Несомненно, что в 1990-х годах на указанной территории шел процесс от распада к единению. Так, в 1990—1992 гг. везде возобладали национальные, а зачастую националистические идеи, обусловленные необходимостью государственного самоутверждения. В этот период на постсоветском пространстве преобладали центробежные тенденции, вызванные в основном антиимперским синдромом, а также кризисом всей системы народного хозяйства.

Часы

«Парад суверенитетов» новых государств начался с Беловежских соглашений, подписанных 8 декабря 1991 года. Тогда лидеры трех славянских республик — России, Украины и Белоруссии — заявили о прекращении существования Советского Союза и приняли следующие документы: «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», «Заявление глав государств об образовании Содружества Независимых Государств» и «О координации экономической политики». Уже 10 декабря того же года Верховные Советы Украины и Белоруссии ратифицировали Беловежские соглашения.

Практически одновременно (13 декабря) состоялась встреча в Ашхабаде руководителей Казахстана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они выступили с заявлением о процессе формирования Содружества Независимых Государств, в соответствии с которым было необходимо:

а) обеспечить равноправное участие субъектов бывшего Союза в процессе выработки решений и документов о Содружестве Независимых Государств, при этом все государства, образующие содружество, должны быть признаны в качестве его учредителей;

б) учесть в принимаемых решениях исторические и социально-экономические реалии республик Средней Азии и Казахстана.

В результате этого и ряда других событий Советский Союз прекратил свое существование. Как следствие, возникло первое на территории постсоветского пространства интеграционное объединение (региональная организация) — Содружество Независимых Государств (СНГ) в составе 11 государств. Присоединяться к этому объединению отказались страны Прибалтики и первоначально Грузия.

В Алма-Атинской декларации, подписанной 21 декабря 1991 г., были изложены цели создания и принципы деятельности Содружества Независимых Государств. В этом документе установлено, что взаимодействие участников организации «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями между участниками содружества, которое не является ни государством, ни надгосударственным образованием». Это позволило США отказаться от официального признания этой организации и не поддерживать с ней контактов. Внешнеполитические и экономические отношения с государствами на постсоветском пространстве стали строить исключительно на двусторонней основе или в рамках наиболее крупных международных организаций: ООН, ОБСЕ, НАТО, МВФ, ОЭС и др.

В соответствии с Алма-Атинской декларацией было создано объединенное командование для единого контроля над стратегическими ядерными силами.

Начальный этап существования содружества (1992−1993 гг.) ознаменовался наличием определенного дуализма в интеграционной стратегии стран содружества. В этот период был заключен ряд принципиальных соглашений. Так, в конце декабря 1991 г. в Минске приняли «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содружества Независимых Государств». В нем предусматривалось, что каждое государство в Совете имеет один голос, а решения принимаются на основе консенсуса.

Исключительно важно, что в качестве первоочередных документов было подписано «Соглашение Совета Глав Государств-участников Содружества Независимых Государств о Вооруженных Силах и Пограничных войсках». Это создало юридическую базу для формирования национальных ВС и погранвойск. Россия сыграла в этом процессе ведущую роль. В частности, на начальном этапе она обеспечила охрану всего периметра внешней границы государств Центральной Азии.

1992 г. стал организационным годом в деятельности СНГ. Состоялось шесть встреч глав государств и семь — глав правительств, в ходе которых наибольшее внимание уделялось военным вопросам. По мере нарастания экономических проблем все решительнее стали звучать призывы к реинтеграции, то есть к восстановлению хозяйственных связей.

Подобные тенденции наблюдались и в военно-политической сфере. Так, в мае 1992 г. Армения, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллективной безопасности (ДКБ). В сентябре следующего года к этому договору присоединились Азербайджан и Грузия, в декабре — Белоруссия. Следовательно, ДКБ подписали девять из одиннадцати государств-членов СНГ. Вне его остались Украина, Молдавия и Туркменистан. Отказ от подписания Договора о коллективной безопасности со стороны Киева и Кишинева мотивировался вооруженным конфликтом в Приднестровье. Туркменистан не видел в этом необходимости, так как выбрал статус нейтрального государства.

В 1993 г. завершилось организационное становление содружества и началось интенсивное формирование его правовой основы. Так, на встрече глав государств, которая состоялась в январе в Минске, был принят основополагающий документ — Устав Содружества Независимых Государств. В нем определено, что Совет глав государств — это высший орган содружества, который решает наиболее принципиальные вопросы деятельности СНГ. В компетенцию Совета глав правительств была отнесена координация сотрудничества органов исполнительной власти государств-членов содружества в экономической, социальной и иных сферах.

В то время еще была возможна реальная интеграция на всей территории СНГ путем создания единого экономического пространства. Свидетельством этого стало подписание главами государств в сентябре 1993 г. в Москве Договора о создании экономического союза. Юридической основой для него послужил Устав СНГ и другие ранее принятые нормативные документы. При этом был учтен уже накопленный опыт сотрудничества в рамках содружества. Однако не все государства-члены СНГ согласились стать полноценными членами экономического союза. В частности, Украина стала его ассоциированным членом.

В 1994 г. наметился прогресс в развитии военно-политической интеграции. Об этом свидетельствует подписание Концепции коллективной безопасности, в которой сформулированы основы общей военной политики, принципы, приоритеты и этапы построения системы коллективной безопасности. К этому времени СНГ уже активно участвовало в урегулировании вооруженных конфликтов на территории постсоветского пространства: в Нагорном Карабахе, Абхазии и Таджикистане.

Главным мотивом, определяющим деятельность руководства стран в рамках СНГ, являлось сохранение (как правило, вопреки интересам собственного народа) интересов, порождаемых узкокорпоративным распоряжением основными активами, доставшимися при разделе общенародной собственности. Гарантией незыблемости постсоветских «приобретений» была ориентация на Запад, активно поощряющий дезинтеграционные тенденции в регионе.

Результатом теоретического осмысления сложившейся в содружестве ситуации стала Концепция экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств, подписанная в 1997 г. Эта концепция, несмотря на исключительно теоретический характер, обладала конструктивным потенциалом, определяющим основное содержание и направления интеграционных процессов на длительную перспективу. Так, впервые в концепции были сформулированы общие стратегические цели, к которым в том числе была отнесена необходимость создания стимулирующих условий для объединения инвестиционных усилий государств — участников СНГ в организации высокоэффективного конкурентоспособного производства, формировании материальной основы интеграции, исключающей влияние на нее политической конъюнктуры в виде транснациональных финансово-промышленных групп.

В концепции впервые был четко обозначен основной организационный принцип СНГ, положенный в дальнейшем в основу подхода «подвижной геометрии» многоуровневого и разноскоростного сотрудничества. В документе, в частности, говорилось, что «стержнем Концепции является добровольность и самостоятельность государств в определении направлений и глубины участия в интеграционных процессах, постепенность и этапность реализации мероприятий по развитию межгосударственного сотрудничества».

К концу 1990-х годов доля стран СНГ в общем объеме их внешней торговли понизилась в 2,6 раза. Сократился товарооборот России с партнерами по СНГ. Происходила переориентация внешнеторговых потоков России и других стран содружества на рынки дальнего зарубежья. В 1999 г. в сравнении с 1998 г. объем взаимной торговли снизился на 21,3% и составлял 27,6% в общем объеме. Усилилась роль третьих стран в кредитно-инвестиционной сфере, которая закладывала формат экономической перспективы постсоветского пространства.

В рамках содружества остались невыполненными договоренности о создании экономического и платежного союзов и многие другие начинания.

Тем не менее, Содружество Независимых Государств удалось сохранить. Одна из причин этого состоит в том, что СНГ остается наиболее представительной организацией, несмотря на понижение статуса Туркменистана в августе 2005 г. до «ассоциированного члена» и выход из организации в августе 2009 г. Грузии. При этом следует заметить, что в соответствии с Венской конвенцией от 1969 г. Грузия остается страной-участницей 75 международных многосторонних соглашений, подписанных в рамках содружества. В частности, продолжают действовать соглашения о свободной торговой зоне, правовом сотрудничестве в вопросах уголовного права и др. В Тбилиси по-прежнему готовы развивать «дружественные и взаимовыгодные отношения в двустороннем формате с другими членами содружества с соблюдением принципов территориальной целостности государств и с учетом двусторонних интересов».

Другая причина продолжения деятельности СНГ была обусловлена необходимостью урегулирования проблем в сфере безопасности. Для этого в 1992 г. создали Совет министров обороны СНГ. При нем существует постоянный секретариат. В то же время прекратил свою деятельность Штаб по координации военного сотрудничества. По-видимому, в условиях усиления внешних угроз и соперничества на постсоветском пространстве основных внешнеполитических игроков целесообразно восстановить работу этой организации.

Совет министров обороны СНГ был вынужден вмешаться в ход гражданской войны в Таджикистане. Так, летом 1993 г. ВВС Узбекистана, формально находившиеся в подчинении главнокомандующего Объединенными Вооруженными силами СНГ маршала авиации Е. Шапошникова, использовались для нанесения бомбовых ударов по позициям вооруженной таджикской оппозиции в Гарме. В том же году были созданы Коллективные миротворческие силы СНГ в Таджикистане, которые сыграли свою роль в урегулировании конфликта.

В августе 1994 г. по решению Совета глав государств СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта сроком на шесть месяцев были размещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в количестве до 3 тыс. чел. В реальности срок их пребывания превысил 14 лет, что воспрепятствовало полномасштабному столкновению ВС Грузии и Абхазии.

На сентябрьском 2004 г. саммите содружества в Астане было принято решение о создании Совета безопасности СНГ по борьбе с терроризмом. Помимо этого, на основе соглашения десяти стран содружества (кроме Азербайджана и Молдавии), подписанного в феврале 1995 г. в Алма-Ате, действует Объединенная система ПВО государств-участников СНГ. В 1997 г. Грузия и Туркмения фактически вышли из нее, а Узбекистан сотрудничает с Россией в сфере ПВО исключительно на двусторонней основе. Но это не мешает проведению на регулярной основе совместных учений в сфере противовоздушной обороны.

Сейчас военные структуры СНГ и ОДКБ в некоторой степени дублируют друг друга. Учитывая продолжающуюся ориентацию Грузии, Молдавии (в отношении этой республики возможны серьезные изменения по итогам второго этапа президентских выборов) и Украины на Запад, а также сохранение нейтрального статуса Туркменистана, по-видимому, следует ожидать ослабления военных структур содружества. Вместо них будут действовать аналогичные структуры ОДКБ и, возможно, НАТО. Это будет существенно ослаблять СНГ в военно-политическом отношении.

Следует заметить, что на территории постсоветского пространства за последние годы было создано большое количество региональных организаций, занимающихся проблемами экономического сотрудничества: Центрально-Азиатское экономическое сотрудничество, Таможенный союз, Центрально-Азиатское сотрудничество, Евразийское экономическое сообщество, Единое экономическое пространство и Евразийский экономический союз. Некоторые из этих организаций уже перестали существовать, другие находятся в процессе трансформации. Эффективность их деятельности, в основном, существенно выше, чем СНГ. Но они объединяют не более половины государств-членов содружества. Следовательно, остается потребность в сохранении площадки для разрешения экономических проблем. С этой точки зрения замены СНГ пока не предвидится.

Во всех вышеприведенных организациях Россия выступает в роли единственной лидирующей силы. Помимо этого, на территории постсоветского пространства существовали две антироссийские организации: ГУАМ (ГУУАМ) и Содружество демократического выбора. В настоящее время они практически прекратили свою деятельность.

Отдельного рассмотрения заслуживает Шанхайская организация сотрудничества, которая была создана в 2001 г. президентами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Очевидно, что ШОС и СНГ не являются прямыми конкурентами ввиду разной территории действия (помимо России, частичное совпадение наблюдается только в Центральной Азии). Это, конечно, не исключает возможности взаимодействия. В то же время пространство содружества существенно однородней в историческом и культурном отношении, его связывают единые транспортные коммуникации и миграционные потоки. Даже в сфере безопасности, где недопонимание наиболее сильно, государства-члены СНГ сближает использование советских (российских) образцов вооружений. Исходя из этого, ШОС не является альтернативой СНГ. Это слишком разные международные организации.

Серьезным испытанием для СНГ стал украинский кризис, который сопровождается значительным ослаблением экономических связей между Российской Федерацией и Республикой Украина. Но исключительно западный вектор в виде ассоциации с ЕС не принес Киеву экономического благополучия (подобное наблюдается и в отношении Тбилиси и Кишинева). С другой стороны, именно СНГ удерживает Украину в орбите постсоветского пространства, поэтому можно ожидать активизации деятельности Киева в этой организации после прихода к власти новой американской администрации во главе с Д. Трампом.

Таким образом, Содружество Независимых Государств еще не исчерпало свой потенциал, во всяком случае, в экономической сфере. Об этом свидетельствует факт участия Монголии в некоторых структурах СНГ в качестве наблюдателя. В 2008 г. Афганистан, который был наблюдателем в Межпарламентской ассамблее СНГ, выразил свое желание вступить в содружество.

О своем намерении войти в СНГ заявляли в разные годы власти ряда непризнанных государств, автономных регионов, а также государств-членов ООН. Такие декларации практического продолжения не имели. Как правило, они являлись элементом борьбы самопровозглашенных государственных образований за независимость. Согласно Уставу СНГ, для принятия нового члена этой организации необходимо согласие всех стран-участников, подавляющее большинство которых не поддерживает сепаратизм в любой форме. Поэтому их даже не рассматривали на официальном уровне.

Не следует также забывать, что создание на территории постсоветского пространства Содружества Независимых Государств позволило не только урегулировать последствия дезинтеграции сверхцентрализованной супердержавы, но и направить межгосударственную деятельность в созидательное русло. Только этого достаточно для того, чтобы сохранить СНГ в будущем. И в государствах некогда единого Советского Союза это хорошо понимают.

Газета «Ноев Ковчег» — ИА REGNUM