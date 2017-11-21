В двух предыдущих статьях «Антиконституционный заговор лишил москвичей земли» и «Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 2» автор кратко осветил тему происхождения нормативных земельных участков многоквартирных домов, а также вопрос смены титула прав владения на эту землю. Также был пролит свет на противоправные действия московских властей по отчуждению (воровству) части земельных участков многоквартирных домов москвичей, принадлежащей им на праве общей долевой собственности в силу закона в размерах, установленных к моменту возведения этих домов до начала двухтысячных годов. В данной статье будет уделено внимание вопросу защиты прав собственников земельных участков московских многоквартирных домов.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Скульптура рабочего с отбойным молотком у московского дома

Подробности читайте здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли. И здесь: Антиконституционный заговор лишил москвичей земли — 2

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О возможностях правовой защиты

Как уже указывалось, федеральное законодательство прописано относительно полно и последовательно в защиту интересов новоявленного отряда частных собственников земли на праве общей долевой собственности, который возник в нашей стране в ходе приватизации жилья. Приватизация помещений в многоквартирных домах явилась одновременно и приватизацией общедомового имущества, составным элементом которого являются и нормативные земельные участки этих домов. И федеральный закон не требует оформления никаких специальных актов от органов властиоб этом обстоятельстве.

Однако в законе о введении в действие Жилищного кодекса от 2004 года появилось уточнение о том, что земельные участки, сформированные до введения в действие ЖК РФ, переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме при условии проведения государственного учета.

Таким образом, можно констатировать, что в федеральном законодательстве сложилась или намеренно была создана коллизия:

земля принадлежит собственникам приватизированных помещенийв силу закона, а не регистрации, и никаких актов органов власти об этом не требуется, одновременно с этим законодатель обуславливает переход земли в собственность проведением процедуры государственного кадастрового учета.

Противоречие это свидетельствует в первую очередь о деградации государственной системы управления жизнью гражданского общества. И это упущение было немедленно использовано (или всё же намеренно создано? — прим. ред.) гешефтмахерами из региональных органов власти, которые пустились во все тяжкие и стали утверждать, что мы живем на несформированных земельных участках. Это означает, что

застройщики наших домов были самозахватчиками казенной земли и все постройки на такой земле являются незаконными.

При полном попустительстве (или соучастии? — прим. ред.) федеральных законодательных и правонадзорных органов дело стало принимать фарсовый характер. У московских властей, как говорится, «от радости в зобу дыхание спёрло» при мысли о возможности изъятия «по закону» земель придомовых участков «в особо крупных размерах». Дело облегчалось тем, что большинство «честных фраеров» — собственников придомовых участков — ничего о своем праве собственности на придомовую землю не знали и до сих пор не знают, как не подозревали они и о том, что нормативный размер и границы придомовых участков домов, построенных до 2001 года, определялись продолжающими действовать советскими нормами.

Борис Ефимов, Николай Долгоруков. Народный суд. Закон. 1951

Вдохновлённое открывающимися перспективами строительного бизнеса московское начальство приняло решение о необходимости решительно покончить с неприличным для столь «авторитетных» людей мелкотравчатым «щипачеством», то бишь с точечным воровством земли отдельных домов под уплотнительную застройку, и далее вести дела цивилизованно, широкомасштабно и, главное, «под крышей закона». Для «выведения бизнеса из тени» было решено перемежевать всю территорию жилой застройки Москвы на основе нового московского СНиПа МГСН1.01−99, который был специально разработан для запрещенного законом уменьшения придомовых территорий многоквартирных домов и «легализации» массовой застройки захваченных территорий.

При этом не лишённым чувства юмора московским начальникам крайне забавной показалась возможность в итоге «ограбления века» вдобавок заявить о себе как о защитниках москвичей от рейдерских захватов придомовых территорий под точечную застройку. Для того было объявлено, что самозахваты земли с целью криминальной застройки и последующего обмана доверчивых вкладчиков стали возможны по одной якобы причине — из-за несформированности земельных участков многоквартирных домов. Представьте, раньше, бывало, смотрит бдительный московский начальник на некую придомовую территорию и обнаруживает на ней неизвестно откуда взявшуюся стройку! Сразу вопрос: а законна ли сия стройка и не ведётся ли она на незаконно присвоенной застройщиком народной земле? Заглядывает начальник в земельный кадастр, а ответа на свой вопрос не находит, потому как земля народная под многоквартирным домом в собственность не оформлена. И разводит честный московский чиновник руками, ведь у нас презумпция невиновности и на застройщиков распространяется, которые казались таким приличными людьми.

Но теперича не то, что давеча! Собственникам квартир в многоквартирных домах для обеспечения гарантированной защиты своих прав на земельные участки было предложено поставить их на кадастровый учет. Это позволило, видимо, с точки зрения авторов крупнейшей земельной аферы, получить согласие собственников на незаконное изъятие части их придомовой территории (бабуля, писать не умеешь, тогда поставь крестик). Пусть маленькая, но своя!

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Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва. Во дворе дома со скульптурами

Так что же происходит?

В рассматриваемом случае мы имеем дело с видимым конфликтом между двумя уровнями власти: с одной стороны, федералы, пытающиеся сохранить хорошую мину при плохой игре, изображая из себя поборников равенства всех граждан перед законом, с другой — погрязшая в коррупции региональная власть, которая «сидит на земле» и открыто с неё кормится. Возможность прокручивать коррупционные схемы с чужой собственностью, приносящей астрономические прибыли, заставляет их забывать об осторожности и «плевать с высокой колокольни» на федеральное законодательство и Конституцию. При этом регионалы упускают из виду одно обстоятельство — они своими руками создают предпосылки для позорного крушения своего клептократического режима.

Теперь обратим свой взор от созерцания вершин московской социальной пирамиды к её основанию, где мы обнаруживаем среднестатистических представителей московского охлоса, которым во время пира прихватизации позволили ненадолго испытать чувство сопричастности с истинными хозяевами жизни. Хозяева в реформаторском порыве неоправданно широким жестом смахнули со стола слишком щедрые объедки для «быдлокласса» в виде морально устаревшего жилого фонда, да еще, как позже выяснилось, с бесплатными земельными участками в придачу. Но, как говорится, есть время разбрасывать и время собирать «земли русские». Поэтому теперь «охламоны», которые так и не научились убедительно изображать «многонациональный народ» в качестве «единственного источника власти», испытавают чувство непрерывной тревоги и беспомощности, обнаружив, что у них средь бела дня уводят из-под ног подаренную им ранее землю, обрекая в перспективе платить за машино-места в своих дворах, жить в кварталах с плотностью населения, сравнимой с муравейником, да еще в ближайшей перспективе и платить налоги на землю, равные годовой квартплате. Перефразируя слова Собчака, сказанные про Северную столицу, «Москва — город не для бедных».

Также рушатся основы мироздания и самоидентификации почти полностью унесённого ветром либеральных реформ российского среднего класса, который в теории должен был послужить основой существующего социально-экономического строя. Не будем здесь давать политических советов — средний класс как «вещь в себе» должен самостоятельно претерпеть метаморфозу превращения в «класс для себя». Но вот маленькую схемку по облегчению страданий среднего класса в ходе борьбы по защите своих материальных интересов, основанную на некоторых положениях федерального законодательства, подскажем.

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Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1965. СССР «Скоро на тебя наденут деревянный макинтош, и в твоём доме будет играть музыка»

Схемка

Поскольку в советское время и первые годы постсоветской власти в стране вопросы кадастрового учета были в загоне, федеральная власть для защиты института частной собственности предусмотрела некоторые шаги по дополнительному обеспечению прав собственности на земельные участки многоквартирных домов. В ранее опубликованных статьях мы уже указывали, что

федеральный законодатель отнес все фактически застроенные до 2007 года участки к категории ранее учтенных и признает их технический учет юридически действительным.

Но более того,

и сами технические паспорта БТИ на домовладения приравниваются по юридической силе к кадастровым паспортам!

Чтобы преодолеть требование наличия постановки на кадастровый учет на условиях московского Департамента городского имущества и не стать собственником урезанного участка, следует воспользоваться возможностью, предоставляемой 69-й статьей 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», вступившего в силу в январе этого года. Эта статья закона посвящена признанию ранее возникших прав в силу закона. Это она

признает техучет земельных участков, проведённый до 24 июля 2007 года, действительным и относит такие участки к ранее учтенным объектам недвижимого имущества.

Эта же статья

требует от органа регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня заявления обеспечивать включение документов и сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании целого ряда документов. Причем ЕГРН сам должен запрашивать такие документы в надлежащих инстанциях.

Но поскольку вся эта система не заслуживает должного доверия, опишу следующий алгоритм действий «с контролем».

1. В БТИ получаете заверенную архивную копию техпаспорта на домовладение вместе с техпланом земельного участка в масштабе один к пятистам. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 69 этого для наших целей будет достаточно.

2. Далее нужно обращаться в ближайший МФЦ с целью подачи заявления на внесение в ЕГРН сведений о земельном участке вашего домовладения как ранее учтенном объекте недвижимости. Такая услуга входит в официальный перечень услуг, предоставляемых МФЦ. Итак, идете в МФЦ, имея на руках:

— гражданский паспорт;

— свидетельство о регистрации права собственности на квартиру;

— техпаспорт БТИ на ваше домовладение.

МФЦ бесплатно копирует ваши бумаги, заполняет бланк заявления на услугу и возвращает вам все документы вместе с копией заявления и перечнем полученных от вас документов.

3. Через пять дней бесплатно вы получаете выписку из Единого государственного реестра недвижимости на ваш земельный участок с кадастровым номером.

А вот здесь, внимание:

единственным основанием для отказа во включении сведений о ранее учтенном земельном участке вашего домовладения может быть отсутствие в техпаспорте БТИ сведений о площади вашего земельного участка. Чего не может быть, ибо не может быть никогда, так как экспликация земельного участка в техпаспорте БТИ начинается именно с данных о фактической площади земельного участка вашего домовладения.

4. Далее существует два варианта развития событий:

Первый (невероятный): вы получаете выписку с кадастровым номером и на её основе и на основе техпаспорта и техплана БТИ заказываете у лицензированного кадастрового инженера межевой план с геодезической привязкой поворотов границ вашего участка и довносите эту информацию через Росреестр в ваш кадастровый паспорт. Эпопея завершена!

Второй (реалистичный): на каждом этапе, что наиболее вероятно, вы будете получать необоснованные отказы и понуждать надлежащие инстанции через суд к исполнению их обязанностей. Возможно, придется пройти всю цепочку судов от московских до Верховного, а там недалеко и до ЕСПЧ (в ближайшее время нас ждет интереснейшее решение ЕСПЧ по уничтоженным без надлежащей компенсации московским объектам недвижимости в «Ночь длинных ковшей»). Это решение поможет вам, наконец, избавиться от некоторых идеалистических представлений об устройстве общества и назначении государственной власти, сформированных в далеком пионерском детстве:

«Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай, 1966 г.)

Ну, охламоны, желаю нам всем удачи!