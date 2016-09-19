Китай. Освоение Мира





Флаг Китая

Первая экономика Мира

Свершилось! Кошмарные видения «золотого миллиарда» о доминировании в экономике мира Китая в 2014 году стали реальностью — валовой внутренний продукт Китая по паритету покупательной способности стал первым в мире. Международный валютный фонд, Всемирный банк и даже Центральное разведывательное управление вынуждены были поставить Китай на первое место в Мире. Цифры у вышеназванных организаций немного разнятся — от $17,6 трлн у ЦРУ до 18,1 у МВФ, но первое место Китаю присуждено единогласно. В боксе это называется «безоговорочной победой». Россия, кстати, этими же организациями поставлена на 5−6 места с $3,6 трлн, что в 5 раз меньше.

В 2014 году в Китае произведено:

2,5 млрд тонн цемента (60% от мирового производства),

0,9 млрд тонн стали (49% мирового производства),

0,6 млрд тонн чугуна (54% мирового производства),

3,9 млрд тонн угля (47%),

1,5 млрд тонн железной руды (50% мирового производства),

24 млн. тонн алюминия (46% мирового производства).

Для чего? Для феноменального, не имеющего в мировой истории аналогов строительства нового Китая; возведения самых длинных в мире скоростных дорог, небоскрёбов, мостов, железнодорожных вокзалов, городов, аэропортов, фантастических авторазвязок в городах, крупнейших плотин, что замалчивается в России и и тем более на Западе. Ниже приведены ключевые показатели китайской экономики в абсолютном и относительном выражении к мировому уровню, по которым Китай вышел на первое место в мире в 2013 и 2014 годах. Красным цветом выделены показатели, по которым доля Китая превосходит долю всего остального Мира.

Общие показатели экономики

ВВП по паритету покупательной способности (по данным МВФ) млрд долл. 18 088 16,6% Международные резервы на конец года, включая золото (по данным World Bank) млрд долл. 3900 32,3% Внешнеторговый оборот (экспорт плюс импорт) млрд долл. 4300 - Экспорт товаров млрд долл. 2340 12,3%

Базовые промышленные продукты

Цемент млрд тонн 2,5 60,0% Сталь млрд тонн 0,8 40,0% Чугун млрд тонн 0,6 54,0% Уголь млрд тонн 3,9 47,0% Железная руда млрд тонн 1,5 50,0% Алюминий млн. тонн 24 46,0% Электроэнергия млрд кВт*ч 5 650 - Электроэнергия возобновляемых источников млрд кВт*ч 702 17,4%

Промышленные продукты

Корабли млн.т. водоизмещения 766 45,1% Автомобили легковые млн. шт. 23,7 27,3% Персональные компьютеры млн. шт. 351 91,0% Мобильные телефоны млрд шт. 1,77 70,6% Кондиционеры млн. шт. 109 81,0% Энергосберегающие лампы млрд шт. 4,3 80,0% Солнечные панели 80,0% Обувь млрд пар 12,7 63,0% Минеральные удобрения (впересчёте на 100% питательных веществ) млн. тонн 68,9 ̴30% Химические нити и волокна млн. тонн 43,9 48,0% Бумага и картон млн. тонн 114 26,0%

Сельское хозяйство

Домашняя птица млрд голов 6,4 28,4% Морепродукты млн. тонн 62 37,0% Козы и овцы млн. голов 370,6 17,5% Свиньи млн. голов 460,7 48,3% Пшеница млн. тонн 116,2 17,0% Рис млн. тонн 199,2 28,0% Картофель млн. тонн 155,7 34,0% Помидоры млн. тонн 46,2 30,0%

Металлы

Сурьма тыс. тонн 121,0 77,5% Висмут тыс. тонн 1,45 50,0% Кадмий тыс. тонн 7,0 31,6% Кобальт тыс. тонн 36,1 43,1% Молибден тыс. тонн 110 40,7% Олово тыс. тонн 149 43,4% Вольфрам тыс. тонн 60 77,7% Ванадий тыс. тонн 40 57,7% Редкоземельные металлы тыс. тонн 95 85,0% Германий 71,0% Индий 50,0% Галлий тонн 200 70,0% Золото тонн 428 15,3% Медь млн. тонн 6,5 30,9% Свинец млн. тонн 3 53,6% Цинк млн. тонн 5,1 37,7% Марганец млн. тонн 15,5 29,4% Ртуть млн. тонн 1,6 66,6%

Нерудное сырьё

Барит млн. тонн 3,5 41,6% Флюорит млн. тонн 6,6 71,7% Графит млн. тонн 1,8 81,8% Гипс млн. тонн 37 22,2% Магнезит млн. тонн 37 78,7% Фосфаты млн. тонн 108,5 46,2% Соль млн. тонн 64,6 22,5% Тальк млн. тонн 2,2 27,5% Слюда млн. тонн 161 46,0%

Строительство

Скоростные автомагистрали по Китаю тыс. км 112 47,8% Скоростные ж/д магистрали (всего) тыс. км 15,3 47,8% Общая площадь построенных зданий млн. кв. м 4 230 -

В США подсчитали, что Китай за три года (2011−2013 гг.) произвёл цемента больше, чем Штаты за 100 лет (1901−2000 гг.) — 6,6 и 4,5 млрд тонн, соответственно. Американцы подсчитали, что таким количество цемента можно было бы полностью забетонировать штат Гавайи!

Теперь буквально в несколько строк остановлюсь на тех феноменальных достижениях Китая, которые в прямом смысле поражают воображение.

За 20 лет Китай в 10 раз увеличил длину своих высокоскоростных автомагистралей и уверенно лидирует в мире. В мире 330 000 км высокоскоростных дорог, из которых 112 000 находится в Китае и лишь 77 000 — в США!

Мир создал на 2015 год 32 000 км высокоскоростных железных дорог, из которых в Китае построено 15 300 км, а в США — лишь 362 км. В России нет ни одной высокоскоростной дороги, так как таковыми признаются лишь те, где можно двигаться со средней скоростью больше чем 200 км/час. Самый длинный в Мире Даньян-Куньшанский виадук длиной 164,8 км, занесенный даже в книгу рекордов Гиннеса, построен как раз для высокоскоростной железнодорожной магистрали.

Крупнейшие железнодорожные вокзалы Китая — в Гуанчжоу, Шанхае, Женьшени, Ухане и во многих других городах — многократно превосходят по площади и комфорту крупнейшие вокзалы Европы: Парижский, Лейпцигский, Берлинский и любой другой.

Планируемый к вводу в 2018 году Пекинский аэропорт будет самым крупным терминалом Мира. Он сможет пропускать до 45 млн. пассажиров в год, будет иметь общую площадь 2680 гектаров, будет располагать девятью взлётно-посадочными полосами и обойдётся китайской казне в $13 млрд.

В Китае более 300 000 мостов, причём 1000 из них длиной более километра. Из 100 крупнейших вантовых мостов Мира 55 находится в Китае, из 10 крупнейших морских мостов пять китайские. Их стоит перечислить: Циндао — 42,5 км, Ханчжоу — 36, Янцунь — 35,8, Жуньян — 35,6 и Дунхай — 32,5 км. В 2016 году будет введен в строй мост Гонконг-Макао длиной 50 км, который и станет самым большим в Мире, оттеснив морской мост в Циндао на второе место.

Мост Гонконг-Макао соединит города самого большого мегаполиса в Мире в устье Жемчужной реки, где проживает 45 млн. человек.

Китай наконец-то осуществил «вековую мечту человечества» и построил здание, большее чем египетские пирамиды. Он ввёл в 2013 году New Century Global Centre — культурно — развлекательный центр в городе Чэнду, который в три раза превосходит по площади Пентагон. Его высота — 100 м, а стороны 500 на 400 м. Внутри находится самый большой в Мире искусственный пляж с искусственными волнами и даже с искусственным морским бризом. Для сравнения параметры самой большой пирамиды Хеопса: высота — 147 м, а стороны 230 на 230 м.

Гидроэлектростанция «Три Ущелья» является самой крупной в Мире: 22 тыс. мВт с максимальной же в Мире годовой выработкой электроэнергии — порядка 100 млрд кВт/час. В длину станция протянулась более чем на два километра, а высота плотины составляет 182 метра.

С 1994 по 2014 годы экономика Китая развивалась по графику стартующей ракеты, или по экспоненте.

Производство основной промышленной продукции в Китае в год

Продукция Ед. изм. 1994 год 2014 год 2014/1994, % Железная руда млн. тонн 250,6 1514,2 604,2 Сталь млн. тонн 92,6 823 888,8 Чугун млн. тонн 97,4 712 731,0 Газ млрд м3 18,1 134,5 743,1 Нефть Млн.барр/день 2,9 4,2 145,8 Уголь Млн.т 240 3874 312,4 Электричество Террават-час 928 5650 608,8 Бензин Млн.т 28,5 110,3 387,0 Дизтопливо Млн.т 34,8 176,3 506,6

Сравнительные данные по России я не привожу, поскольку они несопоставимо меньше. За этот же период Китай практически перестал экспортировать необработанное минеральное сырьё и продукцию сельского хозяйства. В экспорте Китая продукция обрабатывающей промышленности составляет 94%.Составляющих такого беспрецедентного рывка гигантской, отсталой ещё 20 лет назад страны в первую экономику Мира несколько:

Китай сохранил оптимальную модель экономики с разумным сочетанием частного и государственного. На самом Западе не любят вспоминать о том, что соревнование с СССР выиграла не рыночная экономика, а экономика смешанная и регулируемая. Она была полусоциалистической и в США, и в Европе, и в Японии. Она обеспечила высокие темпы роста (до 9−10% в год в США 1966 и 1967 года), дала возможность быстро нарастить уровень жизни. Но как только Запад отказался от смешанной регулируемой экономики, начав строить неолиберальную утопию с безмерной приватизацией и подчинением реального сектора финансовому, он пришел в упадок. Он стал деградировать и проигрывать Китаю, который сохранил прежнюю экономическую модель.

КНР смогла пресечь кризис в высшем политическом эшелоне. С начала реформ в 1978 году китайцы обеспечили стабильность во власти. Ликвидировав кризис1989 года и убрав с помощью армии местный аналог Горбачева (Чжао Цзыяна), Китай вступил на путь уверенного развития. Решающую роль в успехе реформ Китая сыграл Ден Сяо Пин — национально ориентированный лидер , имеющий два высших образования, советское и западное, и применивший при строительстве нового Китая теорию конвергенции, использовав лучшие черты и капитализма, и социализма.

имеющий два высших образования, советское и западное, и применивший при строительстве нового Китая теорию конвергенции, использовав лучшие черты и капитализма, и социализма. Рухнули надежды США на распад КНР. Китайцы смогли подавить свою партийно-номенклатурную «горбачевщину» с помощью армии. Китайский майдан штатовского «розлива» — площадь Тяньаньмэнь не прошёл! А затем, после периода урегулирования 1989−1992 годов, создали и второго контролера над партийной бюрократией — национальную буржуазию. После национализации 1955 года бывшие бизнесмены получали от государства поэтапные выкупные платежи, причем даже в годы культурной революции. К ним после начала реформ стали прислушиваться.

Кроме того, китайцы воспользовались своей буржуазией из зарубежной диаспоры, особенно выходцами из Фуцзяни и Гуандуна, оперировавшими в Юго-Восточной Азии. А с1997 года добавился еще и китайский бизнес Гонконга. Так что если бы китайское партийное руководство попробовало бы продать страну, подобно советской верхушке, то ему этого просто не дали бы. Таким образом, компартия Китая (КПК) подпала под соединенный контроль армии и буржуазии.

В результате проведенных реформ Китай стал мировым лидером по производству промышленных товаров. В 1990 году он производил 5% общемировой продукции, а в 2013 — 21%, в то время как доля США за эти же годы упала на 10%(!) с 28 до 18.

Китай. Освоение Мира

В октябре 2013 года лидер Китая Си Цзиньпин провозгласил новые принципы развития Китая, которые получили название «НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НОРМА»:

Переход к экспорту китайского капитала в реальные активы на мировом рынке.

Создание новой глобальной финансовой системы с китайским юанем, подкреплённым золотым запасом, как важнейшей валютой.

Уменьшение закупок ценных бумаг Федеральной резервной системы США и других финансовых институтов Запада.

Снижение роли иностранных инвестиций в экономике Китая.

Переориентация экономического развития страны с экспорта на внутренний рынок.

Переход приоритета в доступе к ресурсам от государственных предприятий к частному сектору и частно-государственному партнёрству.

Сохранение решающей роли государственных банков как основы для инвестиций в важнейшие инфраструктурные проекты.

Развитие инфраструктурных проектов типа «одна дорога, один путь» по всему миру.

Мегапроеты Китая

Объявленная Си Цзиньпином «новая экономическая норма» чётко обозначила приоритеты во внешнеэкономической деятельности. По сути, новый импульс получила китайская экономическая экспансия на всех континентах планеты Земля в форме поражающих воображение мегапроектов.

Китайские мегапроекты создания новой инфраструктуры Мира («Новый Великий Шелковый путь» и многие другие), родились во многом из соображений использования недостаточно востребованных, избыточных в самом Китае финансовых и производственных мощностей.

Причём китайские мегапроекты хорошо продуманы и подкреплены финансово. Так, например, для финансирования программы «Один пояс — один путь» привлекаются Азиатский Банк Инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом в $110 млрд, Фонд шёлкового пути ($40 млрд), Фонд энергетического развития ($20 млрд).

Зарубежные инвестиции

В совместном докладе исследовательской компании Rhodium Group и института исследования Китая Mercator в Берлине утверждается, что Китай будет наращивать объём прямых зарубежных инвестиций с $744 млрд до $2000 млрд к 2020 году. Китай резко увеличил объем прямых инвестиций в страны ЕС и США: 2015 году китайские прямые нефинансовые инвестиции за рубежом выросли на 14,7%, превысив $118 млрд.

ЕВРОПА

Китай наращивает вложения и в Европу. На фоне спада в отношениях между Брюсселем и Москвой инвестиции Китая в Европу в прошлом году подскочили до $18 млрд, а взаимный товарооборот превысил $615 млрд. Всего за последние годы китайцы вложили в испанскую экономику €3,1 млрд прямых инвестиций, в том числе по крупным сделкам свыше €100 млн по покупке долей в телекоммуникационной компании Telefónica, сети отелей NH Hoteles и Meliá, Banco Santander, инфраструктурной компанию Madrileña Red de Gas и пищевую компанию Miquel Alimentación, как следует из исследования China Global Investment Tracker. В 2015 году китайские инвестиции в Испанию выросли по сравнению с 2014 годом на 57%, составив €850 млн — пишет El Mundo. Наметился серьезный рост инвестиций в Нидерланды (+178%) — до €3,470 млрд, в Швейцарию (+400%) — до €4 млрд. При этом китайской стороне интересны не только транспортные проекты. Усиление инвестиционного сотрудничества дает им повод рассчитывать на возобновление переговоров о создании общей с ЕС зоны свободной торговли.

Европа является для китайцев плацдармом для инвестиций в другие страны. Недавно руководство Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) поддержало заявку Китая на присоединение к банку.

Когда заявка будет одобрена, Китай получит символическую долю в 0,1%, но членство в банке даст ему новые возможности для расширения влияния в мире. Китай будет скорее вкладываться в ЕБРР, чем получать от него инвестиции, но работа, которую банк уже запланировал, например, в Казахстане, пересекается с китайской инициативой «Один пояс, одна дорога», предполагающей содействие в развитии перспективных и экономически выгодных инфраструктурных проектов на территории Азии, Европы и других регионов. Помимо Казахстана ЕБРР осуществляет инвестиции в Азербайджан, Белоруссию, Грузию, Египет, Киргизию, Марокко, Польшу, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турцию и Узбекистан. Через все эти страны проходят удобные китайцам транспортные коридоры, в том числе отдельные маршруты китайского проекта «Шелковый путь» и Южного морского пути.

Проект сопряжения автодорожной и железнодорожной сети Китая и Евразийского союза, который сейчас обсуждается очень активно и всё более конкретно. Проект скоростной железной дороги «Будапешт — Белград» между Венгрией и Сербией — здесь контракт уже подписан, строить будут китайские корпорации.

Участие Китая в строительстве скоростной железной дороги «Москва — Казань», включая создание совместного предприятия для производства скоростных поездов для этой дороги.

Участие Китая в гидроэнергетических проектах в Албании, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также в ветроэнергетических проектах в Македонии, Сербии и Хорватии.

Власти Китая не скрывают, что их в значительной мере интересуют именно геополитические, евразийские аспекты. Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, говорил о необходимости наполнения сотрудничества «стратегическим содержанием»."В совместном заявлении об углублении китайско-европейских отношений, опубликованном во время визита Си Цзиньпина в штаб-квартиру ЕС (встречи глав европейских стран и Китая происходили в 2014 году. — «Газета.Ru»), большое внимание было уделено инициативе «экономического пояса Шелкового пути», которую, как уже подчеркивалось, Си Цзиньпин продвигает лично», — писал в своей научной статье ведущий научный сотрудник Центра изучения и прогнозирования российско-китайских отношений ИДВ РАН Андрей Виноградов.

АФРИКА

Китай согласился помочь Африканскому Союзу в строительстве авто‑ и железных дорог, аэропортов, чтобы связать все 54 страны Африки. Эти проекты уже осуществляются, включая строительства: 1408 км железной дороги стоимостью $13 млрд вдоль побережья Нигерии, 805 км железной дороги «Найроби — Момбаса» (3,8$ млрд), 740 км «Джибути — Аддис-Абеба» ($4 млрд.) и 1368 км дороги к Чаду ($6 млрд). Китай вложил инвестиции в 2000 африканских проектов, в том числе в сельское хозяйство, инфраструктурные объекты, обрабатывающую промышленность и логистику, не выдвигая политических требований.

Китай начал строительство первой китайской зарубежной военно-морской базы в Джибути на берегу Баб-Эль-Мандебского пролива, на входе в Красное море. То есть на главном морском транзитном пути для нефтяных, газовых, сухогрузных и контейнерных перевозок между Индийским океаном и Европой.

АЗИЯ

Для строительства железнодорожной ВСМ «Кашгар — Гвадар» в Пакистане Китай выделяет $42 млрд. Параллельно строится высокоскоростное шоссе, нефтепровод и модернизируется пакистанский порт Гвадар, который станет глубоководным. Возобновлено строительства в Пакистане АЭС с двумя новыми реакторами мощностью 1000 МВт китайской разработки. Тесно «привязывая» пакистанскую экономику, Китай попутно решает и проблему уйгурского сепаратизма в приграничной провинции Синьцзян. Пакистан, уже не сможет закрывать глаза на тренировочные лагеря уйгуров на своей территории.

Сеть железнодорожных ВСМ будет построена в Юго-Восточной Азии, соединив Китай с Лаосом, Мьянмой, Таиландом, Вьетнамом и Сингапуром. Проект скоростной железной дороги между Китаем и столицей Лаоса Вьентьяном на границе с Таиландом, с перспективой продления дороги до Индийского океана.

Проект скоростной железной дороги из Китая в Иран «Урумчи — Тегеран» через Казахстан, Киргизию, Узбекистан и Туркмению. Здесь уже прорабатывается возможность продления этой дороги с одной стороны к Персидскому заливу и, с другой стороны, — это тоже не исключается — в Турцию и далее в Европу.

Ряд региональных инфраструктурных проектов в Центральной Азии. В частности, развитие железнодорожного сообщения между китайским Кашгаром и странами Средней Азии через Памир, Ферганскую долину и далее.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Китай выделяет для своих проектов в Бразилии и Перу в течение десяти лет $250 млрд для строительства железнодорожной ВСМ через весь континент длиной 5311 км, плотин и рудников, развития сельского хозяйства, поисков нефти, освоения рек.

США

Китай с 2009 года резко увеличил скупку активов нефтяных компаний, недвижимости на территории США. Если в 2009 году он тратил на эти цели порядка $100 млн., то в 2016 году — уже более $5000 млн.

Расследование сената США выявило, что Китай поставляет свыше миллиона различных видов деталей в оборонную промышленность США (http://www.shtfplan.com/headline-news/nati…-chain_5222012).

Согласно исследованию эксперта Клайда Престовиц, на первой позиции в списке статей китайского экспорта в США находится компьютерное оборудование. А список американского экспорта в Китай, согласно данным «U.S. News & World Report», возглавляют металлолом и отходы. Количество докторских степеней в технических науках в Китае удвоилось в последние годы, и они обогнали США (http://www.washingtonpost.com/business/eco…1S6P_story.html).

Китай последние 30 лет уверенно шёл вперёд, развивая реальный сектор, а США не менее уверенно деградировали, наращивая чудовищный внешний долг и спекулируя на биржах. Экспорт из нынешней Америки вдвое меньше импорта, а по объёмам своего экспорта США уже уступают не только Китаю, но и Германии.

Американская модель с конца 70-х свелась к уменьшению реального сектора и к уродливому раздуванию сектора финансового. И если раньше производство давало 80% прибыли, генерируемой американской экономикой, то перед нынешним кризисом свыше 50% прибыли порождалось в финансовой сфере. Благодаря неолиберальным реформам американский реальный сектор стал Золушкой при финансовой мачехе. И его развитие остановилось. Наступил полный Детройт! Ставка на быструю прибыль в финансовых спекуляциях отсосала средства из производства и покончила с долгосрочными проектами.

Морские каналы

Никарагуанский канал пройдет от Тихого океана к Атлантике через озеро Никарагуа. Его длина составит почти 280 километров, глубина — около 27 метров, ширина будет варьировать в пределах 226−530 метров. Планируется, что время прохождения канала судами не превысит 30 часов. Гидротехническое сооружение со всей инфраструктурой обойдется Китаю в $40 млрд. На строительство канала будет привлечено порядка 200 000 рабочих. Предполагается, что после открытия он возьмет на себя 3,9% международного оборота морских грузоперевозок и к 2019 году позволит удвоить ВВП Никарагуа.

Длина канала Кра в Таиланде — 100 км, глубина — 26 м. Канал Кра позволит Китаю взять под контроль треть морских перевозок нефти и четверть всех грузовых перевозок Мира. Канал приводит китайские материковые компании в «вотчину» общин зарубежных китайцев хуацяо. Китай также будет контролировать переброску военных кораблей из Тихого океана в Индийский.

Антарктида

В 2040 году заканчивается срок международного соглашения об экстерриториальном статусе Антарктиды. Готовятся к последнему переделу Мира даже страны, не имеющие никакого отношения ни к Антарктиде, ни к северу вообще, например, Англия. Китай усиленными темпами готовится вступить в схватку за территории, открывая одну постоянную станцию за другой. К 2016 году Китай открыл в Антарктиде пять постоянных станций: Великая Стена, Зонгшан, Тайшан, Кунлунь и Терра Нова. В ближайшие годы Китай планирует увеличить число постоянных антарктических станций до десяти.

Луна

Китай также планомерно, как и Землю осваивает Луну. Лунная программа Китая разбита на пять этапов:

2007−2010 годы: освоение окололунной орбиты, миссии Чаньэ 1 и 2.

2013−2015 годы: мягкая посадка на Луну. 14 декабря 2013 года после почти 40-летнего «лунного затишья» со стороны США, СССР и России на Луне высадился китайский луноход «Юйту» — «Нефритовый Заяц».

2015−2020 годы: возвращение с Луны, миссии Чаньэ 4 и 5 доставят на Землю образцы лунного грунта.

2023−2025 годы: высадка на Луне китайских астронавтов.

До 2030 года: создание постоянного китайского поселения на Луне.

Технические проблемы Китая

Их несколько, и, в первую очередь, недостаточное количество месторождений нефти и натурального газа и нескольких видов полезных ископаемых.

Основу энергопотребления Китая составляет и будет составлять в ближайшие 30 лет каменный уголь, по запасам, добыче и потреблению которого он находится на первом месте в Мире. Подобная структура энергопотребления с вкладом угля в общий баланс на уровне 65−75% сохранится в ближайшие 40−50 лет.

Спрос на энергоресурсы в Китае к 2035 году превысит суммарное энергопотребление США и объединённой Европы: 4060 млн. тонн против 3950 млн. тонн нефтяного эквивалента.

Несмотря на отсутствие достаточного количества запасов нефти, Китай нарастил её добычу за 20 лет с 125 млн. тонн в 1985 году до 211,4 млн. тонн в 2014 году. Потребление же нефти за этот же период выросло с 90 млн. тонн до 520 млн. тонн или 5,8 раза!

Китай — одна из немногих нефтедобывающих стран, где, в отличии от России, мощности по переработке нефти в несколько раз превышают её добычу. Так Китай, производя ежегодно 200−220 млн. тонн нефти, в состоянии переработать 700 млн. тонн в год.

С 2014 года Китай стал самым крупным импортёром нефти в Мире: 6,1 млн. барр/день, оставив далеко позади США. Потребность в нефти Китай покрывает за счёт импорта из 14 основных стран, на первых трёх местах находятся Саудовская Аравия (16%), Ангола (13%) и Россия (11%). Прогнозируется увеличение потребления нефти в Китае до 1300 млн. тонн к 2025 году.

Китай обладает крупнейшими в Мире ресурсами сланцевого газа и поэтому не инвестирует в зарубежье, нефти же Китаю катастрофически не достаёт, и он вынужден «охотиться» за ней по всему Миру.

Газо-нефтепровод «Бирма-Китай» введен в строй в июле 2013 года. Длина каждого трубопровода 793 км. Затрачено — $2,6 млрд. Доставляется газ из Бирманского шельфового месторождения «Шве» с запасами 260 млрд куб. м.

Китай имеет незначительные запасы натурального газа, но тем не менее за 14 лет (2000−2014 гг.) увеличил его добычу в 7,4 раза (!!!) с 25 до 186 млрд куб. м и планирует увеличить его потребление с нынешних 230 млрд до 700−720 млрд куб. м в 2020 году. Но Китай уже активно развивает добычу сланцевого газа, добыл в 2015 году 5 млрд куб. м, выйдя на второе место в Мире и планирует в течение 10 лет добывать 100 млрд куб. м; при необходимости Китай сможет добывать и 500−600 млрд. куб. м сланцевого газа.

Основными поставщиками газа в Китай являются Туркмения, Россия, Бирма и Иран. Газпром планирует поставить в Китай 34 млрд куб. м газа. Добыча сланцевого газа в Китае в 2020 составит 30 млрд. куб. м. Более 60% туркменского газа поставляется в Китай по трём газопроводам. В стадии ввода четвёртый. После его ввода Туркмения будет поставлять в Китай 60 млрд. куб. м газа вместо 40 млрд куб. м, поставляемых в настоящее время.

Поскольку Китай располагает самыми большими в Мире ресурсами сланцевого газа — 36,1 трлн. куб. м, то в самое ближайшее время в 5−7 лет он полностью обеспечит свои потребности в газе, и станет его экспортёром, как, кстати, поступили в последние 10 лет США. По ресурсам сланцевого газа Китай находится на первом месте в Мире. Будущее газопровода «Сила Сибири» может резко ухудшиться!

Китай имеет самые крупные в Мире запасы по доброму десятку полезных ископаемых, добывает минерального сырья больше всех в Мире, являясь единственной в Мире сырьевой супердержавой (отнюдь не Россия!), но тем не менее вынужден импортировать несколько видов минерального сырья.

Импорт минеральной продукции в Китае в 2013—2014 гг. (в млн. тонн)

Показатель 2013 2014 2014/2013, % Железо (руды и концентраты) 819,4 932,5 113,8 Сырая нефть 281,7 308,4 109,5 Уголь 327,1 291,2 89 Никель (руды и концентраты) 71,3 47,8 67 Бокситы (руды и концентраты) 70,1 36,3 51,8 Марганец (руды и концентраты) 16,6 16,2 100,0 Медь (руды и концентраты) 10,1 11,8 116,8 Сера 10,6 10,2 100,0 Хром (руды и концентраты) 12,1 8 66,1

Российское место в этом списке поставщиков сырья для Китая — поставка никеля и, возможно, меди. Проблему нефти Китай решит за счёт сланцевой нефти, по ресурсам которой он находится на четвёртом месте в мире. Сравнительный анализ экономической, сырьевой и геополитической составляющих Китая и России будет темой отдельного исследования.

Краткие выводы

Китай, применив на практике государственного строительства теорию конвергенции, во главе с национально ориентированным лидером Дэн Сяо Пином начал в 1992 году и успешно продолжает самые беспрецедентные, не имеющие аналогов в Мире реформы. Успех реформ во многом связан с финансированием за счёт государственных банков, под контролем которых находится 90% финансов Китая, наличием единого координирующего центра в виде Компартии Китая, сочетанием государственного планирования на десятилетия вперёд с преимуществом высокомобильных частных компаний.

За исторически краткие 25 лет Китай вышел на первое место в мире по валовому внутреннего продукту, добыче 27 видов полезных ископаемых, доминирует в большинстве отраслей хозяйства. Он резко превосходит США по большинству показателей и тем более лидирует по отношению ко всем остальным странам мира. Дошло до того, что Китай поставляет Минобороны США свыше миллиона комплектующих, экспортирует в США компьютеры и высокотехнологическую продукцию; США же экспортируют в Китай металлом. За три года Китай произвёл цемента больше чем США за 100 лет!!! Мир разделился на две части: Китай — 50% мирового промышленного производства и все остальные страны.

США не оставляет попыток остановить Китай, но, по-моему, это — агония. Они безнадёжно отстали, сделав ставку на уродливое развитие финансового сектора в ущерб производственному, бесконечно надувая финансовые пузыри на бесчисленных биржах и накапливая чудовищный долг в $18 трлн. Единственный способ что-то сделать с этим долгом — развязать третью мировую войну. Китай, который препятствует этим людоедским планам и при этом обошёл США по производству почти всех продуктов, является для них бельмом на глазу. Попытки развалить Китай будут продолжаться, а пока идёт тотальное замалчивание его достижений.

До 2014 года Китай усиленными темпами обустраивал свою страну. Построил самое большое в Мире количество высокоскоростных железных и шоссейных дорог, самые большие в Мире мосты и плотины, аэропорты и вокзалы, утроил урожайность почти по всем сельхозпродуктам, создав общество «средней зажиточности». Кстати, в 2015 году гигантский Китай по средней зарплате и среднему количеству квадратных метров жилья на одного человека обошёл меньшую по численности населения Россию.

«Новая экономическая норма», анонсированная Си Цзиньпином в октябре 2013 года, предусматривает обустройство и освоение всего мира. Не имели аналогов в истории человечества такие проекты как «один путь, одна дорога» по освоению Евразии, как замысел связать высокоскоростными железными дорогами 54 страны Африки, как план провести высокоскоростную железную дорогу длиной 5311 км через весь Южно-Американский континент. Китаем активно осваивается Европа, США, Океания, реализуется грандиозная программа по изучению и освоению Луны, не забыта им даже Антарктида — здесь открыто за последние годы пять постоянных полярных станций. Китай планирует начать строительство двух морских каналов в Никарагуа и Таиланде, после завершения которого будет во многом контролировать морские торговые пути мира.

Китай начал осваивать свои крупнейшие в мире ресурсы сланцевого газа, добыл в 2015 году 5 млрд куб. м и собирается к 2025 году выйти на уровень 100 млрд куб. м в год. При этом для добычи сланцевого газа Китай использует лишь собственное оборудование и технологии. Судьба российского газа, который планируется поставлять по строящемуся газопроводу «Сила Сибири», вызывает у меня серьёзные опасения.

Китай не имеет месторождений нефти, которые бы полностью покрывали его потребности и вынужден импортировать нефть из десятков стран. Полагаю, что в ближайшие три года Китай начнёт добывать сланцевую нефть, по ресурсам которой он занимает четвёртое место в мире.

Самое важное:

В условиях свершившегося «прыжка дракона» особую значимость приобретает выстраивание новой стратегии России. Искусство лавирования между «китайским драконом», претендующим на первые роли в мире, и отступающим, озлобленным, ведущим арьергардные бои «американским орлом» станет для резко ослабленной «реформами» России главным искусством. Мы сейчас, как бы обидно это не звучало, находимся в положении Монголии, которая последние 100 лет маневрировала между СССР и Китаем. С существенным уточнением в пользу России: у Монголии не было ядерного оружия. У нас это оружие есть, что даёт нам очередной исторический шанс выкарабкаться из пропасти, куда страну направили предатели типа последнего Генсека под чутким руководством Вашингтонского обкома. Но для этого рывка нужен поворот к России вместо пресловутого «поворота на Восток».

Китай добился решающего экономического преимущества, а в геополитике, как в шахматах: «Немедленно атакуй при хорошей позиции!». Геополитическая партия Китая заслуживает отдельного рассмотрения. Китай никуда не спешит, Китай ничего из исторических «обид» не забывает, Китай будет пытаться сделать XXI век веком Китая!

Самоназвание Китая — «Поднебесная», а в облаках китайского неба, как образно мыслят жители «Поднебесной», затаился дракон, которого никто не видит, а он видит всё, наблюдает за мельтешением «варваров на краю» (все не китайцы) и в нужный момент пикирует, чтобы стать хозяином положения и мира. У меня сейчас такое ощущение, что дракон начал пикировать!