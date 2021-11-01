На фоне выхода из пандемического кризиса США столкнулись с беспрецедентно высокой по меркам последнего десятилетия инфляцией — несмотря на спад в августе, она вернулась к пиковым летним значениям на уровне 5,4% в сентябре. Сможет ли ФРС взять цены под контроль в 2022 году? О том, как ситуация в США и Евросоюзе, дефициты на мировых рынках отразятся на ценах и в конечном счёте на макроэкономической политике в России, корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист, старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России и США

ФРС США против инфляции: кто победит?

Пока что официальная позиция ФРС и ее главы Джерома Пауэлла заключается в том, что текущее ускорение темпов инфляции в США носит временный характер. Предполагается, что усиление инфляционных ожиданий является субъективным процессом. Вместе с тем сглаженные модели оценки инфляции указывают на то, что она остается близка к целевому уровню в 2%.

Джером Пауэлл отмечает, что одной из основных причин текущего разгона инфляции стало смещение расходов североамериканских домохозяйств со сферы услуг на потребительские товары. Подразумевается, что будущая отмена стимулирующих мер и постепенный возврат к обычному образу жизни ослабит и впоследствии отменит указанный негативный фактор. В таких условиях борьба со временным всплеском инфляции может оказаться бессмысленной.

Federalreserve Джером Пауэлл

Явный скепсис многих наблюдателей по поводу того, что ФРС сумеет легко обуздать инфляцию в следующем году, не лишен оснований с макроэкономической точки зрения. Действительно, ускорение темпов роста цен представляется неизбежной расплатой за беспрецедентный вброс долларовой ликвидности в экономику США в ходе нынешнего экономического кризиса. Глобальный лидер рынка потребительских товаров Procter&Gamble в недавнем квартальном отчете прямо указал на то, что уже состоявшееся повышение отпускных цен на некоторые продукты компании не компенсировало роста цен на сырье. Поэтому стоимость ряда товаров будет повышаться и дальше.

Однако в данном случае необходимо делать поправку на то, что доллар США продолжает играть роль ключевой мировой резервной валюты. Поэтому США частично «экспортируют» свою инфляцию, в том числе и в Россию. В сентябре 2021 года дефицит во внешней торговле товарами США достиг максимума с начала ведения расчетов в 1955 году.

Необходимо учитывать и тот факт, что крупнейший в мире рынок акций и облигаций США также частично абсорбирует излишнюю долларовую массу. В последние годы эту роль на себя начал «примерять» и раздутый рынок зачастую ничем не обеспеченных криптовалют.

С учётом указанных факторов такая страна, как США, может себе позволить не слишком беспокоиться по поводу ускорения темпов инфляции. Долларовая инфляция на длительном временном горизонте должна оказаться намного более скромной, чем, например, рублёвая.

В супермаркете. США

Рост цен в Евросоюзе

Согласно предварительной оценке Федерального статистического управления Германии (Destatis), инфляция в указанной стране в октябре 2021 года ускорилась до максимума за 28 лет. Рост потребительских цен в одной из самых богатых стран ЕС «разогнался» до 4,6% в годовом выражении.

Ранее стало известно, что в сентябре потребительские цены в Еврозоне выросли на 3,4% в годовом выражении, что стало максимальным значением со времени мирового финансового кризиса 2008 года. Скорее всего, наметившийся энергетический кризис в Европе сдвинет уровень инфляции в Еврозоне в диапазон от 4% до 5% по итогам 2021 года.

Сентябрьское значение индекса потребительских цен в США составило 5,4% в годовом выражении. Такие же значения указанного индекса фиксировались в июне и в июле текущего года. По-видимому, стоит ожидать инфляции в США по итогам 2021 года в диапазоне от 5% до 6%.

Так или иначе, но ЕЦБ и ФРС пока всерьёз не рассматривают возможность увеличения процентных ставок от нынешних минимальных уровней. Исходя из текущих условий, цикл их повышения может начаться не ранее середины 2022 года. Пока что речь идет лишь про вероятное начало сворачивания действующих программ выкупа активов. В США такое решение может быть принято до конца текущего года, а в ЕС — к середине следующего.

JIP Европейский центральный банк

Реакция Центрального банка России

С точки зрения экономической теории основная задача и функция Центробанка заключается в искажении стоимости денег в экономике. В этом плане ЦБ РФ вынужден действовать в рамках своих компетенций. Основным доступным инструментом регулирования экономики для него выступает изменение величины ключевой ставки. Недавнее повышение ее уровня сразу на 0,75%, до уровня 7,5% годовых стало вынужденным шагом. В случае дальнейшего роста уровня инфляции в стране мы увидим продолжение тенденции к повышению ключевой ставки в район 8,0% годовых.

Надо понимать, что удорожание заемных денег в стране вслед за повышением ключевой ставки способно сдержать инфляцию лишь в краткосрочном и среднесрочном периоде за счет охлаждения деловой и потребительской активности. Не будем забывать о том, что высокие процентные ставки не идут на пользу реальному сектору экономики. Вместе с тем ситуативное повышение ключевой ставки не является «дорогой в один конец». С середины 2019 года по середину 2020 года мы наблюдали устойчивый цикл понижения уровня ключевой ставки ЦБ РФ.

Необходимо учитывать, что современная Россия выступает импортером широкого спектра пищевых и потребительских товаров. Текущее ускорение инфляции в мире означает то, что импортные товары будут неизбежно дорожать. Однако в 2021 году эта тенденция сдерживается существенным укреплением обменного курса рубля. Согласно оценке ЦБ РФ, укрепление рубля на 10% «вычитает» из инфляции примерно 0,5% на горизонте одного года. Иными словами, рост потребительских цен в РФ мог бы оказаться намного более существенным, если бы мы сейчас наблюдали относительно низкие цены на нефть, природный газ, каменный уголь и промышленные металлы.

2022 год: новый спад или устойчивый рост?

В 2020 году мы наблюдали развитие очередного десятилетнего циклического кризиса. Он произошел вслед за мировым финансовым кризисом 2008 года. Предыдущие проблемы сопоставимого масштаба в мировой экономике наблюдались во время азиатского финансового кризиса 1997−1998 годов, который создал условия для дефолта по ГКО в России в 1998 году.

Бахтиёр Абдуллаев Протесты против экономической политики. 1998

В подобные моменты всегда присутствуют опасения того, что кризисное состояние экономики затянется и даже начнется вторая серьезная волна экономического спада. Однако в данном случае все же стоит ориентироваться на опыт предыдущих кризисов. На рубеже 2021 и 2022 годов мировая экономика находится на пороге начала нового цикла роста, который способен развиваться в течение 7−10 лет.

Запуск такого цикла роста может осложняться наметившимся энергетическим кризисом и общей тенденцией к росту цен на промышленное сырье. Конечно, свою негативную роль играет и всё ещё непобежденная глобальная вспышка коронавируса COVID-19. Однако все это не отменяет описанной логики развития событий, которая предполагает возврат мировой экономики на «рельсы» устойчивого экономического роста.

Что касается России, то её экономика уже сейчас оказалась в достаточно выгодном и выигрышном положении. Не будем забывать, что страна сохраняет исторически сложившуюся ориентацию на экспорт энергоносителей и сырьевых товаров. В этом плане даже отрасли экономики, ориентированные на внутренний спрос, всё равно сохраняют зависимость от притока иностранной валютной выручки в страну. Вместе с тем во второй половине текущего года становится понятно, что мир с большой вероятностью стоит на пороге так называемого сырьевого суперцикла. Это значит, что в ближайшие годы мы будем наблюдать эпоху весьма комфортных для России цен на нефть, природный газ, каменный уголь, промышленные металлы и иные виды сырья.

Новая модель роста для России

Очень похоже, что пресловутое «слезание России с нефтегазовой иглы» будет происходить в форме расширения объёмов добычи и экспорта иных полезных ископаемых. По-видимому, именно с этой целью в 2020 году российским недропользователям разрешили добывать попутные полезные ископаемые при разработке месторождений. Например, нефтегазовые компании могут попутно выделять из подземных вод литий, йод, бор и другие ценные компоненты.

Gazprom.ru Строительство газопровода

Осенью текущего года стало известно, что компания «Газпром» в рамках совместного предприятия с ООО «Иркутская нефтяная компания» планирует начать добычу лития на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Госкорпорация «Росатом» также собирается активно развивать цепочку по добыче лития, его переработке и реализации готовой продукции.

На мой взгляд, одной из успешных моделей развития экономики России могло бы стать создание класса мощных транснациональных добывающих компаний с государственным участием и с мощной государственной поддержкой на внешнеполитическом уровне. Вместе с тем гипотетические попытки РФ стать еще одной «мировой фабрикой» по образцу Китая, скорее всего, обречены на провал по ряду объективных причин.

Риск мировой стагфляции

Министр финансов РФ Антон Силуанов вполне справедливо указал на риски развития стагфляционного сценария в мировой экономике. Такой сценарий сейчас фактически закладывается на территории ЕС в условиях сильного роста цен на традиционные энергоносители и электроэнергию в сочетании с остановкой ряда производств по той же причине. Аналогичные проблемы в Китае создают угрозу роста цен на азиатские товары.

Однако Россия в этом плане будет находиться в относительно выгодном положении, как минимум до середины 2022 года. Сейчас становится понятно, что высокие цены на энергоносители сохранятся до указанного срока, а, возможно, и позднее. Это придаёт отечественной экономике определенный среднесрочный запас прочности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина и Антон Силуанов

Иными словами, у России не должно быть явных проблем с наполнением бюджета и с размещением государственного долга по макроэкономическим причинам в ближайшие месяцы. Опять же, повышение процентных ставок в стране улучшает привлекательность рублевых активов для иностранных инвесторов.

Тем не менее ни в коем случае нельзя игнорировать присущие России «страновые» риски. По опыту мы хорошо знаем, что основной угрозой для российского фондового и долгового рынка остаётся возможность ужесточения внешних санкций. Наиболее болезненным шагом может стать запрет на приобретение государственного долга РФ на вторичном рынке для иностранных инвесторов и различного рода препятствия для экспорта российских сырьевых товаров.