Снос почти сотни торговых точек и «разных прочих» павильонов, прошедший в Москве 9 февраля, больше был похож на какую-то спецоперацию: ночью всего за несколько часов в разных концах города. То ли крутой пиар, то ли ночь больших и малых бульдозеров и экскаваторов. Появился даже мем про «ночь длинных ковшей». Но в любом случае, что называется, «оба хуже», и шума наделали много. По сути, это уже третья волна сноса «ларёчников-лоточников», которая, как опасаются в регионах, может хлынуть и туда.

Иван Шилов ИА REGNUM Снос

Читайте также: Как сносили торговые павильоны в Москве: фоторепортаж ИА REGNUM

Лужков о сносе палаток: Малый бизнес нужно уважать

В условиях экономического спада и рецессии такие действия, пожалуй, не лучший способ «поддержать» малый сектор экономики и занятость: куда-то все эти люди в ситуации сжатия рынка труда должны теперь будут деваться. Всё та же тень или вынужденная безработица с «проеданием» накопленного «капитала»? Да и бюджет своих налогов недосчитается, хотя тут есть нюансы, а корректных расчётов никто не проводит, все ангажированные. У кого-то кредиты, долги. Но… лес рубят — щепки летят.

Подробнее: Мэрия Москвы рассказала, что появится на месте снесенных торговых палаток

Надо, однако, «отдать должное» московскому правительству: оно последовательно в своих действиях уже несколько лет кряду, несмотря на шум и гам, прочий та-ра-рам и пассивное общественное мнение, которое первоначально вроде бы поддержало действия московской власти, а потом постепенно стало менять свой знак на противоположный. И в этом «мейнстриме» уже в принципе не имеют значения ни решения судов (судебная система должным образом не работает), ни наличие или отсутствие прав собственности на объекты, ни формально выдвинутые обоснования: разгрузить тротуары для пешеходов или желание «избежать техногенных катастроф» из-за нагрузки на инфраструктуру — решение принято и проведено в жизнь быстро. И последовательно. Почти по Диккенсу: «Дело сделано, и его не исправить, и это единственное утешение, как говорят в Турции, когда отрубят голову не тому/тому, кому следует» (нужное подчеркнуть)». Дальше можно продолжать судиться всю оставшуюся жизнь и «выцарапывать», кому удастся, из московского бюджета компенсации. Но в любом случае шлейфы, уже менее шумные или совсем бесшумные, ещё потянутся в перспективу.

Также по теме: Депутат Госдумы просит проверить законность сноса ларьков в Москве

Мейнстрим в общем-то давно понятен: уже года четыре-пять по всей стране идёт монополизация собственности и финансовых потоков, которые в данном конкретном случае, пусть не полностью, но перетекут в крупный ретейл. Этот мейнстрим касается не только столицы нашей Родины, а всей Руси Великой, просто в Москве это шумнее и выпуклее.

Малый и средний бизнес практически не институциализирован и очень индивидуализирован, в силу чего интересы этого сегмента при принятии государственных решений в расчёт, как правило, не принимаются. В данном конкретном случае каждый предприниматель думал, глядя, как движутся волны, что именно его бизнес пронесёт, даже когда решение уже было принято и оглашено. Не пронесло. Голос единицы, как известно, тоньше писка.

А могла бы быть просто амнистия, как для капитала «офшорников» (закон о контролируемых иностранных компаниях) — им же позволили: опыт, правда, опять не удался. Могли бы и амнистировать, даже если виноват… или не виноват.