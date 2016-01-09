Утром 7 января, в светлый праздник Рождества Христова, в утренние часы, когда проснувшиеся дети, завтракая вместе с родителями, тянутся к телеэкрану, второй телеканал, он же официальный государственный «Россия-1», показал праздничной аудитории скандальный мультфильм «Необыкновенное путешествие Серафимы». Показу предшествовала навязчивая реклама, призывавшая потенциальных телезрителей ни в коем случае его не пропустить. Понятно, что обращались к родителям, настойчиво советуя им провести через сеанс идеологического гипноза или пресловутого «промывания мозгов» собственных детей и помочь авторам этой «праздничной» провокации в их антисоветском оболванивании.

suedtirolnews.it Удар в лицо

Почему мы говорим именно о промывании мозгов?

Потому, что тема этого мультфильма нами уже обсуждалась, причем дважды, ибо вызвала чрезмерно «возбужденную», болезненную и не вполне адекватную, на наш взгляд, реакцию в среде так называемых «православных экспертов». Напросившись на соответствующий ответ, «эксперты», однако, тогда скромненько так попритихли. Хотя ясно же, что подобная «экспертиза» если и «высовывается», то только тогда и только потому, что это кому-то становится нужным, разве не так? И разве не священноначалие РПЦ тогда эту «кинопродукцию» высочайше одобрило?. И не получил будто бы этот «фильмец» поддержку в виде первого приза на состоявшемся в бандеровском Киеве православном кинофестивале? И не славословил ли по этому двусмысленному поводу наш церковный официоз?. Ну и т.д., этот ряд можно еще долго продолжать.

Дело в том, что это по телевидению мультик про Серафиму был показан впервые; до этого он демонстрировался в кинотеатрах, а также вопреки всяким нормам кинорынка, каким-то непостижимым образом беспрепятственно «утекал» в Интернет. Причем, критические отзывы на него в СМИ всячески замалчивались, а восторженные — пропагандировались и тиражировались так, как это делается в условиях свирепой идеологической войны, призванной уничтожить врага под названием СОВЕТСКОЕ ПРОШЛОЕ. И еще один момент: еще в марте 2015 года мультик этот рекламировался, что будет показан в юбилейном мае, начиная с 14-го числа (вот только торжества закончатся, и дадут команду «Фас!» на откат от победных фанфар). Но, видимо, чересчур ретивых одернули и попридержали до августа; новый приступ антисоветского психоза в обличье Серафимы обуял «тусовку» ближе к 1 сентября.

Поневоле, уже тогда, возникал вопрос: у нас в стране действует 13-я статья Конституции Российской Федерации, запрещающая как государственную идеологию, так и идеологический диктат? Или эта статья — фикция, призванная прикрыть официальный идеологический антикоммунизм и антисоветизм «фиговым листком» топорно выполненной игры в «историческую объективность»? И имеет место натуральная фальсификация истории уже изнутри, а не извне, которая априори ставит власти, по крайней мере телевизионные, в положение идеологической обслуги определенных «заинтересованных» кругов (ибо как может быть свободен от государства и независим от него государственный же телеканал?).

Неужели непонятно, что подобный фальсификат (или идеологический контрафакт) наносит тягчайший ущерб прежде всего и именно государству, а не советскому прошлому. Ибо в условиях расширяющейся холодной войны с Западом ставит страну на растяжку, в положение посаженной на шпагат. Ведь что греха таить, одной рукой мы отчаянно боремся с польским министром Схетыной, прибалтийскими нациками, нетрезвым школьным двоечником Петюней Порошенко и его американскими хозяевами-дружками, отстаивая величие подвига советского солдата-победителя в Великой Отечественной войне, защищая ведущую роль Советского Союза в разгроме немецко-фашистских захватчиков, 70-летие которого отметили в ушедшем году. Другой же рукой мы, пошло ухмыляясь и похихикивая, втыкаем солдату-победителю нож в спину, обливая грязью Советскую Родину, именем и во спасение которой и был совершен этот беспримерный подвиг. Даже спецпропагандистский «рупор» «России-1» Дмитрий Киселев, с одной стороны, дает уничижительную оценку украинскому зиц-президенту за «освобождение Освенцима украинскими солдатами», а с другой, регулярно «прокатывается» по советской истории — от инвектив в адрес Великого Октября до несостоявшегося переименования Войковской, в сюжете про которое едва не оскорбляет оказавшихся в большинстве противников этой навязчивой инициативы.

И после этого телевизионный агитпроп имени «Добродеев & Co» почему-то хочет, чтобы внешний, «экспортный», вариант советского военного подвига, кардинально отличающийся от внутреннего, не стал предметом «импортных» спекуляций? Если мы сами себя не уважаем, выдавая, повторяем, на официальном гостелеканале подобные низкопробные пасквили, почему нас должны уважать и считаться с нашей точкой зрения и величием нашего юбилейного парада другие? Как не понять, что мы сами этим «другим» даем информационный повод, зацепиться за который для этих «других» является подлинным подарком судьбы?!

Подобный стыдливый «патриотизм» (с позволенья сказать) очень хорошо характеризуется, между прочим, бородатым анекдотом про выкреста в бане: «Ты, дружище, одно из двух: либо трусы одень, либо крест сними!», — говорят ему коллеги по помывке, оказавшиеся не в состоянии осмыслить всю «глубину» и пикантность лицезримой ими «натуры».

Почему пасквиль про Серафиму — низкопробный?

Чтобы не изобретать велосипед, ибо про этот мультфильм основное, во-первых, уже сказано, а во-вторых, дополнено нами в упоминавшемся материале от 19 октября, обратимся к этому материалу. В нем отмечались многочисленные фактические ошибки, в том числе и такие, которые трудно объяснить иначе, чем злым умыслом. Например:

— махинации авторов фильма с биографией главной героини и ее родителей, подстроенные таким образом, чтобы очернить и оплевать на фоне трагедии Великой Отечественной войны Советскую власть — ту самую, при которой эта страшная и великая война была выиграна;

— небрежности в освещении личных историй подруг главной героини по детдому, одна из которых… родилась на свет через три года после смерти своей матери (!);

— некоторые, не имеющие ничего общего с действительностью детали, вроде «детского дома» всего лишь на 12 детей. И это в 1943 году, когда эвакуированные миллионы детей размещались по понятным причинам в достаточно стесненных условиях. (Мать одного из авторов этих строк рассказывала ему, как оказалась в 1942 г. в эвакуации в Уфе и, проживая со своей матерью в коммуналке, в одной комнате с уфимской родней, ходила в школу при соседнем детдоме, где по 8−12 детей находились в некоторых комнатах, а отнюдь не целых учреждениях);

— с историей и географией превозносимые в Московском Патриархате и на киевском фестивале авторы мультика знакомы «с трудом»: Литовская ССР по их версии существовала, оказывается, уже в 1930 году (члены жюри в Киеве с этим согласны, или все объясняется проще — на что только не закроешь глаза ради упомянутой «генеральной линии» и снимаемых с нее «сливок»!);

— сказки, что несовершеннолетнего ребенка якобы могли отправить из детдома в… колонию — без повода, суда и приговора (хорошо, что не придумали десять лет расстрела без права переписки);

— изувер-милиционер, гоняющийся за сбежавшей из детдома из-за «преследований за религиозные убеждения» девочкой, спокойно наплевавший на то, как она с риском для жизни перебирается через развалившийся мост. (Как на самом деле относилась к детям в те тяжелые годы советская милиция, обоим авторам рассказывали родители, и их рассказы с обсуждаемым сюжетным пасквилем не имели ничего общего);

— огромное количество коммунистической наглядной агитации в детдоме, образцы которой при ближайшем рассмотрении к 1943 году никакого отношения не имеют (большинство — вообще родом из хрущевской эпохи);

— И.В. Сталин в маршальском мундире на портрете 1943 года (при том, что стал Маршалом Советского Союза только за месяц до этого);

— директор детдома, передвигающий линию фронта по карте флажками, радостно сообщающий воспитанницам о выходе наших войск на государственную границу СССР в апреле 1943 года (!?), когда лишь недавно завершилась Сталинградская битва. И тычущий при этом пальцем куда-то в район Краснодара;

— и многое-многое другое — пересмотрите фильм, почитайте вменяемые, а не идеологизированные, рецензии — не поленитесь. И посмотрите, как под видом «за все хорошее — против всего плохого» (подчеркнем еще раз — «советского плохого», ведущего между тем войну не на жизнь, а на смерть с абсолютным, предельным, инфернальным злом нацизма) оболванивают наших с вами детей и внуков, уважаемые читатели! Цинично и кощунственно проделывая это над ними и над нами в год 70-летия Великой Победы. И глумясь тем самым над Вечной Памятью тех, кто отдал свои жизни в смертельной схватке за Родину и человечество («Бой идет — святой и правый, / Смертный бой не ради славы, — / Ради жизни на Земле!»).

Но самое главное, на что четко указывают рецензенты: ДЕЙСТВИЕ в отмеченном высокой киевской наградой мультике начинается на… 666-й день Великой Отечественной войны — 18 апреля 1943 года. И неважно, случайное ли это совпадение или нет (хотя мы уверены, что не случайное). В любом случае, это пример того, как «Бог шельму метит»! А «шельма», как ей и положено, витийствует и бесовствует в праздничном рождественском телеэфире, затягивая в омут псевдоисторической демагогии, если не сказать лжи, сердца и души подрастающего поколения, отравляя их ядом ненависти к собственной истории, причем, к одной из самых великих, сакральных, ее страниц. А с пресловутыми «Иванами, не помнящими родства», попутанными лукавым, можно потом будет делать все, что угодно. Превратить народ, его историческое сознание, в мягкий и податливый пластилин, из которого вылепить то, что нужно закоперщикам этой провокации и их заказчикам, отнюдь не только и не столько отечественным, — главная цель этого позорного «произведения киноискусства».

На деле это «раздвоение сознания», продемонстрированное вслед за духовными властями еще и вполне себе светской «Россией-1», не может не наводить на определенные размышления. Главное из них: что именно хотят вылепить?

Если взять социологию общественных настроений, продемонстрированную телемарафонами «Суд времени» и «Исторический процесс», то выявляются три сегмента идеологических общественных предпочтений, об этом нам уже приходилось писать. Первая, самая большая, — «железобетонные» 75% красного, советского, если так можно выразиться, «электората» (именно таков был самый минимум, ниже которого Сергей Кургинян, неизменный победитель баталий на любую тему, не получал ни разу). И поскольку максимум его достигал 90%, а в конце циклов и 95%, то тем самым выявляются еще две страты общественных предпочтений. Те 10%, которые, как Баба Яга, всякий раз оказывались против, сократившись в концу до 5% и даже до 3%, — это, как нетрудно догадаться, — либералы. Промежуток, по нисходящей от 25% до 5−10%%, то есть примерно в 15% — это патриоты, которые не ассоциируют себя с патриотизмом советского типа. Они позиционируют себя как сторонников Февральской республики, то есть прежде всего кадетовщины (базовый генезис Белого движения) или даже, в отдельных случаях, поборники монархической ретроспективы и перспективы, как «легитимисты», так и «соборники». В большинстве случаев красные патриоты соединялись с белыми против либералов, и получались те самые стандартные 90−95%, но в ряде «особых» случаев (судьба царской семьи, гонения на Церковь, коллективизация) они блокировались против красных с либералами, и тогда выходил означенный минимум в 75%.

Так в чем сегодняшняя «фишка» этого расклада, кроме того, что 10% съежились до 3−5%? В том, что это расклад в «низах» — среди тех, кто посылал свои звонки в телеэфир обеих передач. А в каких отношениях их «элитарные верхи» соотносятся с этими «низами»?

У красных и либералов, которым, как и коммунистам, в последовательности не откажешь, «верхи» и «низы» в целом совпадают. И соединяются соответственно на коммунистической и антикоммунистической основах. А у «белых патриотов»? У них — именно в этом «фишка»! — все не так. И если «низы» антилиберальны и согласны на альянс с красными, потому и поддерживали своими звонками Кургиняна, то «верхи», особенно «респектабельные», «псевдодворянские», насоздававшие разных структур и обзаведшиеся «спонсорами» типа олигарха Константина Малофеева, близкого партнера американских «инвесторов», — близкие друзья либерального официоза. В том смысле, что они конечно же «патриоты» и либералов недолюбливают, но считают их «рукопожатными». Потому, что они — «свои», по Солженицыну, «социально близкие».

А вот красных патриотов они ненавидят намного хуже либералов; для них они — «нерукопожатные маргиналы», «социально чуждые». И пусть кто-нибудь докажет нам, что причина — в идеологии. Никак не бывало! На наш скромный взгляд, главная причина — в сермяжном имущественном вопросе. Имеем мы право на такую аналитическую версию, пусть она кому-то и очень не понравится?

«Сплав» либеральных и «квазимонархических» «верхов» и составляет львиную часть той «элиты», которая душонкой своей тянется «в Европы», разглагольствуя о «europейских» корнях русской монархической традиции. А какая же «традиция» без ее носителей? Носителями же признаются такие же «рукопожатные» — им это слово очень нравится — бывшие дворяне, мечтающие свести счеты с наследием Великого Октября. Но не только. Поскольку приближается столетняя годовщина этого всемирно-исторического события, продлившего российскую и мировую историю до XXI века, не позволившего ей оборваться в конце Первой мировой войны, — они этой годовщины, как авторы этих строк неоднократно убеждались, боятся. Причем, боятся страшно, до нервной трясучки в руках и ногах и зубовного стука.

Почему такая острая борьба вокруг пресловутых «царских останков»? Несмотря на авторитетнейшие свидетельства против и осторожное молчание Церкви, понимающей, что своим «последним словом» в этом вопросе она вполне может поставить себя, мягко говоря, в очень сложное положение, эта тема изо всех сил продавливается. Не без участия руководства минкульта и представителей ряда звучных «дворянско-имперских» фамилий во властных «верхах», готовых в антисоветском угаре объединиться даже с либералами. То есть, выражаясь языком эзотерики, натурально продать душу дьяволу.

В том числе и в этих кругах в свое время обсуждались два «монархических», то есть псевдомонархических, проекта, один из которых назывался сначала «Майкл Кентский», а затем «принц Гарри», а другой — «Мария Владимировна Романова» (что из «Кирилловичей», не признаваемых большей частью даже самих Романовых) и ее отпрыск «Григорий (Гога) Гогенцоллерн».

Женитьбой принца Гарри на англичанке Букингемский дворец свой «проект» закрыл и свернул; «императрице Маше» же, что той «шельме», которую «пометил Бог», неймется до сих пор. И ее многочисленным симпатизантам в «белой элите», всяким «дворянским собраниям», — тоже. Не мытьем, так катаньем!

У авторов этих строк имеется крепкое подозрение, что голубой мечтой этих «симпатизантов», готовых к альянсу с либералами даже вопреки своим «низам», остается роль обслуги при гурьбой возвращающихся в Россию романовских и иных «родовитых» отпрысках. А те, в свою очередь, вполне рады удовлетвориться статусом полицаев при западных, натовских и евросоюзовских, оккупантах.

Вот и вся недолга! Поэтому и появляются в светлые православные праздники такие вот пошлые и подлые «дацзыбао». С тремя шестерками на фоне рождественской елки.

Развесим уши и будем пичкать своих детей власовской идеологической начинкой, подобной мультику про несчастную, обиженную Советской властью, девочку Серафиму? Или перед тем, как включить телевизор, в следующий раз подумаем головой, соотечественники?

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