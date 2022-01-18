Виталий Манжос
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Дорогое сырьё и риски санкций: что ждёт российский рынок в 2022 году?
По итогам 2021 года отечественный рынок акций показал хороший результат, хотя отдельные секторы в минувшем году двигались весьма неоднородно. В мире повысились отпускные цены на многие российские экспортные сырьевые товары, и есть основания полагать, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Это...
18 января 2022
Почему ФРС США не паникует по поводу роста цен — уроки для России
Инфляция в США резко ускорилась, и на фоне резкого восстановления цен на энергоносители то же самое грозит и всему миру. Несмотря на это, ФРС не торопится предпринимать решительные действия по сдерживанию цен. О причинах спокойствия американского регулятора и связанных с этим опасностях для...
17 ноября 2021
«Эпоха комфортных цен» — о месте России в «постковидной» экономике
На фоне выхода из пандемического кризиса США столкнулись с беспрецедентно высокой по меркам последнего десятилетия инфляцией — несмотря на спад в августе, она вернулась к пиковым летним значениям на уровне 5,4% в сентябре. Сможет ли ФРС взять цены под контроль в 2022 году? О том, как ситуация в США...
1 ноября 2021