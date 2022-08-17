Москва, 17 августа, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Осенью Украина посыпется. Если сей день нацисты красуются героическими ранами, то с наступлением холодов обдадут весь мир резко пахнущей гангреной. Пресловутая любовь европейцев к комфорту и начинающиеся заморозки лишат бандеровцев ореола робин гудов, но еще ранее вменяемые громадяне утратят надежду на возвращение к мирной жизни и исполнятся грезами о скорейшей капитуляции.

Россия сосредотачивается

Повального уныния в своем стане ждут надевшие туловище Украины на руку кукловоды и готовятся к перестановке действующих лиц. Новый спектакль уже расписан и вспыхнет кровавым заревом с заменой комического образа главного персонажа. Как результат, подъем украинского негодования приведет к возросшей остервенелости к приходящим русским.

Можем ли мы что-то противопоставить этому? Нет, Россия утверждает правду, а наш враг не считается со средствами. Перевести раздражение от неслучившихся побед в животную ярость — в арсенале их вероломных средств: от взрыва Запорожской АЭС до жизни Зеленского. Нам остается лишь перестать бояться и, отринув опасения, идти вперед.

Это покажется иронией, но слова из блистательной комедии: «я всегда говорил, что спасти нас может только чудо. Оно и случилось» — звучат весьма промыслительно. Возвращение украденных золотовалютных резервов за счет баснословных цен на газ, возврат в государственную собственность проданных иностранцам компаний и появление идеи приближения Победы, верность которой может почитаться выше лукавых «измов» — результат горнего участия. Этого не было ни в каких расчетах, но оно случилось.

За нашими плечами мириады предков, благословляющие русского солдата на передовой, а потому в эсхатологической битве победят верные правде, а не готовые к соглашательству со злом, что могло бы отсрочить еще пару лет до полнейшего краха.

И пусть выводы из этой истории прозвучат в духе толкования скрытых смыслов, но история отечества не раз жестоко учила о пагубности разделения. В данном случае не столько территориального, сколько идейного. Ставшая отдельно от Отечества Киевская Русь — явление не уникальное. У нас есть большое число адептов Петербургской Руси, канувшей в 1917 году, у которых есть даже свой аналог Бандеры в лице генерала Маннергейма и других менее блистательных персонажей.

Нельзя любить выдуманное Отечество, пренебрегая настоящими предками. Завершающаяся история несет главный урок не только для украинцев, но значима для миллионов живущих от Владивостока до Бреста: у каждого из нас нет другого пути, кроме как с Родиной, ее благо — единственная форма личного выживания. И победа в этой войне бесспорна, если миллионы соотечественников отринут сомнения в этом.

Владимир Блинов — доцент Финансового университета при правительстве РФ