Владимир Молодых
Последние публикации
Возвращать права на землю москвичам придется в суде
В борьбе обретешь ты право свое! Немецкий юрист Рудольф фон Йеринг. Чиновники ушли в глухую оборону, никакие апелляции к российскому законодательству на них не действуют. Это совершенно не удивительно, коль «на кону» стоят неправедные прибыли, исчисляемые сотнями миллиардов рублей. В данной статье...
19 сентября 2018
Как вернуть свою землю в Москве: пошаговая инструкция
Философы лишь различным образом объясняли мир: но дело заключается в том, чтобы изменить его. Карл Маркс В последней статье, опубликованной в ноябре 2017 года, автор поделился с читателями — собственниками помещений в многоквартирных домах рецептом защиты их прав на земельные участки этих домов, в...
6 января 2018
Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 3
В двух предыдущих статьях «Антиконституционный заговор лишил москвичей земли» и «Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 2» автор кратко осветил тему происхождения нормативных земельных участков многоквартирных домов, а также вопрос смены титула прав владения на эту землю. Также был...
21 ноября 2017
Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 2
Начало читайте в «Антиконституционный заговор лишил москвичей земли». * * * Проблема противоправного отчуждения (проще говоря, воровства) части территории нормативных земельных участков приватизированных многоквартирных домов в Москве и Петербурге для своего лучшего понимания требует освещения...
14 ноября 2017
Антиконституционный заговор лишил москвичей земли
Попытка защитить «ракушку» во дворе своего дома от требования властей о ее демонтаже заставила автора в 2006 году обратить внимание на земельные права москвичей. Доскональное изучение вопроса привело к выводу о том, что московские власти нарушили права граждан на земельные участки их домов...
9 ноября 2017