В рамках образовательного круиза президентской платформы «Россия — страна возможностей» и семинара проекта «Экософия» фотокорреспондент ИА REGNUM побывал в городе Ярославле. Город был основан в 1010 году, и с момента основания являлся крупным транспортным узлом Верхнего Поволжья. В Ярославле со времён Древней Руси проходили крупные торговые пути, проводились ярмарки, заключались крупные сделки.

Ярославский трамвай

В конце 19 века, когда население города активно росло, было принято решение о создании в городе трамвайной системы. Ярославский трамвай считается одним из самых первых в Российском государстве, он был запущен 17 (30) декабря 1900 года. Из всех поступивших в органы городского управления предложений был выбран проект «Бельгийского анонимного общества тяги и электричества». Первыми вагонами в городе стали вагоны «Гербандт» с электрическими моторами «Валькер».

Дореволюционный Ярославль. Власьевская улица

В разные периоды своей работыярославский трамвай преодолевал значительные трудности. На фоне Гражданской войны растущая инфляция привела к подорожанию электроэнергии и, следовательно, убыточности трамвайного предприятия. Затем в городе прошли боевые действия, приведшие к разрушению трамвайной инфраструктуры (путей, вагонов и трамвайного депо), но вопреки всему происходящему нормальное функционирование системы удалось организовать уже через три недели, восстановив линии в центральной части города. В остальных районах города осуществлялось движение грузовых трамваев. Но основную проблему решить так и не удавалось — перебои с подачей электроэнергии привели к тому, что трамвайное движение было полностью остановлено в 1921–1922 годах.

Дореволюционный Ярославль. Московская улица

Далее трамвайная система прошла этап стремительного роста объема подвижного состава, восстановления трамвайных путей, увеличения пассажиропотока. Ярославский трамвай пережил Великую Отечественную войну, во время которой его работа не прекращалась. В 1941–1945 годах трамвай также активно использовался как средство перевозки грузов. После войны развитие трамвайной системы продолжилось. Закупки нового подвижного состава, строительство новых линий маршрутов, увеличение пассажиропотока — всё это продолжалось вплоть до распада СССР. В середине 50-х годов в город начали поступать вагоны модели КТМ (Усть-Катав) и немецкие (ГДР) вагоны модели Gotha T2-62. В период максимального развития система выпускала трамваи на 11 городских маршрутов. В 1970-х годах были убраны линии с центральных улиц города, приоритет был отдан троллейбусу.

Roman Balabin Трамвай КТМ-КТП-1

В середине 1970-х годов город постепенно меняет парк трамваев. Старые модели КТМ-1, Gotha T2-62 постепенно уходили в историю, а на их смену приходили вагоны КТМ-5 (71-605), некоторые из них до сих пор ездят на городских маршрутах.

Что ярославский трамвай имеет на сегодняшний день?

На сегодняшний день в Ярославле функционируют четыре трамвайных маршрута, их протяжённость составляет 42 километра, парк трамваев составляет 61 пассажирский вагон. Подавляющее большинство вагонов середины 2000-х годов выпуска, модели 71-619К и 71-619КТ. Для трамваев это считается хорошим сроком эксплуатации. Несколько трамваев были взяты б/у из Москвы в сентябре–ноябре 2018 года. Вагоны в достаточно хорошем состоянии, регулярно проходят капитальные ремонты. Некоторые трамвайные пути нуждаются в ремонте. Состояние контактной сети в целом неплохое. Интервалы движения трамваев на главном городском маршруте №1 составляют около 4-6 минут. В целом система работает хорошо, пассажиры в среднем ждут другой трамвай около 2-5 минут.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Современный трамвай серии 71-619К

Виталий Филимонов ИА REGNUM Современный трамвай серии 71-619К

Ярославский троллейбус

А теперь поговорим и о ярославском троллейбусе.

Стоит начать рассказ с того, что в городе располагается Ярославский моторный завод, выпускавший в 30-е годы СССР большое количество различной техники: грузовики, самосвалы, шасси для них, и так далее. Производил этот завод и троллейбусы. Самыми известными из них были массово распространившийся в 1930-е и 1940-е годы ЯТБ-1 и уникальный двухэтажный ЯТБ-3.

Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3

Двухэтажный троллейбус ЯТБ-3

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ЯТБ-1

Интересный момент состоит в том, что троллейбусное движение в городе Ярославле было открыто лишь после войны, 7 ноября 1949 года. То есть в городе работал завод, производивший троллейбусы, ещё задолго до открытия троллейбусной системы в самом городе. В 1930-е годы Ярославль не нуждался в открытии троллейбусного движения — трамвайной системы вполне хватало для организации передвижения людей по городу.

Сама же система в городе, как было сказано выше, была открыта 7 ноября 1949 года. Первый троллейбусный подвижной состав в Ярославле состоял уже не из продукции ЯМЗ (производство троллейбусов марки ЯТБ было прекращено к 1940 году), а из машин МТБ-82, производившихся на Авиационном заводе №82, город Энгельс (позже переименован сначала в Завод имени Урицкого, а затем в ТролЗа). Продукция энгельсского производства станет для Ярославля основной до наших дней. Маршрутная сеть города развивалась активно — к концу 50-х годов в городе работало уже четыре троллейбусных маршрута.

LostArtilleryMan Троллейбус МТБ-82

В 1960-е годы в городе началось первое обновление подвижного состава троллейбусами ЗиУ-5, старые троллейбусы МТБ-82 стали уходить в прошлое. В 1980-е годы прошло ещё одно обновление подвижного состава, троллейбусы ЗиУ-5 заменялись на более современную модель ЗиУ-9 (самая распространённая модель троллейбуса в мире). Более поздние модели ЗиУ-9 до сих пор составляют основу троллейбусного парка города. Также в конце 90-х город приобрёл два троллейбуса модели ЗиУ-10 поздней версии (ранняя версия именовалась ЗиУ-683, поздняя именуется ЗиУ-6205). Из них сейчас сохранился только один троллейбус.

Svetlov Artem ЗиУ-5

На период максимального развития в городе существовало 10 троллейбусных маршрутов, связывавших отдалённые районы правобережного Ярославля с центром города. На данный момент работают семь маршрутов, протяжённость троллейбусных линий составляет 112 километров. После распада СССР было ликвидировано несколько линий, в том числе и линия на Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

Первого апреля 2020 года было закрыто троллейбусное депо №1, все маршруты и весь подвижной состав переведены в троллейбусное депо №2.

Подвижной состав города составляют преимущественно троллейбусы ЗиУ-682Г середины 2000-х годов выпуска. В отличии от трамваев, ресурс у троллейбусов меньше, поэтому они быстрее выходят из строя. Некоторые из этих троллейбусов в данный момент проходят капитальный ремонт. Также в Ярославле встречаются и более новые модели троллейбусов — ЛиАЗ-5280, ТролЗа-5275.00 «Оптима», ТролЗа-5265.00 «Мегаполис» и ВМЗ-5298.01 «Авангард». Последние являются самыми новыми в городе, произведёнными в 2018–2019 годах. Состояние подвижного состава в городе хорошее. Интервалы движения у троллейбусов немного больше, чем у автобусов. В целом троллейбус одного маршрута придётся ждать 5-10 минут.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ТролЗа на улицах Ярославля

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ЛиАЗ — 5280 (ВЗТМ)

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ВМЗ-5298.01 «Авангард» на улице Ярославля

Состояние контактной сети во многих местах очень хорошее, спецчасти контактной сети меняются и обновляются. Провода хорошо натянуты, что уменьшает риск их обрыва в случае форс-мажорных обстоятельств

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбусная контактная сеть

Мне очень повезло запечатлеть троллейбус, прошедший капитальный ремонт, в первый же его день работы на линии. Это один из самых старых действующих троллейбусов Ярославля на данный момент.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Тролза-5265.00 «Мегаполис»

На балансе у троллейбусного хозяйства остаются также пять уникальных сочленённых троллейбусов «с гармошкой» ЗиУ-10, в последней версии кузова. Но работают всего два из них. В мире осталось всего восемь троллейбусов модели ТролЗа-6205.01 [62 052Б], в Ярославле и Белграде.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбусов «с гармошкой» ЗиУ-10

Ярославский электротранспорт за годы своего существования прошел через множество исторических событий — собственное транспортное производство, работа в условиях Великой Отечественной войны, периоды расцвета и спада, когда открывались и закрывались новые линии и маршруты, закупались и списывались те или иные виды троллейбусов и трамваев, но на данный момент можно сказать, что ярославский электротранспорт поддерживается в хорошем состоянии, однако не в наилучшем.