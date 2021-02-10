Владимир Контур
Последние публикации
Как развивается ситуация с выездом российских граждан в Белоруссию
В сентябре прошлого года ИА REGNUM затронуло актуальный в условиях коронавируса вопрос выезда российских граждан за границу на примере передвижения жителей Союзного государства (Россия-Белоруссия). Дальнейшее развитие этот вопрос получил в связи с изданием распоряжения правительства России № 228-р...
10 февраля 2021
О свободе передвижения между РФ и Белоруссией жителей Союзного государства
По информации РИА Новости, на 14 сентября с. г. запланирован визит президента Белоруссии А. Лукашенко в Россию. Одной из тем российско-белорусской встречи в верхах будет углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о его создании был подписан 8 декабря 1999 г., а 26 января...
19 сентября 2020