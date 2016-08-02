



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В 2012 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в ходе пресс-конференции в РБК назвал коррупцию в Калужской области смешной по сравнению с другими регионами России. Он сообщил, что в основном по мелочи ею грешат главы сельских поселений и управляющие компании, а сам он никогда в глаза не видел ни одной взятки. И своих подчиненным строго предупредил — взяток не брать.

Почти сразу после этой пресс-конференции было возбуждено уголовное дело в отношении министра строительства и ЖКХ Калужской области А. Болховитина по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Богатым сразу на ряд коррупционных дел, фигурантами которых стали несколько глав и заместителей глав районных администраций, более десятка глав городских и сельских поселений, оказался 2013 год.

В следующем 2014 году было возбуждено еще несколько дел, связанных с коррупционными действиями чиновников разных уровней, причём суммы взяток в ряде случаев достигали миллионов рублей.

Все рекорды побил 2015 год, когда было возбуждено уголовное дело в отношении министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозерова и его заместителя Павла Лучко по подозрению в получении взятки. Как сообщало ИА REGNUM, по оперативным данным, министр и его заместитель получили взятку в размере 2,9 млн рублей от руководителя фирмы за сокрытие нарушений выявленных при проведении ремонтных работ на территории области. Фигурантами дела стал также один из руководителей ГКУ «Калугадорзаказчик». По версии следствия, в период с сентября 2014 года по август 2015 года заместитель начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» неоднократно получал от представителей частных фирм взятки на общую сумму, превышающую 1 млн рублей за сокрытие выявленных нарушений при производстве ремонта автомобильных дорог на территории Калужской области.

В 2016 году возбуждено дело в отношении генерального директора компании ООО «Русская недвижимость» Игоря Горских, пытавшегося по завышенной почти вдвое стоимости в качестве единственного поставщика продать Министерству образования и науки РФ здание под учебный корпус Калужского государственного университета. Речь здесь идет уже о попытке прикарманить сотни миллионов бюджетных рублей, а в самом деле прослеживаются фамилии целого ряда городских и областных чиновников.

В целом прокуратура Калужской области отмечает рост количества коррупционных преступлений с начала 2016 года по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Очевидно, что в русле этой тенденции коррупция в Калужской области смешной уже не выглядит. Обеспокоенные ситуацией активные граждане, в числе которых кандидаты наук, адвокаты, бывшие работники правоохранительных органов, представители бизнеса, муниципальный депутат, журналисты в 2015 году создали общественное объединение «Общественный антикоррупционный комитет Калужской области» (ОАК). После года достаточно активной работы было принято решение зарегистрировать ОАК в качестве юридического лица. И вот, что из этого вышло.

С января 2016 года Управление Министерства юстиции РФ по Калужской области уже трижды отказало ОАК в регистрации. На изучение небольшого по объему комплекта документов потрачено 90 рабочих дней специалистов Управления и более десяти тысяч рублей личных средств членов ОАК (госпошлина + оплата труда юристов). Каждое очередное уведомление об отказе содержит новые замечания, которые отсутствовали в предыдущем.

От имени ОАК направлено две жалобы в Министерство юстиции РФ на действия регионального Управления, последняя жалоба в копии адресована президенту РФ В.В.Путину, Уполномоченному по правам человека в РФ, Генеральному прокурору РФ.

Таким образом, объявленный президентом России курс на усиление противодействия коррупции усилиями регионального Управления Минюста РФ в Калужской области превращается в противодействие антикоррупционным инициативам граждан.

Свежее пожелание губернатора Артамонова, предложившего «по всем фронтам бить коррупционерам по рукам» и «воспитывать общество в нетерпимости к любым коррупционным проявлениям» пока реализуется в регионе с точностью до наоборот — количество коррупционных преступлений растет, а по рукам бьют нетерпимых к коррупции общественников.

Виталий Черников — сопредседатель Общественного антикоррупционного комитета Калужской области