Секвестр есть секвестр, как его ни назвать. Выделенные в этом году федеральные средства на так называемую программу финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства (подпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика») почти на 40% ниже, чем выделялось ранее несколькими годами подряд по линии Минэкономразвития. Впрочем, даже если гипотетически представить ситуацию — порядком больше, порядком меньше — сектор МСП этого всё равно не заметит. Хотя, с другой стороны, меняется канал, по которому идет поток: основная часть денежных ресурсов переформатировалась под Федеральную корпорацию развития МСП, с учетом чего объём федеральной «ликвидности» на заявленные цели поддержки сектора в этом году даже увеличился.

Иван Шилов ИА REGNUM

Опять же, с одной стороны, изменились критерии, в соответствии с которыми бюджеты субъектов РФ получают субсидии на свои программы МСП (доля постоянного населения в регионе, уровень бюджетной обеспеченности и, как официально продекларировано, эффективности использования предыдущей субсидии). Но, с другой, на «макроуровне» уже как бы забыто об установленных подпрограммой всего-то двух целевых индикаторах/показателях федеральной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

количество субъектов МСП (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на тысячу населения;

количество вновь созданных рабочих мест.

И то, и другое с 2012 года по плану в результате реализации подпрограммы (и соответственно, выделения этих денежных ресурсов) обязано было неуклонно «покатиться вверх». Только новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за прошедшие 4 года должно было возникнуть свыше полумиллиона: в 2012 году ожидалось появление 134,78 тыс. новых рабочих мест, в 2013-м — 129,79 тысячи, в 2014-м — 141,29 тысячи, а в прошедшем — 143,96 тыс.), но реальная ситуация, как говорится, «далека от совершенства» и скрыта за бюрократизмом официальных отчётов, где «факт» с «планом» никак не соотносятся. Между тем в целом среднесписочная численность занятых в секторе показывает даже отрицательную динамику. Так, например, в 2013 году показатель сократился на 1,9% по сравнению с уровнем 2012 года и на 0,4% относительно уровня 2011 года.

Выделение средств стало своего рода «мантрой», «рефреном», «традицией», никого ни к чему не обязывающей. Поддерживается (грантируется, субсидируется, компенсируется) всё, прямо и опосредованно: молодые предприниматели, начало собственного дела, лизинг, модернизационные проекты, процентные ставки по кредитам, пропаганда предпринимательства, выставки-ярмарки, бизнес-инкубаторы, техно‑ и промпарки, объекты инфраструктуры в области инноваций и промпроизводства, гарантийные фонды, микрофинансовые организации, образовательные программы и т.д. и т.п. Понятно, что это тонкий слой масла, который при размазывании «на всю страну» почти и не виден.

А институт качественного независимого мониторинга, «о необходимости которого так долго говорили большевики», который должен был бы в качестве постоянно действующего механизма вести анализ и оценку влияния программы (подпрограммы) на сектор МСП и на основе которого принимались бы квалифицированные решения о корректировке или отказе от неэффективных и нерезультативных «мер поддержки» — этот институт, к большому сожалению, так и не возник: невыгоден, затратен, ну, а нынче опять же — секвестр…