали, и никогда не стоит об этом забывать. Капитулировавшая страна не может диктовать нам условия.

Вулкан Кудрявый расположен на острове Итуруп. Рений содержится в дымах фумарол.

География месторождения рения

По существующим оценкам, на этом месторождении можно добывать до 10 тонн рения в год при его общем мировом потреблении 60 тонн в год. Рений, как и все редкие земли, необходим прежде всего для высоких технологий. Для чего конкретно применяется рений? Он нужен для изготовления жаропрочных турбинных лопаток, катализаторов для крекинга нефти, его довольно много нужно в электронике и в производстве медицинского диагностического оборудования.

Для чего нужен рений

Рений нужен любой стране, которая хочет оставаться на волне прогресса.

Если раньше баланс рения, то есть отношение добычи и потребления, был положительным, то последние годы его не хватает.

Рений: спрос-предложение, цена за килограмм

В основном это связано с новыми космическими проектами, подобными тем, которые ведёт Илон Маск. Таким образом, потребности в рении в ближайшее время будет только нарастать. И поэтому наше уникальное месторождение, которое в перспективе может обеспечить половину мирового спроса на рений, должно было бы быть освоено еще вчера.

Итак, мировое производство рения составляет 60 тонн в год. Большая часть рения добывается в Чили, Казахстане и США.

Запасы и основные производители рения

Россия производит только вторичный рений, первичного у нас нет вообще. Рений исключительно редкий химический элемент. Его первый минерал — рениит — был впервые открыт только в 1992 году именно на месторождении вулкана Кудрявый. Именно поэтому другое название рениита — курилит. Ранее рений находили в основном в примесях так называемых медно-порфировых месторождений в минимальных количествах. Он идёт в основном как попутный. В Советском Союзе он добывался в Казахстане, где и остался.

Рынки добычи и переработки рения

В Чили в таких же месторождениях концентрация рения выше. Поэтому, повторяю ещё раз, то, что мы получили на Курилах, не имеет аналогов в мире. Мыслилось, что к 2015 году мы будем добывать на Кудрявом 10 тонн рения в год. Даже «Роснано» так считало. Уж на что оно «Роснано», но и оно так мыслило и рисовало такие картинки. Более того, «Роснано» заявляло, что производство новых ракет «Тополь-М» находится под угрозой из-за недостатка рения. Поэтому рений обязан быть в нашей промышленности. Он должен нами самостоятельно добываться.

Актуальность добычи рения для России

Есть компания, которая занимается месторождением, на государственном уровне приняты все решения. При поддержке со стороны государства вопрос был бы давно решён. Однако все государственные решения упорно саботируются.

Во времена СССР в Джезказгане добывались те же самые 10 тонн рения в год. Сегодня Россия потребляет всего две-три тонны рения в год. Надеюсь, что Россия будет восстанавливаться. Сегодня на Итурупе восстановлена церковь. Думаю, там, где появилась церковь, японцев точно не будет.

С моей точки зрения, все заигрывания с японцами по совместному хозяйственному освоению южных Курил должны быть прекращены. Развитие Курил должно быть первоочередной задачей по нашему Дальнему Востоку. Рений — это ещё один локомотив, помимо морепродуктов, который может вытянуть экономику южных Курил.

Для рения и на три, и на десять, и тридцать тонн в год есть потенциальные покупатели и в России, и за рубежом.

Потенциальные покупатели продукции

Есть высокая цена на рений: сейчас на мировой бирже цена составляет $1000 за килограмм, реальная цена, по которой рений торгуется, достигает $6000.

Сбыт продукции

Экономические расчеты показывают, что добыча рения на вулкане Кудрявый высоко рентабельна.

Почему технология добычи рения на вулкане Кудрявый не имеет конкурентов с экономической точки зрения?

Единственное, что сегодня препятствует освоению месторождения, — это активное противодействие со стороны чиновников. Их мотивы остаются для меня загадкой, потому что целесообразность разработки месторождения для меня вопрос безусловный.

Возобновляемых месторождений полезных ископаемых на земле крайне мало. Одно из таких месторождений сегодня формируется во впадине на дне Красного моря. Это суперместорождение цинка, железа, марганца и золота. Другое подобное месторождение — это вулкан на Северном острове Новой Зеландии, который прямо сейчас формирует месторождение золота мощностью 40 тонн. Но золото — это «текучка», оно есть везде. А рений — стратегический металл, поэтому месторождение рения должно оставаться российским, и мы должны его «оседлать». Этот уникальный геологический процесс позволит нам в перспективе 100 лет добыть от 1000 до 3000 тонн рения.

Резюме проекта

При этом, я не думаю, что Россия будет стоять на месте и по-прежнему прозябать в хвосте научно-технического прогресса. Я считаю, что России, наконец, «рванет». И тогда рений нам, безусловно, понадобится в больших количествах. Существующий рынок рения уже поделен, поэтому, когда он нам понадобится, если его нам продадут, то втридорога. Поэтому рений нужно добывать уже сейчас.

Если кратко охарактеризовать, как сегодня идет проект по освоению рениевого месторождения на Итурупе, то для этого очень подходит название романа Алексея Толстого — «Хождение по мукам».

Резюме. Есть месторождения, есть технологии, есть покупатели, есть возможность добывать. Нет одного — поддержки со стороны чиновников. Я сейчас обращаюсь к Олегу Николаевичу Кожемяко, губернатору Сахалинской области. Если вы хотите войти в мировую историю не как рядовой губернатор, а как человек, который впервые в мире начал добычу возобновляемого металла, имеющего стратегическое для страны значение, возглавьте лично процесс добычи рения на Итурупе. Тот, кто первый начнет добывать рений из вулканических газов, безусловно, войдет в историю. После этого, я уверен, начнутся исследования по поиску подобных месторождений и на других вулканах Тихоокеанской гряды. И подобные месторождения будут найдены также в других местах, и не только на Итурупе. Я надеюсь, что наша конференции будет способствовать тому, что наконец-то дело сдвинется с места, мы в 2020 году, и это реально, начнём добывать рений на вулкане Кудрявый.