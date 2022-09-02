В музыке заключен дух времени. Если наши потомки захотят узнать, как мы жили, о чем думали и мечтали в 2022 году, им будет достаточно послушать песни, которые мы поём сегодня. Каждый месяц на нас сыпятся музыкальные релизы, и сейчас мы расскажем вам о самых важных песнях и альбомах сентября.

(сс) dotigabrielf Концерт

Песни

Самым важным событием 2022 года стала специальная военная операция, которую Россия проводит на территории б. УССР. Большинство музыкантов и поэтов не могли остаться в стороне от этого события и, конечно, постарались выразить свои чувства в стихах и песнях. Сегодня о Донбассе пишут уже многие: рок-группа «Зверобой», Наталья Качуро, Аким Апачев, но самые яркие песни исполнили Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр.

Юлия Чичерина — «Добровольческая»

Юлия теперь постоянно находится в Донбассе, выступая для бойцов Народной милиции ЛДНР, командиров и солдат российской армии. Юлию все знают, она знает всех, а оттого её песня звучит так, будто она поёт о родном доме, где всё знакомо, всё такое милое и чудесное. Но в родной дом проник враг, и дом нужно защищать. Потому что если ты струсишь и не защитишь его, то не будет уже больше ничего: ни тебя, ни твоей жены, которую уведут в рабство, ни самого дома. От фразы «А ну-ка, братцы, дайте джаза» начинает трепетать сердце, и каждый понимает, что не победить врага нельзя:

«За каждый выстрел в мирный дом,

За каждую степную пядь

От нас не скрыться за Днепром,

Прощенья не отвоевать…»

Противники СВО, разумеется, скрывают, что на YouTube очень много просмотров клипа, снятого на эту песню, — уже 5,5 миллионов.

Цитата из видео «Чичерина — «Добровольческая» Чичерина — «Добровольческая»

Александр Ф. Скляр — «Ты забыл, брат?»

Лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр в песне «Ты забыл, брат?» изложил, наверное, самую популярную среди российской молодёжи точку зрения на СВО: русские и жители б. УССР должны объединиться и вместе пойти «мочить» тех уродов, что поссорили нас.

Автор оригинальной версии песни «Ты забыл, брат?» — автор-исполнитель из Санкт-Петербурга, заслуженный артист Республики Татарстан Виталий Аксёнов. В его версии под простую акустическую гитару песня в YouTube набрала уже почти четыре миллиона просмотров. А Скляр и группа «Ва-Банкъ» добавили в песню рок-н-ролльного драйва, отчего она буквально зазвенела.

Скляр давно не скрывает своей гражданской позиции. Музыкант поддерживает специальную военную операцию на территории б. УССР и уверен, что она закончится победой России. Скляр высказал свою позицию уже в 2014 году, исполнив песню «Русские своих не бросают — это закон!» («Миллионы»). Позже она вошла в его студийный альбом «Ястреб».

Годом позже Скляр при участии Юлии Чичериной, Сергея Летова и группы «Ва-банкъ» записал песню «А потом Берлин», в которой музыканты пророчески спели:

«Мы возьмем Манхэттен,

А потом Берлин!»

И вот — новая песня о событиях, которые происходят на земле, оккупированной нацистами б. УССР, в ней столько горечи и боли, что она не оставляет слушателей равнодушными:

«Стоим с братом, с автоматом, с гневом на лице

Прости, Колян, но я не смог остаться в стороне

Это тоже, брат, моя земля, здесь дед лежит и мать.

И знай, врагу я не отдам ни метр и не пядь.

Как же, братик мой, солдатик, смог ты всё забыть?

Теперь меня ты на гиляку, как воды попить.

Как вышло так, скажи, братуха, повело тебя,

Впустил ты в дом к себе гадюку, трёхголового червя…»

Виталий Дубинин — «Герой асфальта»

Песня «Герой асфальта», сочиненная гитаристом Сергеем Мавриным и поэтессой Маргаритой Пушкиной, в 1987 году была одним из главных хитов группы «Ария». В ней рассказывалась история молодого парнишки, решившего стать байкером, но родители не поддержали его стремления, и он почувствовал себя чужим в стенах родной квартиры.

Цитата из видео «Виталий Дубинин, Сергей Маврин — Герой асфальта 2021 (Lyric video)» Виталий Дубинин — «Герой асфальта»

В версии Дубинина (на гитаре, кстати, играет всё тот же Маврин) песня приобрела совсем иное — гражданственное — звучание. По сути, это рассказ о том, как после неправедной пенсионной реформы, после оптимизации медицины и образования население России сделалось чужим в собственной стране.

Легион — «Душа»

Первая советская хэви-металлическая группа «Легион», образованная в далеком 1982 году, до сих пор даёт концерты и выпускает альбомы. В 2022 году как раз вышел новый диск «Легиона», посвященный сорокалетию легендарного ансамбля. Лидер и вокалист группы Алексей Булгаков давно мечтал создать альбом на тему фантастики, и в нынешнем году он и его товарищи записали «Огни будущего». Музыка нового альбома довольно резкая и колючая, ведь в представлении Алексея будущее выглядит слишком мрачно:

«Мир без людей, сотни смертей, царство машин на Земле».

Но в финальной песне альбома «Легион» утверждает, что возможно и счастливое будущее, если у человека останется душа:

«То, что дарит нам жизнь

И волнует весной,

Что способно любить,

Мы назвали душой.

Звонко песни поёт

И зовёт в облака.

Вечно рвётся в полет,

Словно ветер, легка…»

SHAMAN — «Я русский!»

Главная песня 2022 года — это песня «Я русский!» певца Ярослава Дронова, выступающего под ником SHAMAN. Потому что для счастливого будущего прежде всего важна самоидентификация. Для этого всем русским мальчикам и девочкам надо срочно понять: «Я русский!», как это сделал SHAMAN.

Но странное дело, некоторые наши шоу-звезды тут же потребовали запретить певца и даже изгнать его со сцены. Однако молодёжь России рассудила категорически иначе: только за первый месяц клип на песню собрал более 10 миллионов просмотров в YouTube, 550 тысяч лайков и 135 тысяч комментариев. Также ролик вошел в глобальный хит-парад YouTube «100 лучших клипов мира».

А 23 августа SHAMAN опубликовал на YouTube видео с живым исполнением гимна России на своём сольном концерте в Крыму. За несколько часов с момента публикации ролик вышел на 1 место в главных трендах YouTube, собрав более миллиона просмотров, 100 тысяч лайков и 15 тысяч комментариев.

В тех городах, где этой осенью проходит гастрольный тур певца, промоутеры срочно перезаказывают концертные залы, выбирая те, которые вмещают максимум публики. И тем не менее многим фанатам не удается приобрести билеты. Но, оставаясь на улице, они танцуют, вслушиваясь в те звуки, что доносятся из концертного зала. Песня «Я русский» стала символом нашей реальности.

Альбомы

Последние годы и на нашей эстраде, и в нашем роке жизнь еле теплилась, и только вспышки, созданные талантом Александра Ф. Скляра или «семейки» группы «Ария», показывали, что музыка ещё жива и вот-вот пробьет себе дорогу наружу, как это делают цветы, пробиваясь весной сквозь асфальт. И 2022 год действительно начался очень ярко: с открытий и удивлений.

Jarvi Александр Скляр

Николай Расторгуев и ЛЮБЭ — «Своё»

2022 год открывается альбомом Николая Расторгуева и группы «Любэ», который получил название «Своё». Пластинка представляет собой компиляцию из хорошо известных песен. Но здесь нет таких ухарских хитов, как «От Волги до Енисея», «Дуся-агрегат» или «Давай-наяривай». В пластинку вошли лирические композиции, коих у «Любэ» довольно много, самые давние из них датированы концом 1980-х, а самая свежая — «А река течёт» — совсем недавно прозвучала в фильме «Родные». В альбоме мы неожиданно услышали совсем иного Расторгуева — милого и доброго, любимого и любящего, слегка усталого, но преисполненного мечтами. Именно так выглядит человек, принявший бой и победивший в нём.

«С возрастом мы становимся сентиментальнее, и мне захотелось, чтобы был именно такой трек-лист, — сказал Николай Расторгуев на пресс-конференции, посвященной выходу пластинки «Своё». — Чтобы на вокально-инструментальный ансамбль «Любэ» посмотрели под другим углом. Мы — это не только «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Комбат». Лирики у нас много, и даже двойной винил не вместил в себя всё то, что я хотел».

Пластинка до краёв наполнена радостью и позитивом, именно такие эмоции сейчас требуются российскому слушателю, оттого он и слушает этот сборник группы «Любэ» с огромным удовольствием.

Город 312 — «Здесь и сейчас»

Группа «Город 312» также выпустила очень позитивный и мелодичный альбом, с красивыми песнями и умными стихами. «312» — это телефонный код города Бишкека, откуда родом участники группы. Группа стала известна в России в 2006 году, после выхода клипа на песню «Останусь», ставшую саундтреком к фильму «Дневной дозор». Предыдущий альбом появился на свет 12 лет назад, и с той поры у группы накопилось множество всевозможных рефлексий, которые нашли выход в альбоме «Здесь и сейчас».

Пластинка полна интонаций, попавших сюда из второй половины 1980-х и 1990-х. Уже много разговоров, что эстрадная музыка, зазвучавшая в России XXI веке, открыла дверь не туда. Уйдя от реальности, от людских чаяний, поддавшись удовольствию от всевозможных понтов, она стала скучной, тоскливой и неинтересной. Но от прослушивания альбома «Здесь и сейчас» возникло ощущение, что музыканты группы «Город 312» ищут нужную дверь, мимо которой когда-то проскочила наша эстрада, и многие песни с пластинки — «Дети бегут по асфальту», «Любовь в кармане» («Кошка»), «Мелодрама», «Если не любовь» — способны украсить жизнь простого русского человека.

Другая рефлексия связана с современной политикой. Группа «Город 312» выступила с концертами в Крыму и Донецке, за что была внесена в «чёрные списки» киевских националистов. Затем группа выступила на концерте в поддержку Крыма и «Русской весны». После того выступления на солистку «Города 312» Аю (Светлану Назаренко) обрушилась злоба приверженцев киевского режима. Певица вынуждена была написать в своем посте на Фейсбуке: «Я [жительница б. УССР], родившаяся в Кыргызстане и уже более 20 лет проживающая в России. Знающая, что такое многонациональное дружное общество. Имеющая свои взгляды. Стоящая за мир без нацизма. И верящая в лучшее для каждого».

Альбом «Здесь и сейчас» стал ещё и музыкальным ответом всем недругам.

«У них своя реальность, им таких как ты, увы, не понять.

Косые взгляды, сплетни, всё, к чему ты так привык несомненно,

…И пусть кричат тебе: «Белая ворона!»

Не напрягайся и держи оборону!

Пока ты сильный, тебя точно не тронут», — так спела Ая в песне «Белая ворона».

Настоящим украшением альбома стал потрясающий дуэт Светланы Назаренко и Александра Маршала, сильных и по-своему прекрасных вокалистов.

«Если посчитать, нас — миллионы!

Тех, кто рожден летать, нас — миллионы!

Пока мы верим в себя, можем дышать, в наших руках — мир!» — так спели Светлана и Александр в песне «Нас миллионы».

Wild Rebel — «No need for a gun»

Группа Wild Rebel — это не русский рок. Музыканты группы хоть и живут в Москве, но поют по-английски. Мы упомянули этот альбом, чтобы показать, что поиски забытой двери, закрытой где-то в 1970-х, идут не только у нас, в России, но и у наших антиподов, в США. На диске «No need for a gun» нас совершенно восхитило то, так москвичи исполняли белый блюз-рок южных Штатов США. Подчеркиваю: белый. И хотя сами музыканты на обложке компакта указывают, что ведут линию своей музыки от старых «дженуиновых» чернокожих гитаристов, как Роберт Джонсон или Би Би Кинг, но к «чёрному» блюзу их музыка имеет очень малое отношение.

Цитата из видео «Wild Rebel. Программа Видное Live от 09.02.21» Группа «Wild Rebel»

«Чёрный» блюз является довольно жесткой ритмической структурой. А белый блюз — музыка очень свободная, она парит, как птица в небесах. В то же время гармония говорит слушателям, что музыканты исполняют именно блюз, и ни что иное. «Чёрный» блюз вобрал в себя, кажется, всю печаль мира. Недаром говорят, что блюз — это песня негра, томящегося в темнице. Но белый блюз — это очень позитивная музыка. Она в меру брутальна, достаточно эротична и стремится к солнцу и свету. Белый блюз или блюз-рок был популярен в конце 1960-х и в первой половине 1970-х. Его первопроходцами стали Jimi Hendrix (несмотря на то, что он чернокожий), группы Rolling Stones, Led Zeppelin, Ten Years After, Rare Earth…

Но потом будто бы краник закрыли — и музыка прекратилась. Жить позволили только самым известным, остальные вынуждены были исчезнуть, будто ничего и не было. Блюз-рок заткнули коммерческим диско и «новой волной». И только в наше время вновь появились музыканты, играющие белый блюз — Joe Bonamassa, Beth Hart, Imelda May, Supersonic Blues Machine, Apocalypse Blues Revue и некоторые другие. Они начали играть музыку там, где она остановилась в 1973 году. Вот и наши ребята влились в этот поток. Несомненно, что за белым блюз-роком — будущее. Потом что это позитивная, свободная, теплая, радостная и солнечная музыка. При этом белый блюз-рок — это музыка в достаточной степени сложная. Но именно такой музыки сейчас не хватает миру.

Дубинин — «Бал-маскарад»

Вокруг этой пластинки не существует никаких социальных подоплёк. Сольный альбом бас-гитариста «Арии» Виталия Дубинина «Бал-маскарад» — это просто красивая, талантливая и хорошо записанная музыка. В повседневной жизни России сейчас не хватает именно красоты, и, может быть, альбом Виталия отчасти восполнит этот пробел, потому что хэви-металл — это прежде всего мощь и красота.

Для записи пластинки Дубинин собрал очень ярких российских музыкантов. С первых нот можно узнать чарующую манеру игры бывшего гитариста «Арии» Сергея Маврина. Причём эту манеру он выработал, уже покинув «Арию». Исполнительское мастерство Сергея принесло успех его собственной группе, а в сочетании с композиторскими талантами Виталия Дубинина его гитара и вовсе зазвучала оптимально выразительно.

В альбоме звучит гитара ещё одного мастера — гитариста группы «Гран-Куражъ» Михаила Бугаева (именно в этой группе пел нынешний фронтмен «Арии» Михаил Житняков, кроме того, Бугаеву случалось подменять на концертах самого Владимира Холстинина, лидера «Арии»). Михаилу Бугаеву принадлежит завораживающее соло в песне «Бег по кругу», ставшей одной из центральных вещей в альбоме «Бал-маскарад».

За барабаны был приглашен Закк Хемма, игравший в «Оргии праведников» и множестве других проектов и принявший участие в записи альбома «Эпохи, герои и судьбы» группы «Гран-Куражъ».

Все тексты для альбома написала поэтесса Маргарита Пушкина, что является гарантией качества мысли и хорошего русского языка.

Но главное — Виталий Дубинин впервые за долгое время взял на себя все вокальные партии. Да, он пел в своей первой команде «Волшебные сумерки», а в 1998 году, когда основной певец «Арии» Валерий Кипелов ненадолго отлучался в дружеский проект, записал все треки в ироничном проекте «АвАрия», но в самой «Арии» Виталий был, за редкими исключениями, бэк-вокалистом. Пение Виталия в альбоме «Бал-маскарад» вызвало немало споров. Кому-то в его голосе не хватило высоких нот, как у Кипелова, кому-то — мощности. Но многие согласились, что ни «Ария», ни Кипелов так не звучали никогда. Разумеется, ведь Дубинин — дипломированный вокалист, окончил класс вокала в училище имени Гнесиных. И уже возникла крамольная мысль: может быть, напрасно Владимир Холстинин после ухода Кипелова не допускал своего товарища до микрофона? Если бы ведущим вокалистом стал Дубинин, то, возможно, «Ария» до сих пор звучала бы искренне и эмоционально, оставаясь кумиром российской молодежи? Альбом Дубинина показал, что так могло бы быть.

Павел Ищенко ИА REGNUM «Кипелов»

Александр Ф. Скляр — «Старики танцуют»

Но лучшим альбомом 2022 года, по крайней мере, на сегодняшний момент, является новая работа Александра Ф. Скляра «Старики танцуют». Премьера альбома состоялась 1 апреля 2022 года. В пластинку вошли как совершенно новые песни («Песня сердца», «Мальчик Эдик», посвященная Эдуарду Лимонову), так и ранее представленные в виде отдельных синглов («Крысы не бьют чечётку», «Партизанская застольная», «Модест — the best», «Танго Анубиса», «Батум» на стихи Сергея Есенина и др.) Название альбому дала перепетая Александром Ф. Скляром песня Петра Мамонова «Старики», только Александр вложил в неё больше страсти и энергии, нежели было в оригинале.

«Старики танцуют» — это многогранный, полистилистичный, очень музыкальный и очень русский альбом, в котором горькие раздумья по русской традиции превращаются в лихой танец, а танец — в героические поступки. И лейтмотив у этого альбома тоже очень русский: «Смогу ли я что-то сделать? Хватит ли у меня сил и воли для этого? Или же я тварь дрожащая?» Скляр смог. С 2019 года Александр и его группа «Ва-банкъ» работали над этой пластинкой, выверяя каждую нотку, каждую интонацию. В итоге получился ещё один шедевр русского рока. Впрочем, работать иначе Скляр не умеет, так как он всегда был максималистом. Когда-то у него даже песня была такая: «Я — максималист!» И если бы некие молодые люди спросили меня, с кого им брать пример, с кого им рисовать свою жизнь, я бы ответил, что жить надо так, как Скляр поёт в своих песнях.

Постскриптум: между тем в свет вышли новые альбомы Бранимира и «Калинова моста». А ещё слушатели ждут новый релиз Константина Кинчева. Это значит, что осень будет жаркой.