В Москве завершился прием представителей Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убедительно доказавших миру способность навести порядок в афганских землях. С запрещенной организацией переговоры вел спецпредставитель России по Афганистану Замир Кабулов, а Сергей Лавров и Дмитрий Песков подтверждали судьбоносность обсуждаемых вопросов. За три десятка лет после крушения просоветского режима Мохаммада Наджибуллы никто не оказался в силах усмирить войну всех против всех, кроме выходцев из пакистанских медресе.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Считается, что в 90-е годы костяк движения составили выходцы из религиозных школ, созданных в пакистанском Вазиристане для бежавших от советских «шурави» афганцев. Талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) означает «ученик медресе», что подчеркивает верность Корану вершителей порядка в черных чалмах и отличает от прочих вооруженных лихоимцев афганского нагорья.

Первым «ученическим» выходом в свет стала расправа в 1994 году над ограбившими караван боевиками по пути из Пакистана в Среднюю Азию. Тогда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко покарали беспредельщиков, а лидеры близлежащих государств принялись выстраивать с ними отношения как с представителями правопорядка. Примечательным оказался разразившийся «медовый месяц» во взаимоотношениях с исламистами президента Туркмении Сапармурата Ниязова, стремящегося найти альтернативу поставкам газа через Россию. В начале нулевых проект газопровода из Туркмении в Пакистан замаячил как одна из угроз российской монополии наряду с планами прокладки «Набукко» по дну Каспия.

Примечательно, что Туркмения в 2000 году выступала посредником на переговорах между Северным альянсом и Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предлагая создать коалиционное правительство с участием Ахмада Шаха Масуда. Правда, такого рода примирение без благословения опекавшей Северный альянс Москвы установить было маловероятно, последняя же, памятуя поддержку талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чеченской независимости, легализовать исламистов не желала. Показательна сказанная в 2000 году послом Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане фраза: «Москва является источником всех бед народа Афганистана. Наша политика по отношению к Москве недружественная, но мы ничего не предпримем против России».

The U.S. Army ВС США в Афганистане

Спустя год у приютившего Усаму бен Ладана Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появился другой враг, получивший мандат ООН на проведение военной операции, официальное окончание которой запланировано на 11 сентября этого года. Правда, уже сегодня с опережением выдвинутого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ультиматума американцы покинули аэродром Баграм и оставили все важные укрепления.

По истечении двадцати лет диспозиция изменилась. Если теперь Туркменистан перебрасывает военную технику к захваченным талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погранзаставам, то Россия становится площадкой для оглашения миру позиции запрещенной организации. С поддержанного Россией решения ООН о причислении Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к террористам миновала эпоха. Изменился Ближний Восток, да и сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стараются не грешить откровенным беззаконием на манер захвата Мохаммада Наджибуллы в миссии ООН с последующим повешением на стреле башенного крана. Теперь они говорят о правах женщин, незыблемости границ в Средней Азии и обещают избегать кровопролития при взятии райцентров внутри страны.

Одной из особенностей Афганистана является труднодоступность территории, изрезанной горными перевалами. Само слово «афган» на персидском и тюркских языках близко нашему «отшельник», что подразумевает жизнь вдали от остального мира. Подобное издревле становилось проблемой для завоевателей.

Фактическая власть американцев здесь охватывала крупные города, между которыми воины звездно-полосатого контингента предпочитали перемещаться по воздуху. Более того, маршруты снабжения отрядов дяди Сэма оставались головной болью для Вашингтона. Не имеющие, в отличие от Советского Союза, общей границы с Афганистаном американцы критически зависели от Пакистана, где каждый взлет транспортного самолета оказывался дорогим и небезупречным с точки зрения безопасности делом.

Афганские беженцы бегут от боевых действий в Пакистан, недалеко от Пешавара. Май 1980 года

За 20-летие усмирения Афганистана авангард прав и свобод воочию столкнулся с погрешностью коренных идеологем. Мы — свидетели завершения очередной фазы эксперимента по зарождению демократии на расчищенном от бесчеловечных режимов месте. В очередной раз выходящий из пробирки гомункул оправдывает самые мрачные опасения.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отличается от иных местных сил насаждением законов шариата и пуштунским братством. Движение составляют представители национального большинства Афганистана, а к противникам долгое время относились таджики и узбеки из Северного альянса. Для каждого пуштуна не меньше религиозных предписаний имеет значение кодекс чести «Пуштунвали», где говорится о важности долга перед родиной и равенстве всех представителей этноса друг перед другом.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вряд ли лукавят, говоря об отсутствии намерений наводить порядок в сопредельных государствах. Их главные идейные противники из числа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способны вершить исламскую революцию, невзирая на национальную принадлежность сторонников, а Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается национальным объединением ревнителей веры: «ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это иностранный феномен, у них нет корней в нашей стране», — прозвучало на московской встрече.

При этом пуштуны легки на подъём и имеют опыт помощи дружественным народам. Хорошо известно, что восстание исламских аборигенов в тогда еще независимом Джамму и Кашмире произошло после прибытия туда пуштунов с территории Пакистана, став детонатором нерешенного по сей день индо-пакистанского конфликта. Правда, это говорит лишь о том, что пуштуны могут зажечь другие народы, но вряд ли в силах привнести свои правила в земли отличных от Афганистана традиций.

Личный архив Алексея Юсупова Афганистан

За годы контроля талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном, с 1996 по 2001 годы, в стране были установлены небывало жесткие порядки. Воровство каралось отсечением руки, женщинам не разрешалось работать и получать образование, а за обладание телевизором и просмотр видеокассет наказывали сроком до 3 месяцев тюрьмы. В 2000 году талибы запретили выращивать опийный мак, что привело к двукратному сокращению объема героина в мире и заявлениям сторонников западных ценностей о намеренном взвинчивании цен на наркотик.

Идиллия традиционного общества завершилась попыткой заокеанских демократизаторов вернуть Афганистан в лоно западной цивилизации, из которого местным народам предстоит в ближайшее время с усилием выкарабкаться. За годы американской оккупации продажи героина на мировой рынок и в зону влияния России выросли в десятки раз.

Написанная перестроечными витиями история гласит, что война в Афганистане была бесславной для Советского Союза. Да, были сложности, но задачу по установлению контроля над основной частью земель красноармейцы выполнили, дружественный режим просуществовал еще три года, а число потерь оказалось в разы меньшим в сравнении с погибшими во Вьетнаме американцами. При этом Мохаммад Наджибулла мог бы и дальше удерживать центральную часть страны, не будь он предан отказавшейся поставлять бензин для танков и ищущей взаимопонимания на западе Москвой.

Вообще, сейчас принято с легкомысленным высокомерием говорить об ошибках застойного Союза, вмешивающегося почем зря в конфликты по всему миру. При этом мало кто сопоставляет точки удара с раскладом внешнеполитической обстановки. Так, ввод советских войск в Чехословакию стал реакцией на попытку повторить уличную революцию по свержению вышедшего из НАТО друга генерала де Голля в Праге, а ввод ограниченного контингента в Афганистан разворачивался на фоне потери подписавшего договор с США и Израилем Египта.

Российский Государственный Архив Кинофотодокументов Вывод советских войск из Афганистана. На мосту через р. Пяндж. 15 февраля 1989 года

Конечно, советской власти не хватило ловкости возглавить и направить афганскую революцию, в результате чего пришлось ликвидировать зарвавшегося Амина и под прикрытием войск сажать на трон Кармаля. Разумеется, широкомасштабная операция сразу обнаружила множество недостатков, но «розовый» просоветский режим опирался не только на штыки, но нашел поддержку многих афганцев.

Да, экспортеры социализма достаточно быстро поняли, что не учитывали психологию местных, днем выказывающих безразличие, а ночью с оружием в руках охотящихся на богатых снаряжением пришлых.

Теперь талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стали новым словом в организации афганского государства. Решение ключевых вопросов в движении принадлежит Верховному Совету («Шура»), которому подотчетны министерства и войска. Афганских «шурави» от большевистских отличает верность традициям и исламу, а всерьез говорить о захвате ими власти в стране — сродни витийству об оккупации ХАМАС Сектора Газа. В обличии правоверных пуштунских боевиков привычный родоплеменной порядок возвращается в афганские дома, сталкиваясь с сопротивлением не желающих расставаться с вольницей полевых командиров, в числе которых оказались и официальные власти.

Владимир Блинов — доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ.