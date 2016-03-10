Владимир Буев
Последние публикации
«Рефрен» без мониторинга: помощь малому и среднему бизнесу сокращают
Секвестр есть секвестр, как его ни назвать. Выделенные в этом году федеральные средства на так называемую программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (подпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика») почти на 40% ниже, чем выделялось ранее несколькими годами...
10 марта 2016
«Ночь длинных ковшей»: не лучший способ «поддержать» бизнес
Снос почти сотни торговых точек и «разных прочих» павильонов, прошедший в Москве 9 февраля, больше был похож на какую-то спецоперацию: ночью всего за несколько часов в разных концах города. То ли крутой пиар, то ли ночь больших и малых бульдозеров и экскаваторов. Появился даже мем про «ночь длинных...
9 февраля 2016
Как и почему «гуляют» цифры в планах увеличения закупок госсектором у МСП?
Минэкономразвития России выступило с «инициативой» сократить долю МСП в закупках госсектора (монополий и госкомпаний) с 18% до 9% (с учетом «второй руки» — когда основной подрядчик привлекает исполнению договора субподрядчика-МСП), а долю прямых договоров МСП с госсектором — с 10% до 5% (без учета...
8 мая 2015