Виталий Филимонов
Последние публикации
Ярославский электротранспорт — история развития
В рамках образовательного круиза президентской платформы «Россия — страна возможностей» и семинара проекта «Экософия» фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в городе Ярославле. Город был основан в 1010 году, и с момента основания являлся крупным транспортным узлом Верхнего Поволжья. В Ярославле со...
9 августа 2022
Крымский электротранспорт — история технологий на одном побережье
Свое путешествие по Крыму мы придумали и организовали с целью увидеть весь электротранспорт на полуострове. Конечно, в Крыму есть еще очень много интересного, что построено во времена между победой в Великой Отечественной войне и развалом СССР. Но, если пытаться увидеть все — не хватит и года. А...
21 июля 2019