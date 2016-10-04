



Отец

У каждого из нас будет свой ответ на этот вопрос, свой уникальный опыт со своим отцом, в котором может быть полный спектр человеческих отношений — от самых плохих, до самых хороших. В нем могут быть как яркие воспоминания, так и темные стороны. Отец может как воспитать настоящего человека, поделиться своими ошибками и достижениями, научить нас поддерживающим, направляющим и важным в жизни ценностям, так и нанести глубочайшую травму, которая будет преследовать нас всю жизнь.

Бесполезно искать в этом какое-то злое намерение — каждый живет, так как его учили, как он привык, как сложилась его жизнь. Так жеон ведет себя по отношению ко всему миру, к семье, к детям, достигает каких-то своих целей, не задумываясь о том, что этим наносит вред ребенку. У всех нас десятки, сотни, тысячи, миллионы личных историй о том, кто мой отец, что он сделал для меня, как я к нему отношусь и почему.

Но неоспоримо то, что отец оказывает огромное влияние на жизнь любого человека, даже просто по факту своего биологического родства, не говоря уже о присутствии рядом и совместных действиях с ребенком. Во времена не столь далекие именно отец был главой рода и семьи, принимал все ключевые решения (по крайней мере, формально), обеспечивал жену и детей, защищал их и принимал участие в воспитании — формировал их характер и отношение к жизни на своем примере. Дети подсознательно перенимают алгоритмы мужского поведения и именно на них опираются в своей жизни. Мальчики ведут себя, как когда-то вел отец, девочки выбирают в партнеры мужчин, похожих на отца — эти шаблоны древние, как сам род человеческий, и они оказывают влияние на всю дальнейшую жизнь и поступки людей.

Мужчины-отцы, несмотря на их ключевую роль в жизни семей и детей, уже давно воспринимались в России как нечто вторичное по отношению к матерям. Усиление внимания к правам женщины, к статусу материнства в XX в., технологические и социальные изменения в обществе привели к тому, что отцы как социальная группа постепенно отошли на второй план и их роль в воспитании и образовании детей значительно снизилась. Основная забота о ребенке легла на плечи матерей, которые при всем желании и безусловной любви к детям не могут дать им тех вещей, который должен передавать и всегда передавал отец.

Разобщенность отцов, непонимание ими своей ответственности, вечная занятость и слабая вовлеченность в дела семьи стали одним из причин того, что отец во многих семьях присутствует лишь номинально, слабо интересуясь ростом и развитием ребенка, пуская это на самотек и сваливая на маму.

Системная работа с отцами практически не велась. Социальная политика государства, усилия общественных организаций и НКО ранее были направлены, в основном, на поддержку матерей и детей.

Несмотря на существование достаточно сильных отцовских сообществ в регионах, их деятельность не выходила за пределы региона и была малоизвестна широкой общественности.

В Москве отцовская тематика поднималась эпизодически, это были инициативы либо коммерческих организаций, эксплуатирующих тему отцов в своих интересах, либо нерегулярные проекты управлений социальной защиты.

Ситуация начала меняться с появлением организации, системно и целенаправленно занявшейся массовой работой с отцами, поддержкой отцовских инициатив и проектов, выявлению лучших отцов, и, главное, организации самых разных мероприятий, направленных на большее вовлечение отцов в процесс воспитания, во времяпровождение с ребенком.

Фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство» был создан в 2014 г., когда группа единомышленников провела первый в России фестиваль «Папа Фест», посвященный Международному Дню отца — популярному во многих странах мира празднику, ранее праздновавшемуся в России лишь эпизодически.

Фестиваль прошел 15 июня 2014 г. в Москве, в ЦДХ и парке «Музеон», и принял более 5.000 гостей на 30 интерактивных тематических площадках. По итогам фестиваля стал очевиден значительный спрос среди целевой аудитории — отцов на качественные развлекательные и образовательные события, где можно интересно и со смыслом провести время с ребенком. Фестивалем заинтересовались и коммерческие партнеры, предоставившие интерактивные площадки и ставшие спонсорами «Папа Феста».

Главными целями нового фонда стали повышение статуса отца в обществе, его ответственности перед обществом и семьей, формирование положительного образа отца, вовлечение его в жизнь семьи и воспитание детей.

Востребованность тематики еще лучше показало организованное фондом «Отцовство» следующее мероприятие — первый Форум отцов и всероссийская премия «Папа года», выявившая и наградившая как отцов-профессионалов, мастеров, спортсменов, так и наиболее активных общественников, работающих с проблемами и интересами отцов уже не первый год и добившихся реальных результатов. Уже на первом форуме была выдвинута идея о консолидации региональных отцовских организаций в единую федеральную структуру, которая будет реализована только спустя 2 года.

Ключевыми событиями 2015 г. стали уже второй «Папа Фест», на который пришло более 10 тыс. чел., и вторая премия «Папа года», партнером которой стала Национальная Родительская Ассоциация — федеральная семейная общественная организация. Более 500 заявок на «Папу года» поступило во время подготовки, кандидаты представляли практически все федеральные округа РФ. Лауреатом премии стал, например, прапорщик ОМОН, принимавший участие в ликвидации теракта на Дубровке, глава семьи из 11 приемных детей.

Уже в феврале следующего года, буквально через полтора месяца после премии, стартовала онлайн-конференция «Ответственный родитель». 5 дней каждый вечер в эфире выступали эксперты по самым разнообразным темам, актуальным для родителей. Среди тем конференции — образование, воспитание, безопасность, досуг и т.п. Более 1000 зрителей смотрели и слушали видео‑ и аудиотрансляции конференции. Формат онлайн-конференции оказался крайне удобным и интересным для аудитории, незатратным и несложно организуемым.

Спустя всего два месяца, в апреле 2016 г. фонд представил новый фестивальный формат. 9−10 апреля в технологическом пространстве «Сталь» на ВДНХ с аншлагом прошел интерактивный Фестиваль творческих технологий с бесплатным входом для всех желающих. В нем соединились как классическое мастерство — гончары, столяры и даже настоящие кузнецы, так и высокотехнологичные музыкальные инструменты, графические планшеты, виртуальная реальность, робототехники, физические и химические опыты и многое другое. Более 3500 чел. стали гостями фестиваля за 2 дня его работы, и на площадке было некуда яблоку упасть, настолько интересным было интерактивное наполнение.

Одновременно с фестивалем, проектом, скорее, развлекательным, началась реализация и действительно социального проекта «Социальное отцовство», который стал ответом на реальный общественный запрос — в России очень много детей, которые растут без отца, это воспитанники детских домов, неполных семей.

В рамках проекта через систему тестирования отбирались взрослые, реализованные мужчины, которые становились «социальными отцами"-наставниками для детей из детских домов, для передачи им гендерной роли, алгоритмов мужского поведения. После подведения результатов проекта осенью 2016 г. проект будет разрабатываться для масштабирования на федеральном уровне — во время работы первой пилотной его части в Москве поступила масса запросов от регионов на реализацию такой механики на их территории.

В 2016 г. идея об объединенииотцовских организаций получила свое успешное развитие — 31 мая в Москве, в помещении Союза женщин России, при поддержке Государственной Думы, Совета Федерации, Общественной палаты РФ была учреждена Межрегиональная организация «Союз отцов», в которую вошли делегаты 22 регионов, присутствовавших на съезде. Организация объединила советы отцов, которые уже работают в стране, но каждый из них — разного уровня. Кому-то из них нужна помощь в развитии, а кто-то существует уже много лет и сам в состоянии помогать знаниями и опытом. География Союза уже охватывает всю Россию, от Архангельска до Хабаровска.

В процессе проведения мероприятий стало понятно, что наиболее ярко детям запоминаются впечатления про участие совместно со взрослыми в каком-то большом деле. Поход, ремонт, поездка, даже наведение порядка в доме. Поэтому в дальнейшем концепция совместной деятельности отцов и детей стала ключевой для мероприятий фонда.

Третий «Папа Фест» в 2016 г. стал самым большим и ярким из всех. Более 14 тыс. человек посетило мероприятие в течение 2х дней его работы — это был настоящий аншлаг! Более 60 компаний стали партнерами фестиваля — в рамках него фонд вышел на совершенно новый уровень, успешно сотрудничая с лидерами рынка детских товаров и услуг страны.

Впервые «Папа Фесты» прошли в 2016 г. Новосибирске и Калининграде, и оба очень удачно, собрав много посетителей и хорошую прессу и отзывы. Среди площадок фестиваля в Новосибирске была и самая настоящая колокольня — по благословлению священника, все желающие папы с детьми могли позвонить в колокол.

Фонд активно разрабатывает новые проекты, взаимодействуя в своей деятельности с профильными организациями — Департаментом труда и соцзащиты, Комитетом общественных связей Правительства Москвы, Союзом женщин России, Национальной Родительской Ассоциацией, Общественной Палатой и многими другими государственными структурами, общественными организациями, социально ориентированным бизнесом.

Фонд занимает уникальное положение, пользуясь всеми преимуществами «третьего сектора». Имея прямой доступ к целевой аудитории и социально ориентированные задачи, он имеет возможность сотрудничества как с бизнесом, так и с госсектором, используя эти возможности для реализации самых разных проектов.

Реализация проекта осуществляется как на собственные средства учредителей, так и на средства государственных грантов и субсидий, а также на пожертвования и спонсорскую помощь коммерческих партнеров. В планах фонда — выйти на постоянное целевое финансирование, это позволит реализовывать более масштабные проекты, охватывающие бОльшую аудиторию на территории всей страны.

Не занимаясь непосредственно адресной помощью частным лицам, тем не менее, проекты фонда нацелены на изменение жизни всех их участников — отцов и детей. Проводя вместе больше времени, проводя его качественно, люди меняются к лучшему, а дети растут более умными, добрыми, справедливыми и цельными личностями.