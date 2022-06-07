Владимир Андрианов
Последние публикации
Донецк. Прилёты из параллельной реальности — убивают и калечат
Донецк вновь, опять и снова обстреливает украинская артиллерия. Обстреливает не окраины города, где могут быть позиции военных. Не промышленные предприятия, которые хотя бы теоретически могут быть связаны с «оборонкой». Не воинские части, не военкоматы, не объекты гражданской администрации. Украина...
7 июня 2022
Шакалы в волчьих шкурах: «Азов»*
Волк и волкодав — это довольно близкие родственники. В щенячью пору их даже трудно отличить друг от друга и легко принять одного за другого. Со временем их пути расходятся, и волк в составе стаи ищет наименее рискованную добычу, а волкодав постоянно стремится к борьбе с сильным и смертельно опасным...
31 мая 2022