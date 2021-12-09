Владимир Очеретный
Последние публикации
Наша пропаганда: что с ней не так? В чем мы проигрываем?
Есть люди, которые верят российской пропаганде, есть и те, кто предпочитает импортное изложение и трактовку событий. Третьи придерживаются позиции «Чума на оба ваших дома», но это не значит, что и они правы. Аксиомы и теоремы Между тем принципиальное отличие российской и западной версий пропаганды...
9 декабря 2021
Фантастичнее вымысла: роман о мессиях и изуверах в Гражданской войне
В жизни встречаются герои и сюжеты, которые в литературу могут быть перенесены только со ссылкой на первоисточник — иначе они станут выглядеть недостоверно или приторно. Например, на процессе по убийству императора Александра II государственный обвинитель Сергей Муравьев приходился другом детства...
30 июня 2019
Роман-наваждение о победах зла, или встреча Сталина с ангелом
Мало кому удалось увидеть СССР с двух исторических сторон — до и после. Из крупных русских писателей Леонид Леонов — единственный свидетель. Он помнил, как безбожие становилось всё более модным, а позже внедрялось железной рукой, и успел застать возвращение общества к вере и опять же — моду на нее...
15 мая 2019
Учебник мышления: практическая польза современной литературы
Роман «Оглашенные» относится к числу основных произведений Андрея Битова хотя бы по формальным признакам — он писался с 1969 по 1995 гг. (разумеется, с перерывами), а последние авторские комментарии к нему относятся и вовсе к 2013 году. В 1996-м он был удостоен премии «Северная Пальмира», а в...
30 апреля 2019
Где ты, брат: повесть о распаде семьи как крахе Советского Союза
Об авторе книги. Валерий Былинский родился 19 апреля 1965 года в Днепропетровске. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького (Москва), живет в Санкт-Петербурге. Работает сценаристом. Считается одним из основателей течения метафизического реализма в современной русской прозе. Дебютировал в...
27 апреля 2019