Владимир Литвиненко
Автор
Кандидат философских наук, доцент кафедры истории Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета, полковник запаса.
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