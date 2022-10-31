Владимир Марочкин

Автор

Журналист, киносценарист, режиссер, историк музыки. Окончил факультет журналистики Московского госуниверситета. Работал в Московской рок-лаборатории, в 1988 году выпустил первую в СССР рок-газету «СДВИГ-афиша». Сотрудничал со многими советскими и российскими газетами и журналами, вел программу «Вечерний курьер» на радио «Юность». Редактировал музыкальные и молодежные издания «Дверь в рокенрол», «Давай! Давай!», «Загубленное детство». Автор книг о современной музыке и молодежной культуре – «Рок-музыка в СССР», «Повседневная жизнь российского рок-музыканта», «Хроноскоп русского рока. 1953 – 2004», «Песни нашего поколения. Шестидесятые», «Песни нашего поколения. Семидесятые», «Песни нашего поколения. Восьмидесятые», «Москва рок-н-ролльная» и др. Сценарист документальных фильмов, в том числе: «Сорок сроков рока», «Наша АББА», «Наша Феличита», «Повесть о настоящем тренере», «Александр Мальцев. Путь домой» и др.