Владимир Филатов
Последние публикации
Чтобы не увязнуть по уши...
10 декабря 2015 года завершилась длившаяся два месяца и получившая широкий общественный резонанс компания по выбору директора Института экономики РАН (ИЭ РАН). На должность директора института подавляющем большинством голосов (204 голоса) была избрана доктор экономических наук Е.Б. Ленчук...
25 декабря 2015
Так где же выход из кризиса?
Напомним, что Московский экономический форум, в отличие от Петербургского, ориентированного на формирование привлекательного имиджа России у системных иностранных инвесторов, или региональных форумов (Красноярский, Владивостокский и др.), преследующих более прагматические цели по привлечению...
2 октября 2015
Ростобоязнь – хроническое заболевание правительства России
Случившаяся в конце 2014 г. очередная финансовая встряска вызвала новый прилив реформаторского энтузиазма в экономическом блоке российского правительства и уаффилированных с ним аналитических структур. В принятом Правительством РФ 14 января 2015 г. «Плане первоочередных мероприятий по обеспечению...
6 июня 2015
Экономисты: Время не ждёт!
Послесловие к Московскому экономическому форуму Можно сказать, что прошедший в Москве 25-26 марта третий Московский экономический форум «Новый курс. Время не ждет!» завершает серию зимних мероприятий, на которых политики и экономисты дают оценку происходящему в национальной экономике и намечают...
31 марта 2015
Экономика России: кто виноват и что делать?
Интервью кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН Владимира Филатова ИА REGNUM. REGNUM: В своем комментарии по поводу обвала российского рубля 16 декабря 2014 года Вы довольно резко высказались о роли экономического блока Правительства — в том смысле, что...
5 января 2015
Эта команда завалит не только «путинский режим», но и страну
Сегодняшняя антикризисная мера ЦБ — резкое повышение ставки рефинансирования — говорит о том, что вялотекущий валютный кризис, начавшийся у нас с конца августа, перешел в фазу обострения. У такого обострения были объективные и субъективные причины. Объективные причины — это ожидание снижения...
16 декабря 2014