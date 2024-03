Генри Нельсон. Мать отдает своего ребенка (фрагмент). 1855

Член Совета Федерации Елена Мизулина внесла 1 июля в Госдуму законопроект, запрещающий в России «беби-боксы». На пресс-конференции, посвященной данному законопроекту, Елена Мизулина совместно с председателем организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Марией Мамиконян и директором департамента медицинской помощи детям Еленой Байбариной привели аргументы против практики использования ящиков для детей.

В нашей прошлой статье, «Условия криминального бизнеса: «Без вопросов, без свидетелей, без полиции», мы подробно разбирали опыт использования беби-боксов в Германии и ссылались на результаты многолетних исследований Немецкого института молодежи, которые научно подтверждают, что «беби-боксы» не влияют на уровень детской смертности и не помогают тем матерям, которые решили избавиться от своих новорожденных детей. Немецкие исследователи, проанализировав данные об анонимно отданных младенцах, также установили, что судьбу каждого пятого ребёнка, оставленного в «беби-боксе», невозможно отследить.

К сожалению, в таких условиях не могут не возникнуть предпосылки для появления криминального бизнеса на детях. О том, что такой бизнес существует и носит международный характер, убедительно свидетельствуют западные журналисты и исследователи. В рамках данной статьи мы хотели бы разобрать несколько сфер криминального бизнеса на детях в Европе и мире, а именно, эксплуатацию детей в сексуальных целях, детское рабство, незаконные усыновления и торговлю детскими органами.

Сексуальная эксплуатация и детское рабство

Согласно базовому документу ЮНИСЕФ, опубликованному в 2008 году, ежегодно по всему миру 1,8 млн детей принуждаются к проституции и порнографии, а 1,2 млн продаются как товар, в том числе для сексуальной эксплуатации. Согласно оценкам Международной организации труда (МОТ), в 2005 году от 980 тыс. до 1 млн 225 тыс. мальчиков и девочек оказались в ситуации фактического рабства и принуждались к тяжёлому труду. Ежегодный оборот криминального бизнеса в сфере сексуальной эксплуатации и детского рабства, по оценке ООН, составляет от $25 до $35 млрд, что наряду с торговлей оружием и наркотиками является одной из самых доходных областей криминального бизнеса.

Сюда же относится так называемый секс-туризм. Например, по тем же данным ЮНИСЕФ, в Чехии, в регионе, граничащем с Австрией и Германией, каждому седьмому ребёнку как минимум один раз в жизни предлагали деньги за секс. Согласно данным неправительственной общественной организации ECPAT (англ. End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes) новыми направлениями детского секс-туризма сегодня стали Украина, Молдова и Португалия.

По словам Марка Капальди, главы ECPAT по политике и исследованиям, развивающиеся страны ищут в туризме большой потенциал для экономического развития, однако часто игнорируют риски, которые международные туристы представляют для детей, и не обеспечивают надлежащей юридической защиты детства, поэтому поток «любителей» детского секс-туризма в эти страны начинает расти.

Торговля детскими органами

В сфере нелегальной торговли органами дети также являются одним из высоких источников дохода. Согласно данным, которые приводит немецкий блогер Лукас Лангхаммер, в некоторых странах, например, в Нигерии, молодых женщин специально насилуют с тем, чтобы они родили ребёнка, от которого впоследствии откажутся. Таких детей злоумышленники потом продают для занятия проституцией, нелегального усыновления или на органы. Существуют даже специальные «фабрики детей», которые часто маскируются под родильные дома или дома для бездомных. В них обманом заманивают молодых девушек в возрасте от 15 до 18 лет и удерживают там, чтобы они родили ребёнка, которого впоследствии продают. По оценке Лукаса Лангхаммера, на продаже одного ребёнка на органы преступники зарабатывают до 500 тыс. евро.

Случаи воровства детей с целью продажи на органы были зафиксированы также в Восточной Европе, в частности, на Украине. Немецкая газета «Der Tagesspiegel» сообщила в 2005 году о случаях убийств новорожденных на Украине с целью продажи на органы. Газета приводит данные украинского союза матерей: только с 2001 по 2003 год имело место 300 таких случаев.

Незаконное усыновление детей и торговля детьми

В развитых западных странах спрос на усыновление детей для пар, которые по различным причинам не могут иметь детей, очень высок и во много раз перевешивает предложение. Например, в Германии на одного разрешенного к усыновлению ребенка приходится более двадцати пар-соискателей. Такая ситуация рождает огромный спрос на нелегальные усыновления детей из более бедных стран Африки, Латинской Америки, Азии и Восточной Европы. Так, согласно данным немецкой организации по защите детей «Terre des hommes», Германии потребовалось более десяти лет для того, чтобы полностью перекрыть торговцам детьми доступ на рынок усыновлений в Германии.

Изменения, усложняющие процедуру усыновления в Германии, начались в конце 80-х годов. Однако только в 1998 году немецкие законодатели внесли изменения в уголовный кодекс (статья 236), по которому к ответственности могли быть привлечены не только организации, незаконно «поставляющие» детей на усыновление, но также «покупатели» и «посредники». Тем не менее, как отмечают представители организации «Terre des hommes», имели место прецеденты, когда граждане Германии, желающие усыновить ребёнка из-за границы, могли в частном порядке «присмотреть» себе ребёнка в другой стране и привезти его затем в Германию. Лишь с момента вступления в силу в Германии Гаагской конвенции о международном усыновлении детей в марте 2002 года, стало возможным контролировать происхождение детей, предлагаемых немецким родителям для усыновления.

По данным ООН торговля детьми за последние годы только увеличивается. За период с 2010 по 2012 год доля детей в общем объеме торговли людьми составила 33%, что на 5% больше чем за предыдущий период с 2007 по 2010 года. При этом основными регионами, куда нацелен поток детей «на продажу», являются Северная Америка, Западная и Центральная Европа, а также Ближний Восток. Ключевыми регионами, где преступники «приобретают» детей, являются наиболее бедные страны Центральной и Северной Африки, Восточной и Центральной Европы, Латинской Америки, а также Южной и Восточной Азии.

С недавних пор ещё одним источником использования детей для криминальных целей стал огромный поток беженцев в Европу. Как минимум 10 тыс. детей-беженцев, прибывшие в Европу в последние два года без сопровождения взрослых, бесследно исчезли. Такие данные, согласно британскому еженедельнику «The Observer», предоставил Европол. Речь идет о несовершеннолетних, которые прибыли в Европу в общем потоке беженцев, и, как выяснилось при регистрации, оказались без сопровождения родителей или родственников. Как пояснил по данному факту шеф Европола Брайан Дональд, тысячи незащищённых несовершеннолетних беженцев исчезли после регистрации в стране прибытия. Он также предупредил, что вся сложная европейская криминальная инфраструктура нацелилась на беженцев.

Прикрытие для международной торговли детьми

Огромный масштаб международной торговли детьми требует сложной криминальной организации и прикрытия на различных уровнях власти, начиная с рядовых полицейских, работников спецслужб и заканчивая политическим лобби. Например, журналисты немецкой газеты «Die Welt» Дирк Банзе и Михаель Берендт пишут о целой криминальной сети, занимающейся «поставками» детей для педофильских борделей в Бельгии и Нидерландах. В статье речь идёт уже не просто о детской проституции, а о том, что высокопоставленные чиновники и известные бизнесмены из различных европейских стран непосредственно участвовали в сексуальном насилии над детьми, подвергали их пыткам и даже убивали несчастных жертв.

Подобные сцены снимались на камеру, а фильмы затем распространялись на продажу через криминальные сети. При этом попытки европейской полиции расследовать данные факты в итоге ни к чему не привели. Удалось задержать только одного садиста одиночку Марка Дютра. При этом, как отмечают немецкие журналисты, все свидетельства того, что он был частью целой сети, полиция игнорировала. Журналистами было добыто много свидетельств того, что данные расследования сводились на нет из-за высокопоставленных лиц, так или иначе причастных к этим преступлениям. Говоря о прикрытии бизнеса на детях, нужно упомянуть и случаи торговли младенцами в Китае, и случаи сексуального надругательства и убийства детей на камеру, а также множество других случаев, которые, вне всяких сомнений, являются лишь видимой вершиной криминального айсберга.

«Беби-боксы» — прикрытие для торговли детьми?

Понимая насколько доходным является бизнес на детях, не может не возникнуть вопросов к «беби-боксам», в которых, согласно официальным немецким данным, бесследно исчезает каждый пятый ребёнок!

Напомним, что история современных «ящиков для детей» начинается в Германии в 2000 году, когда организация SterniPark установила в Гамбурге первый «бэби-бокс». Стоит отметить, что организация SterniPark, изначально зарегистрированная как НКО (нем. eingetragener Verein), была в 2012 году преобразована в ООО (нем. GmbH) с уставным капиталом в 550 тыс. евро.

Как мы уже писали ранее, немецкие политики поднимали вопросы о деятельности данной организации. Так, Дитрих Верзих, сенатор по здравоохранению и социальной политике города Гамбурга, предложил провести проверку на наличие достаточных оснований для начала уголовного расследования в отношении организации SterniPark, в ведении которой находятся «беби-боксы» в Гамбурге. Таким образом, был сделан намёк на то, что организация SterniPark может заниматься торговлей детьми.

Казалось бы, подобный провальный немецкий опыт использования «беби-боксов» должен служить явным свидетельством несоответствия использования «ящиков для детей» декларируемым целям «спасения детских жизней». Однако вместо этого последние пару лет в России в различных субъектах Федерации предпринимаются попытки внедрить «беби-боксы».

Что самое удивительное, зачастую эти попытки связаны именно с Германией. Так, в июле 2013 года, как сообщает сайт Бундесрата ФРГ, в Берлине состоялась 12-я встреча группы по сотрудничеству Совета Федерации РФ с Бундесратом ФРГ и группы дружбы Бундесрата ФРГ с Совфедом РФ. В рамках этой встречи российская делегация посетила 912-е заседание Бундесрата (верхней палаты парламента ФРГ). У этого заседания было две интересующие нас особенности. Во-первых, встреча немецких и российских законодателей прошла в очень дружественной обстановке. В частности, группа дружбы была встречена аплодисментами. Во-вторых, во время заседания Бундесрат принял закон о создании помощи беременным и регулировании анонимных родов.

Таким образом, в рамках данной встречи российские сенаторы могли ознакомиться с процедурой продвижения «беби-боксов» на законодательном уровне в Германии. И хотя на заседании были затронуты результаты вышеназванных исследований Немецкого института молодёжи, однозначно свидетельствующие о неэффективности «беби-боксов» в борьбе с инфантицидом, эти факты остались совершенно проигнорированными. Также интересно отметить взаимосвязь между членами группы дружбы со стороны России и внедрением «беби-боксов» в регионах РФ. Согласно отчёту о встрече с официального сайта немецкого Бундесрата, список членов группы дружбы со стороны РФ выглядел следующим образом:

Валерий Пономарев (председатель делегации) — сенатор от Камчатского края (ныне действующий)

Владимир Плотников — сенатор от Волгоградской области (ныне депутат городской думы Волгограда)

Юрий Росляк — сенатор от Москвы (ныне аудитор счетной палаты России)

Александр Савенков — сенатор от Владимирской области (ныне руководитель Следственного департамента МВД РФ)

Игорь Шубин — сенатор от Пермского края (ныне действующий)

Андрей Молчанов — сенатор от Ленинградской области (17 апреля 2013 года досрочно покинул Совет Федерации)

Виктор Косоуров — сенатор от Новосибирской области (ныне заместитель председателя Совета российского фонда фундаментальных исследований).

Валерий Васильев — сенатор от Ивановской области (ныне действующий)

Валентин Межевич — сенатор от Иркутской области с 2001 года до 2013.

Сопоставив данный список с городами России, в которых уже установлены или ещё только продвигаются беби-боксы, а именно в Петропавловске-Камчатском, Люберцах, Владимире, Перми, Кириши (Ленинградская область), Иваново, можно сделать вывод, что это по большей части именно те регионы, сенаторы которых перенимали немецкую практику использования «бэби-боксов».

Заключение

Подводя итог нашему исследованию, можно сделать вывод, что, к сожалению, в современном мире есть большой спрос на детей и младенцев, используемых в противозаконных и аморальных целях. Данный спрос удовлетворяется международными криминальными структурами, которые формируют и обслуживают многомиллиардный теневой рынок. В рамках существования развитых криминальных сетей, строящих свой бизнес на детях, возникает много вопросов к возможным последствиям введения «беби-боксов» в России.

На примере Германии зарубежные исследователи научно доказывают, что «беби-боксы» не отвечают заявленным целям борьбы с инфантицидом и создают опасную ситуацию, когда судьбу детей, оставленных в «специальных ящиках», невозможно отследить. Таким образом, можно заключить, что люди, продвигающие «беби-боксы», умышленно или неумышленно создают благоприятные условия для криминального бизнеса, в котором дети используются в качестве «высокодоходного товара», прикрываясь анонимностью в вопросе установления личности ребёнка и невозможностью контроля за судьбой ребёнка, оставленного в «ящике для детей»