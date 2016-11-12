Виталий Петухов
Последние публикации
Завершился автопробег, посвященный тематике отцовства
6 ноября завершился автопробег «Крымские каникулы», организованный фондом «Отцовство» при поддержке МОО «Союз отцов», Ассоциации активного отдыха «Фабрика Экстрима», компании «Памп Трек Раша» и Совета министров Республики Крым. Стартовав 29 октября из Москвы, 7 автомобилей преодолели более 4 тысяч...
12 ноября 2016
Отцы и отцовство – все серьезно
У каждого из нас будет свой ответ на этот вопрос, свой уникальный опыт со своим отцом, в котором может быть полный спектр человеческих отношений — от самых плохих, до самых хороших. В нем могут быть как яркие воспоминания, так и темные стороны. Отец может как воспитать настоящего человека...
4 октября 2016