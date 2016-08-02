Владимир Чернышёв
Последние публикации
Коррупция: кого бьют по рукам в Калужской области
В 2012 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе пресс-конференции в РБК назвал коррупцию в Калужской области смешной по сравнению с другими регионами России. Он сообщил, что в основном по мелочи ею грешат главы сельских поселений и управляющие компании, а сам он никогда в глаза...
2 августа 2016
Хочет ли Россия пожинать плоды безудержного либерализма Запада?
Член Совета Федерации Елена Мизулина внесла 1 июля в Госдуму законопроект, запрещающий в России «беби-боксы». На пресс-конференции, посвященной данному законопроекту, Елена Мизулина совместно с председателем организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марией Мамиконян...
7 июня 2016