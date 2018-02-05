Владимир Евсеев
Последние публикации
Мост между ЕАЭС и ЕС через Армению отвечает национальным интересам России
24 ноября 2017 г. в Брюсселе на саммите программы ЕС «Восточное партнерство» президент Республики Армения (РА) Серж Саргсян подписал Соглашение о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с Европейским союзом. Как считает Серж Саргсян, рядовые граждане Армении с течением времени почувствуют...
5 февраля 2018
25 лет СНГ: некоторые итоги
Несомненно, что в 1990-х годах на указанной территории шел процесс от распада к единению. Так, в 1990—1992 гг. везде возобладали национальные, а зачастую националистические идеи, обусловленные необходимостью государственного самоутверждения. В этот период на постсоветском пространстве преобладали...
9 декабря 2016
Ирану нужны технологии и инвестиции
Если Барак Обама это поддерживает, то оба кандидата в президенты США — Хиллари Клинтон и Дональд Трамп — выступают против соглашения по Ирану. И пока непонятно, как это соглашение будет работать, когда произойдет смена администрации в Белом доме. На самом деле иранская ядерная проблема носит...
4 ноября 2016
Азия всё ближе: Что значит Армения для Китая?
Второй Экономический форум во Владивостоке в начале сентября 2016 года прошел под знаком активизации сотрудничества России с Японией и Республикой Корея. На первый взгляд может показаться, что эти тенденции в мировой политике далеки от проблем Кавказа, но Япония, например, проявляет определенную...
6 октября 2016