Инфляция в США резко ускорилась, и на фоне резкого восстановления цен на энергоносители то же самое грозит и всему миру. Несмотря на это, ФРС не торопится предпринимать решительные действия по сдерживанию цен. О причинах спокойствия американского регулятора и связанных с этим опасностях для экономики России ИА REGNUM рассказал экономист, старший риск-менеджер ИК «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Финансовый рынок: факторы риска

Инвестиции на фондовом и долговом рынке по определению неразрывно связаны с риском. Даже приобретение настолько надежных бумаг, как казначейские облигации США или российские ОФЗ, не страхует инвестора от убытков в случае серьезных экономических неурядиц. Напомним, что Россия пережила дефолт по государственным краткосрочным облигациям (ГКО) в ещё не столь далеком 1998 году. Если же говорить про настолько подвижные биржевые инструменты, как акции, то их цена изменяется практически ежеминутно под влиянием большого количества объективных и субъективных факторов.

Иными словами, инвесторы и биржевые спекулянты непрерывно остаются «заложниками» значимых новостей и экономических тенденций. Исключением в этом плане является лишь достаточно узкий круг арбитражеров, торговцев волатильностью и алготрейдеров. Прибыльность их торговых стратегий слабо зависит от конкретного направления движения рынков.

Таким образом, у частных инвесторов и «классических» управляющих активами всегда имеются поводы для беспокойства по поводу предстоящего изменения стоимости их инвестиционных портфелей. Самым тревожным рыночным фактором в течение полутора предыдущих лет выступала неопределённость касательно перспектив мировой экономики в условиях пандемии коронавируса.

indrani.net Фондовая биржа Нью-Йорка

Рекорды роста цен

Надо признать, что очередной глобальный кризис пока что развивается по относительно мягкому сценарию. Не секрет, что это в решающей степени связано с ультрамягкой монетарной политикой, которую всё ещё проводят крупнейшие мировые центробанки. Однако такая беспрецедентная накачка реального сектора и финансовых рынков ликвидностью имеет вполне закономерные негативные «побочные эффекты». Поэтому на рубеже 2021 и 2022 годов роль глобальной экономической угрозы всё более уверенно начинает примерять на себя «её величество» инфляция. Значение указанного фактора в экономике настолько велико, что с ним нельзя не считаться.

Наметившееся ускорение темпов инфляции в экономически развитых странах пугает не только инвесторов и спекулянтов. На бытовом уровне эта негативная тенденция выражается в заметном росте потребительских цен. Например, в мае 2021 года номинальное значение мирового индекса продовольственных цен (FAO Food Price Index, FFPI) достигло отметки 128.1 п., что превысило максимальное годовое значение указанного индекса с 2011 года. А по итогам октября 2021 года этот показатель увеличился до 133.2 п. Более того, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) прогнозирует, что цены на мировом продовольственном рынке продолжат расти и в 2022 году.

В реальном выражении столь высоких цен на продовольствие, как сейчас, не наблюдалось с 1974 года. Напомним, что в то время разразился первый нефтяной шок, сопровождавшийся мощной девальвацией доллара США после отмены его привязки к физическому золоту. В настоящее время явно просматриваются некоторые параллели с указанным историческим сюжетом. Поэтому рассмотрим наметившуюся тенденцию к усилению глобального инфляционного давления более пристально.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

Инфляция: плюсы и минусы

С точки зрения экономической теории инфляция, или процесс повышения общего уровня цен на товары и услуги, является нормальным и даже полезным процессом в экономике Это справедливо при условии, что темпы инфляции близки к некому оптимальному значению. Стабильное, но умеренное обесценение денег является одним из стимулов для активизации экономической активности. В таких условиях «завтрашние» деньги всегда дешевле денег «сегодняшних». По этой причине деньги должны «работать», то есть запускаться в экономический оборот.

К слову, противоположный инфляции процесс падения общего уровня цен именуется дефляцией. Теоретически дефляция считается негативным фактором, охлаждающим экономическую активность. В практическом плане можно привести пример затянувшегося периода дефляции в Японии с середины девяностых годов. Этот феномен получил название «японской болезни» в экономике. Он характеризуется переходом населения и компаний к сберегательной модели поведения. Логичной оборотной стороной этого становится экономический застой в стране.

Обычно центральные банки определяют оптимальный уровень инфляции в стране в качестве «таргета» или цели, к которой они стремятся при реализации своей денежно-кредитной политики. Например, целевым уровнем инфляции для США выступает 2% в годовом выражении. Для сравнения, по итогам октября 2021 года инфляция в США ускорилась до 6,2%. Это худший показатель с ноября 1990 года. Одной из объективных причин для этого стал сильный рост мировых цен на такие традиционные энергоносители, как нефть, природный газ и энергетический уголь. Похожая ситуация складывается в таких регионах мира, как Европа и Азия.

Не секрет, что в Соединенных Штатах динамика цен на бензин традиционно выступает одним из очень значимых внутриполитических вопросов. После выхода тревожной октябрьской статистики, указавшей на ускорение темпов роста потребительских цен, президент Байден был вынужден заявить о том, что борьба с инфляцией становится для него приоритетом.

(сс) Gage Skidmore Президент США Джо Байден

Между тем официальная позиция ФРС пока что заключается в том, что текущее ускорение долларовой инфляции носит временный характер. Не исключено, что эта точка зрения будет пересмотрена по итогам декабрьского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Впрочем, механизм инфляции в США не столь прост, как это казалось на первый взгляд.

Что влияет на цену американского доллара?

Активная накачка североамериканской экономики долларовой ликвидностью началась примерно полтора года назад, в период резкого экономического спада, обусловленного неожиданной глобальной вспышкой коронавируса COVID-19. Однако серьёзное ускорение темпа роста потребительских цен в США наметилось лишь год спустя, в марте-апреле 2021 года. Столь длительная задержка связана с рядом специфических особенностей экономики Соединенных Штатов.

Поскольку доллар США остается ключевой мировой резервной валютой, эта страна естественным образом «экспортирует» инфляцию за счёт оттока так называемых «нефтедолларов» и «импортирует» дефляцию вместе с дешевыми иностранными товарами и сырьем. Очевидно, что фондовый и долговой рынки США также абсорбируют существенную долю избыточной долларовой ликвидности уже в мировом масштабе. Добавим, что в последние годы эту роль на себя начинают «примерять» и ничем не обеспеченные криптовалюты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Так или иначе, но наличие большого аппетита к инвестированию в номинированные в долларах США активы «связывает» долларовую ликвидность. Таким образом, скорость обращения денег в экономике США снижается. С учётом описанных факторов отсутствие паники по поводу ускорения темпов инфляции со стороны Федрезерва выглядит вполне обоснованной позицией. Долларовая инфляция на длительном временном горизонте должна оказаться существенно более скромной, чем, например, рублёвая.

Уроки для России

Что касается России, то для неё текущий целевой уровень инфляции составляет 4% в год. Однако согласно данным ЦБ РФ, инфляция в стране в октябре 2021 года усилилась до 8,13% в годовом выражении. Основной вклад в усиление темпа потребительских цен внесло существенное удорожание продовольственных товаров. В данном случае Россия как импортер пищевой продукции и широкого спектра иных товаров не может быть изолирована от общемировых тенденций.

Текущий официальный уровень инфляции в РФ мог бы быть существенно выше, если бы не серьёзное укрепление обменного курса рубля, наблюдавшееся в период с апреля по октябрь 2021 года. В целом же российская экономика пока имеет некоторый среднесрочный «запас прочности» в связи с текущими высокими ценами на углеводороды. Но в случае ухудшения конъюнктуры на внешних сырьевых рынках мы будем наблюдать неизбежное ускорение темпов инфляции в стране.

Впрочем, в настоящее время очень велика вероятность того, что мир стоит на пороге нового сырьевого суперцикла. Подобный сценарий предполагает сильный, длительный и устойчивый рост цен на энергоносители и промышленное сырьё.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Перспективы

Текущее усиление темпов инфляции в мире воспринимается инвесторами и спекулянтами в основном как серьезный аргумент в пользу ускорения ожидаемого цикла ужесточения монетарной политики ФРС и ЕЦБ. Напомним, что Федрезерв уже принял решение о сокращении действующей программы выкупа активов на $15 млрд в ноябре. А ЦБ РФ начал цикл повышения ключевой ставки еще с марта 2021 года.

Таким образом, процесс «удорожания денег» в экономике США и России уже запущен. Европейский центральный банк пока отстаёт от этой тенденции в связи с достаточно хрупкой экономической ситуацией в своем регионе. Вместе с тем вопрос о повышении процентных ставок ФРС и ЕЦБ в ближайшие месяцы пока что всерьёз не обсуждается. Именно такие решения стали бы стимулом для агрессивных распродаж на фондовых рынках.

А пока на ключевом мировом рынке акций продолжают царить благодушные настроения. Все три ключевых фондовых индекса США удерживаются вблизи своих недавних исторических максимумов. Североамериканский индекс волатильности S&P 500 VIX после непродолжительного повышения вновь приблизился к минимальному уровню с «допандемийного» февраля 2020 года. Одним из немногих ранних тревожных сигналов для финансовых рынков стало лишь повышение стоимости фьючерсных контрактов на золото до пятимесячного максимума.