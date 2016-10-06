Второй Экономический форум во Владивостоке в начале сентября 2016 года прошел под знаком активизации сотрудничества России с Японией и Республикой Корея.

Иван Шилов ИА REGNUM

На первый взгляд может показаться, что эти тенденции в мировой политике далеки от проблем Кавказа, но Япония, например, проявляет определенную деловую активность в Армении и рассматривает вопрос о выделении республике внушительных финансовых средств под ряд проектов.

Новые игроки

Важным партнером для Армении выступает Китай, который готов финансировать строительство железной дороги, соединяющей Армению с Ираном, а также некоторые другие проекты. В противовес Китаю интерес к Армении проявляет сегодня и Япония, пытаясь, тем самым, сдержать экономическую активность Китая в регионе. Таким образом, мы наблюдаем сегодня появление на Кавказе нового игрока, который стремится найти рынок для своей экономической деятельности и вложения инвестиций. Токио заинтересован в экспорте технологий, и в этой сфере Армения и Япония могут прийти к сотрудничеству. Кстати, деловую активность Япония проявляет и в Центральной Азии, развивая диалог «Центральная Азия + Япония».

В этом году предстоят еще две встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ. На 15 декабря запланирован визит российского президента в Японию. Причем этот визит будет проходить не в Токио, а в городе, откуда родом премьер-министр Абэ. Тем самым, японская сторона оказывает президенту России особое уважение, ибо, как правило, это не принято. Это свидетельствует, что вес России для Японии повышается. Конечно, за этим не последует передача японской стороне двух или четырех островов Южных Курил. Но наращивание взаимодействия может привести не только к активной работе Японии на Дальнем Востоке, в Сибири, в Центральной Азии, но и затронуть в определенной степени и Армению.

На первый взгляд сотрудничество Армении с Вьетнамом, например, не столь интересно. Но в контексте соглашения Евразийского экономического союза с Вьетнамом о зоне свободной торговли, подписанного в мае 2015 года, товарооборот между Арменией и Вьетнамом уже существенно вырос. В связи с этим Еревану следует обратить внимание и на партнеров, которые находятся не только в непосредственной близости, но намерены наращивать свое присутствие на Кавказе.

Считаю, что для Армении большая Азия, страны АСЕАН, а также государства Юго-Восточной Азии будут становиться все ближе, и географическая удаленность тому не препятствие. Это некий новый тренд, который можно рассматривать в рамках построения «Большой Евразии», куда помимо Евразийского экономического союза должны войти страны ШОС, а Армения — партнер по диалогу в рамках ШОС, государств АСЕАН и в перспективе Северо-Восточной Азии.

Расширение взаимодействия между Россией и азиатскими государствами в целом инициировано не Западом. В данном случае речь идет о российско-китайской инициативе, которая требует осмысления в Армении, в том числе в контексте идеи создания коридора Север-Юг. Кроме того, могут появиться и другие интересные проекты, учитывая укрепление российско-японских отношений.

Мир изменился

Следует обратить внимание на частоту встреч президента Владимира Путина с лидерами государств — только во время последнего саммита «Большой двадцатки» в Китае их было десять. Активность беспрецедентная. Не все из них были успешными, а встреча с президентом Украины, например, в рамках «нормандской четверки» вообще не состоялась. Но те встречи на высшем уровне, которые имели место, свидетельствуют: мир за последние два года изменился.

Одна из причин укрепления российско-японских отношений — снижение глобальной роли США. Саммит «Большой двадцатки» в Китае запомнился символичным ответом Китая президенту США Бараку Обаме в виде не совсем дружественного и гостеприимного приема. Серьезные основания для этого были, потому что полтора года тому назад во время визита в Китай Барак Обама нарушил этикет: во время торжественного приема на высшем уровне президент США жевал жвачку, проявив, тем самым, неуважение к принимающей стороне. Признак неуважения, который был проявлен во время подачи трапа Бараку Обаме, имеет под собой и гораздо более глубокие основания — снижение в мире глобальной роли США.

Это был не первый случай проявления неуважения к американской власти. Когда вице-президент Джо Байден приехал в Турцию, второго человека США встречал чиновник на уровне помощника мэра или губернатора. Это стало реакцией Турции на неподобающий прием президента Реджепа Эрдогана в Америке. Некорректным образом в адрес президента США позволил себе выразиться и президент Филиппин. Конечно, все эти инциденты были улажены, но осадок остался. Если в западном мире эти мелкие знаки неуважения можно и не заметить, то на Востоке на такие «мелочи» обращают самое серьезное внимание.

Широкие возможности

И Россия изменилась, и мир изменился. И это обстоятельство создает для Армении, союзника России, новые возможности, в том числе и в результате смягчения антироссийских санкций. Наступает период изменения баланса сил, появления новых игроков, причем и для Армении. По мере того, как глобальная роль США снижается, возрастает роль региональных игроков. Если говорить о Кавказе — регионе, который можно рассматривать шире, включая и Сирию, и Иран, то наблюдается возможность партнерства между Россией, Ираном и Турцией. Никто не говорит, что добиться такого партнерства будет легко, но в результате присутствие американцев в этом регионе станет ненужным, чего ранее нельзя было себе представить.

И эта новая ситуация также требует осмысления в Ереване. Понятно, что улучшение российско-турецких отношений вызывает в Армении определенное беспокойство, но оно не имеет под собой оснований, потому что Россия не будет «дружить» с Турцией против Армении. Это невозможно.

Изменение баланса сил в мире создает новые возможности и для урегулирования Карабахского вопроса. В настоящее время в зоне Нагорного Карабаха наблюдается некоторое «успокоение», которое, будем надеяться, продлится, и, возможно, Азербайджан удастся удержать от новой войны.

Изменение международной динамики наблюдается как на глобальном, так и на региональных уровнях. Перемены должны привести к изменению роли Российской Федерации. Обратимся к последним событиям в Узбекистане. Наиболее реальным кандидатом в президенты является Шавкат Мирзиеев, он склонен к выстраиванию более глубоких российско-узбекских отношений, чего нельзя было сказать о предыдущем президенте страны. Не исключено возвращение Узбекистана в ОДКБ, которую в этом году возглавляет Армения.

Вступление Узбекистана в ОДКБ изменит ситуацию по Нагорному Карабаху. До последнего времени все усилия по урегулированию конфликта в рамках организации блокировались Казахстаном, который поддерживает азербайджанскую сторону. Если в ОДКБ возвращается Узбекистан, что ожидаемо, который имеет определенные противоречия с Казахстаном, то жесткое противодействие со стороны Казахстана может быть нивелировано узбекской стороной. Возможно, что и новая власть Узбекистана не будет столь безоговорочно поддерживать Ильхама Алиева. То есть, изменение расклада сил в ОДКБ для Армении может быть позитивным.

Также для Армении может быть интересно создание зон свободной торговли, об одной такой зоне уже говорилось выше. В настоящее время готовится соответствующее соглашение, правда в упрощенном виде, с Китаем, подписание которого ожидается в следующем году. И Армения, как член Евразийского экономического союза, может воспользоваться благоприятными условиями торговли еще с рядом государств.

Главный формат международных встреч

Главным итогом встречи «Большой двадцатки» можно считать четкую позицию Китая относительно того, что главным форматом международных встреч становится не «Большая семерка», а «Большая двадцатка». Именно она будет определять пути развития глобальной экономики. В связи с этим Китай чувствует себя уверенно в качестве второй экономики мира. Он будет, по-видимому, формировать некую финансовую систему, альтернативную западной.

Поднебесная становится все более активной и в военном отношении. Китай хочет принимать участие в работе авиации в Сирии, использовании боевых подразделений наземных войск. Более того, создает свои объекты в Африке, причем рядом с крупнейшей американской военной базой, и эти объекты могут быть трансформированы в военную базу. Таким образом, Соединенные Штаты будут вынуждены сосредотачивать свое внимание не на противостоянии с Российской Федерацией, а на сдерживании Китая, причем по всему миру. А между тем, ресурсов у Америки не столь много.

Пока непонятно, как будет выстраиваться внешняя политика США после президентских выборов. Это может быть линия на изоляционизм (Дональд Трамп) или на усиление активности (Хиллари Клинтон), ресурсов для которой не так много или нет вообще. Одно дело — ресурсы, предназначенные для ограниченной помощи своим сателлитам, которых стало слишком много, другое дело — для того, чтобы противодействовать, тем более Китаю.

Итоги встречи «Большой двадцатки» для России позитивны в том плане, что отношение к России изменилось. Они позитивны и для Китая, в контексте его становления как глобального центра мировой экономики. За последние два года мир значительно продвинулся в сторону мира многополярного, и саммит в Китае это подтвердил.

Повысить активность

Полагаю, что Еревану следует проявлять больше активности в отношениях и со странами АСЕАН, и с государствами Северо-Восточной Азии. Кроме того, в Армении сегодня пересекаются интересы не только России и Европейского союза, но и Евразийского экономического союза и Евросоюза.

Укреплению российско-армянских отношений должно способствовать и усиление позиций Российской Федерации на территории постсоветского пространства. Вектор евразийской интеграции по мере выхода России из кризиса будет усиливаться. Понятно, что определенные силы станут этому противодействовать, но их возможности становятся все более ограниченными. Потенциал же США по силовому навязыванию собственных решений, что далеко не всегда отвечает национальным интересам той или иной страны или целого региона, в том числе и Кавказского, будет уменьшаться. Подобное происходит и со стороны Европейского союза, переживающего сегодня не самые лучшие времена.

Хотелось бы надеяться, что смена правительства в Армении будет способствовать укреплению российско-армянских отношений. Условия для развития двусторонних отношений благоприятные. И если понимание этого найдет отклик в Ереване, обеим странам будет легче взаимодействовать.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM