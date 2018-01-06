Философы лишь различным образом объясняли мир: но дело заключается в том, чтобы изменить его.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Скульптура рабочего (с отбойным молотком) у московского дома

Карл Маркс

В последней статье, опубликованной в ноябре 2017 года, автор поделился с читателями — собственниками помещений в многоквартирных домах рецептом защиты их прав на земельные участки этих домов, в порядке противодействия попыткам московской власти произвести противоправное отчуждение (воровство) части территории нормативных земельных участков этих домов. Был расписан алгоритм действий по признанию ранее возникших в силу закона прав на ранее учтенные объекты недвижимости, а именно на земельные участки многоквартирных домов в их изначальных, аутентичных, нормативных размерах и границах, как они были сформированы к началу процесса возведения этих домов. Рекомендации эти опирались на положения, содержащиеся в 69-й статье 218-го федерального закона о регистрации недвижимости.

Подробности читайте здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 3

Вкратце напомню, о чем там шла речь. Права на наши земельные участки признаются юридически действительными даже при отсутствии их государственной регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Сама регистрация этих прав в ЕГРН отнесена к усмотрению (желанию) их обладателей. Переводя на русский, общедоступный для юридически малограмотных московских обывателей язык, это означает, что земля принадлежит собственникам помещений в домах в силу закона, вне зависимости от постановки на кадастровый учет в Росреестре. Строго говоря, для общедолевых собственников земельного участка, как элемента общедомового имущества, не имеет никакого значения, поставлен ли их придомовой земельный участок на учет или нет. Подобная необходимость у них возникает лишь в случае вовлечения земли в хозяйственный оборот по решению общего собрания собственников, например, чтобы сдать ее в аренду сроком более года. Такие договоры аренды должны регистрироваться, а это возможно лишь при условии того, что земля находится на кадастровом учете. Но такие темы бесконечно далеки от сферы интересов московских обывателей, которые в своей массе и не подозревают о своих правах на землю, а также о реальных границах придомовых территорий. Что, впрочем, не мешает им прекрасно знать границы своих дачных участков.

Другие основания для обязательной регистрации прав на землю указаны в 3-й части 69-й статьи, но в контексте воровства земли они для нас малосущественны. Технический или инвентарный учет земельных участков, осуществленный до 24 июля 2007 года, признается юридически действительным и, в силу этого, относит такие земельные участки к категории ранее учтенных объектов недвижимого имущества. Но, так как московские власти в стремлении провести противоправное отчуждение части территории наших земельных участков под предлогом их якобы несформированности (другими словами, застроенных стихийным образом, путем самозахвата казенных угодий) ведут незаконное, якобы первичное формирование границ и нормативных размеров площади земельных участков, фактически застроенных до 2001 года (путем проведения противоправного перемежевания этих участков) и упирают при этом на то, что поскольку (по их мнению) земля наших домов не стоит на кадастровом учете, то она нам и не принадлежит. А она (власть) сейчас наведет в этой области надлежащий порядок.

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В предыдущей статье я предложил московским собственникам многоквартирных домов провести постановку своих земельных участков на кадастровый учет. Для чего обратиться в Росреестр с заявлениями о внесении в него сведений об их земельных участках как ранее учтенных объектах недвижимости. Уже тогда было понятно, что при обращении в Росреестр заявители, скорее всего, столкнутся с противодействием со стороны представителей власти по закреплению их прав. И оказался прав, ибо, для пущей наглядности, решил сам реализовать эту процедуру закрепления этих прав и ознакомить с развитием событий всех интересующихся этой проблемой.

Итак, 6 декабря 2017 года автор обратился в МФЦ с просьбой осуществить государственный кадастровый учет конкретного земельного участка, застроенного в 1970 году, путем внесения в Росреестр сведений о нем как о ранее учтенном объекте недвижимости. (Сканы заявления и описи документов, принятых для оказания государственных услуг, прилагаются.) К заявлению на официальном бланке я также добавил заявление, изложенное в свободной форме. В котором указал сотрудникам Росреестра, что, избавляя их от необходимости самостоятельно запрашивать в надлежащих учреждениях правоподтверждающие документы, как то предписывает закон о госрегистрации недвижимости, представляю им необходимый и достаточный документ — Технический паспорт БТИ на домовладение (скан прилагается). С указанием размера площади земельного участка, который, в строгом соответствии с положениями 69-й статьи 218 ФЗ, признается юридически действительным и относит земельный участок, описываемый в этом техпаспорте, к категории ранее учтенных объектов недвижимости.

Заявление было написано таким образом, чтобы не предоставить чиновникам возможности дать необоснованный отказ в осуществлении государственного учета. Однако 14 декабря 2017 года такой отказ был получен (скан прилагается). Регистратор не удосужился объяснить, что его не устроило в предъявленных документах. Вопреки реальному положению вещей, он издевательски отписался следующим образом: » … Ни одного документа, отвечающего требованиям действующего законодательства и являющегося основанием для постановки на государственный кадастровый учет ранее учтенного земельного участка, в материалах реестрового дела не представлено». Вдумчивый и заинтересованный читатель, ознакомившись с представленными документами, без особого труда сможет составить себе отчет обо всей пикантности позиции, занятой по этому вопросу федеральным государственным учреждением — отделением Росреестра по Западному административному округу города Москвы. Автор отнюдь не является безоговорочным сторонником объяснения всего и вся через призму конспирологической теории. Но к версии сговора исполнительных властей федерального и регионального уровня его подталкивают все обстоятельства крупнейшей антиконституционной аферы по противоправному отчуждению частной собственности российских граждан-обывателей мелкого разлива.

Впрочем, если кого-то такая версия не устраивает, он может выдвинуть свою гипотезу по этому поводу. 23 января у автора предстоит аудиенция у руководства Росреестра по ЗАО города Москвы, чтобы попытаться в досудебном порядке уладить возникший конфликт, а также принудить чиновников осуществить законную постановку на кадастровый учет ранее учтенного объекта недвижимости.

Читатель будет проинформирован о результатах этой встречи. Уведомляю также, что автор намерен пройти всю теоретически возможную цепочку надлежащих инстанций для достижения законного решения по поводу земли, о чем и обязуется оперативно информировать взыскующего читателя.

Времена меняются и мы вместе с ними! Меняются и лозунги на злобу дня, а посему предлагаю новый призыв — «Охламоны всех административных округов Москвы, в борьбе за свои попираемые мелкочастнические права на землю — объединяйтесь!»