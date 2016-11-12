Москва, 12 ноября, 2016, 20:33 — ИА Регнум.



Pixabay.com Отцовство

6 ноября завершился автопробег «Крымские каникулы», организованный фондом «Отцовство» при поддержке МОО «Союз отцов», Ассоциации активного отдыха «Фабрика Экстрима», компании «Памп Трек Раша» и Совета министров Республики Крым. Стартовав 29 октября из Москвы, 7 автомобилей преодолели более 4 тысяч километров по дорогам Московской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, Краснодарского края, и, наконец, Республики Крым.

Целью автопробега была заявлена консолидация общественных организаций отцовской тематики, привлечение внимания к отцам и отцовству, а также поддержка мероприятий, приуроченных к Всероссийскому дню отца, который, хоть пока официально и не утвержден, но уже празднуется во многих регионах страны.

В Севастополе 2 ноября состоялся круглый стол «Ответственное отцовство: общественные инициативы». В нем приняли участие как представители МОО «Союз отцов», фонда «Отцовство», приехавшие с автопробегом, так и севастопольцы — Совет отцов и Союз женщин г. Севастополя, представители администрации города, Законодательного собрания, религиозных общин, а также общественники и заинтересованные в развитии отцовской тематики. Итогом выступления на круглом столе стала общая резолюция, в которой принято решение о создании советов отцов в районах и школах города, а также о проведении отцовской конференции и учреждении городской медали «Во славу отцовства», присуждаемой отцам, воспитавшим или воспитывающим трех или более детей.