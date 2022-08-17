Владимир Блинов
Автор
Доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ.
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Путинские миллионы
Осенью Украина посыпется. Если сей день нацисты красуются героическими ранами, то с наступлением холодов обдадут весь мир резко пахнущей гангреной. Пресловутая любовь европейцев к комфорту и начинающиеся заморозки лишат бандеровцев ореола робин гудов, но еще ранее вменяемые громадяне утратят...
17 августа 2022
Пуштунское право возвращается в Афганистан после гражданской войны
В Москве завершился прием представителей Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убедительно доказавших миру способность навести порядок в афганских землях. С запрещенной организацией переговоры вел спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, а Сергей Лавров и...
13 июля 2021