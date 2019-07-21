Симферополь, 21 июля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Свое путешествие по Крыму мы придумали и организовали с целью увидеть весь электротранспорт на полуострове. Конечно, в Крыму есть еще очень много интересного, что построено во времена между победой в Великой Отечественной войне и развалом СССР. Но, если пытаться увидеть все — не хватит и года. А каникулы и отпуск — короткие.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Памятник трамваю. Евпатория

Поэтому, прилетев в Симферополь — единственный крымский аэропорт, и переехав в Евпаторию, мы двигались с запада на восток, против часовой стрелки.

Итак, начнем. Евпатория. Одна из самых старых трамвайных систем в России

Впервые планы по открытию трамвайного движения в Евпатории были озвучены в 1887 году в Городской думе, однако разговоры быстро утихли — не хватало денег и патриотического запала горожан.

Однако, в 1907, году проект создания трамвайного сообщения был «разморожен».

Городской думой Евпатории «было выделено 13 соток земли для строительства трамвайного депо».

В декабре 1911 года, опять же — Городской думой — был утверждён проект строительства трамвайной линии, который разработала компания «Вестингауз» («Русское электрическое общество»). Заметим, ведущая американская электротехническая компания Westinghouse Electric, продержалась на российском рынке больше века — с 1886 по 1999 годы, последовательно преследуя свои интересы.

Например, 3 июля 1898 года император Николай II утвердил устав Акционерного общества «Вестингауз». В результате компания Westinghouse Electric построила завод по производству пневматических тормозов для любых видов электротранспорта в Санкт-Петербурге в 1899 году, а в 1917 году, после пожара, завод был перенесён в Ярославль.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Трамвай Tatra KT4SU. Евпатория

Строительство трамвайных линий в Евпатории в 1907 году оценивалось в 320 тысяч рублей, однако бюджет города не мог покрыть эту сумму. Часть денег в строительство было вложено жителями города и местными купцами.

Итак, в декабре 1912 года в Евпатории было начато строительство трамвайного депо, а также рельсовых линий в городе.

31 марта 1914 была совершена пробная поездка, а 10 мая того же года первый рейсовый вагон вышел на евпаторийские рельсы. Тогда протяженность первой трамвайной линии составила 4,5 км.

К 1917 году в городе было уже три линии трамвая.

И, конечно, по Евпатории ездили трамвайные вагоны компании «Вестингауз».

Со временем подвижной состав обновлялся, и на сегодняшний день по Евпатории ездят несколько трамваев — Gotha, производства ГДР, и Tatra, производства Чехословакии. Надо отметить, что самый интересный из вагонов Евпаторийского трамвая — самый старый Gotha T57 №010 1957 года выпуска. Весь деревянный изнутри. Сидишь в нем — как внутри старого буфета. Но в открытые по летнему времена окна влезают ветки вишен и олеандров. Очень красиво и романтично.

В 1918 году, во время Гражданской войны, движение трамваев по Евпатории было остановлено, и возобновилось только в 1923 году.

В период оккупации во время Великой Отечественной войны трамвайное движение было опять остановлено, и частично возобновилось только в 1944 году.

Длина линии на 2019 год составляет приблизительно 20 километров, работают четыре маршрута.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Трамвай Gotha T57. Евпатория

Следует отметить, что трамвайная система Евпатории уникальна шириной своей колеи — 1000 мм. Помимо Евпатории в России такая же колея есть только в Калининграде и Пятигорске. Кроме того, трамвайная система Евпатории примечательна тем, что она изначально она была построена, как однопутная, трамваи ездили по кругу.

Лишь в 1991 году в Евпатории построили первую линию с двумя парами рельсов.

На сегодняшний день в Евпатории эксплуатируются вагоны Tatra KT4SU, произведенные в Чехословакии в 1987—1990 годах, и двухкабинные (это когда на конечной остановки вагоновожатый переходит из одного конца вагона в другой, чтобы отправиться в обратном направлении) трамваи Gotha T57, производства 50−60-х годов, (ГДР).

Линии проложены по основным магистралям города, и трамвайная система является основным городским общественным транспортом.

Также имеются разновидности этих вагонов, являющиеся служебным подвижным составом, предназначенные для перевозки рабочих бригад и оборудования для ремонта линий.

В 2014 в центре города был установлен памятник Евпаторийскому трамваю в виде одного из вагонов — Gotha T57 №063 производства ГДР. Жители и гости города очень любят фотографироваться рядом с ним.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Молочное. Вид на трамвайную линию

Молочное — трамвайная система, выпавшая из смысла жизни

Трамвайная линия села Молочное, близ Евпатории, была открыта 5 июля 1989 года, а движение по ней было остановлено в августе 2014 года. У этой трамвайной линии, пожалуй, была самая короткая жизнь среди любых других трамвайных линий.

История трамвая в селе Молочное началась в 1986 году, когда руководители одного из отделений Юго-Западной железной дороги, с целью оздоровления своих сотрудников, заключили договор с пансионатом «Береговой».

Однако, вопреки своему названию, пансионат находится в полутора километрах от берега моря.

В итоге, отдыхающих в пансионате железнодорожников вынуждены были возить на автобусах до пляжа и обратно, что, конечно, мало кого устраивало. Не проще было бы железнодорожникам проложить рельсы?

И, в итоге, в начале 1989 года был создан проект специальной трамвайной линии в посёлке «Молочное», по маршруту «Пансионат «Береговой» — берег моря, наконец-то».

Работы по строительству начались в марте 1989 года. Система работала только в летние месяцы. Длина линии составляла 1,5 км. Маршрут был только один — от пансионата «Береговой» до пляжа. Линия шла по прямой, вдоль дороги, мимо лиманов. Ширина колеи составляла 1000 мм, подвижной состав состоял из трёх трамваев Gotha T57, Gotha T59Е и Gotha B2−62.

С развалом Советского Союза и системы профсоюзного оздоровления, и пансионат, и трамвайная линия пришли в упадок. Но, сидя на шпалах этой заброшенной трамвайной линии, все еще можно увидеть, как много усилий Советский Союз был готов приложить на благо работников своих ключевых отраслей — до сих пор мы можем видеть над заброшенной трамвайной линией лучшие фонари чехословацкого производства Elektrosvit Ambasador — в советские годы эта модель уличных фонарей была одной из самых популярных.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ЗиУ-682В. Севастополь

Севастополь. Первая троллейбусная система на Крымском полуострове

Севастополь — потрясающий город, которому много раз пришлось восстанавливаться после различных войн, и, конечно, после Великой Отечественной войны.

Севастополь был освобождён от фашистских оккупантов 9 мая 1944 года. В городе было разрушено 94% жилой застройки, коммуникации, а также почти все промышленные предприятия. Город был разрушен так сильно, что в некоторых районах было невозможно определить направление улиц.

Постановлением Совета Министров РСФСР № 293 от 30 апреля 1946 года был утвержден генеральный план восстановления Севастополя. В этот план, помимо ландшафтных и архитектурных проектов, вошел и проект строительства троллейбусной сети.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Тролза-5265.02 Мегаполис. Севастополь

Строительство троллейбусного парка и инфраструктуры началось в феврале 1960 года.

В мае 1960 года в город поступили троллейбусы МТБ-82Д, производства Завода имени Урицкого (в наше время — ОАО «Тролза»).

В начале ноября 1960 года была торжественно открыта троллейбусная система города Севастополь.

Длина контактной сети на 1997 год составляла 131,5 км, количество маршрутов — 19. Троллейбусная система Севастополя является первой на территории Крымского полуострова.

Сейчас практически все троллейбусы, выходящие на улицы Севастополя, современные, российского или украинского производства.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Тролза-5265.02 Мегаполис. Севастополь

Подвижной состав Севастополя состоит из троллейбусов ТролЗа 5265 «Мегаполис», ЛАЗ Е183, ЗиУ-682, ЮМЗ Т2, ТролЗа 5275 «Оптима» и других.

Стоимость проезда с 1 января 2019 года составляет 19 рублей. Действует система оплаты по льготным картам.

В городе по некоторым маршрутам ездят троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Автономный ход — это способность троллейбуса передвигаться независимо от контактной сети, на аккумуляторах, на расстояние от 20 до 80 км, в зависимости от рельефа и трафика. Такая практика уже давно получает распространение, и используется, например, в Кабардино-Балкарии, между столицей республики — городом Нальчиком и поселком Нартан (длина маршрута без контактной сети — 22 км), или на некоторых городских троллейбусных маршрутах Санкт-Петербурга.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Тролза 5265.05 Мегаполис. Южнобережное шоссе

«Симферополь — Алушта — Ялта». Троллейбусы в гору

Самая экзотичная троллейбусная система в мире была организована 7 октября 1959 года, однако регулярное движение троллейбусов по маршруту №52 («Симферополь — Ялта») было открыто лишь 6 ноября 1959 года.

Правительство Украинской ССР в 1958 году приняло решение о строительстве междугородней троллейбусной системы «Симферополь — Алушта — Ялта».

Линия была сдана в эксплуатацию за рекордно короткие сроки — 11 месяцев. Первая очередь строительства включала в себя два троллейбусных парка — в Симферополе и Алуште, 200 км контактной сети, около трех тысяч столбовых опор, 16 тяговых подстанций.

Предприятие «Крымтроллейбус» было открыто в мае 1959 года.

Первое время по линии ездили троллейбусы марки ЗиУ-5Г, однако, чуть позже, в системе появились троллейбусы марки МТБ-82Д и Škoda 8Tr. Первые троллейбусы на этой линии работали с кондукторами-экскурсоводами.

Вторая очередь троллейбуса открыта в июле 1961 года, по маршруту «Ялта — Алушта».

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Богдан Т60111. Ялта

Для удобства вождения троллейбусов дорога была кардинально модернизирована — сглажены острые повороты, расширено дорожное полотно. Поначалу, троллейбусы по линии ездили с низкой скоростью. Обусловлено это было конструкцией токоприёмника. Однако, в 1962 году силой инженеров технического отдела троллейбусного управления Юрием Байдой и Александром Пекелисом эту проблему удалось решить.

Легковые автомобили и автобусы «не тянули в гору», «захлебываясь» на крутом и долгом подъеме, из-за конструктивных особенностей двигателей внутреннего сгорания. А для троллейбусов с электродвигателями это не являлось проблемой.

Интересной особенностью и «фирменным знаком» троллейбусной линии «Симферополь — Ялта» являлась продажа билетов на «Крымский троллейбус» вместе с авиа‑ и железнодорожными билетами. Прибывшим в Крым отдыхающим продавали и поездку, и экскурсию «в одном флаконе».

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Богдан Т70115. Посёлок Пушкино, Южнобережное шоссе

Подвижной состав системы в наше время состоит из троллейбусов российского и украинского производства «ТролЗа» 5265.05 «Мегаполис» 2016−2017 годов выпуска и «Богдан» Т701 2010−2011 годов выпуска.

Стоимость проезда определяется в зависимости от дальности поездки.

В советские годы, во время «высокого сезона», интервалы движения составляли 2 минуты, в июне 2019 года — 35 минут.

Полная длина маршрутов, включая линии городов Симферополь, Алушта и Ялта составляет 95 км.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус Богдан Т70115. Южнобережное шоссе

С сожалением надо отметить, что контактная сеть Крымтроллейбуса на Южнобережном шоссе не обновлялась со времён СССР, и из-за этого часто случаются обрывы проводов, и, как следствие — длительные остановки.

Сейчас троллейбусы оборудованы кондиционерами, мониторами и сетью Wi-Fi. Сидения в троллейбусах установлены по принципу междугородних автобусов — по два у каждого окна.

Но желающих проехать этот маршрут от Симферополя до Ялты с чемоданами уже не очень много. Теперь этот маршрут, скорее, воспринимается отдыхающими как один из традиционных аттракционов Крыма.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ЮМЗ Т2. Керчь

Керчь. Нужны ли были здесь троллейбусы вообще?

Самая молодая система электротранспорта Крыма — троллейбус города Керчь.

Открыта 18 сентября 2004 года. В Керчи всего один троллейбусный маршрут, его длина — 18 км.

Подвижной состав — ВМЗ 5298.01 «Авангард» и ЮМЗ-Т2, постепенно отстраняются от эксплуатации. Строительство сети планировалось ещё в 1977 году, но постоянно откладывалось.

Виталий Филимонов ИА REGNUM Троллейбус ЮМЗ Т2. Керчь

18 сентября 2004 года была открыта первая очередь Керченского троллейбуса — Ворошиловское кольцо (Депо) — Улица Горького. Вторая очередь троллейбуса открыта 16 сентября 2007 года, а третья — в день города, 12 сентября 2009 года.

Планируется закупка троллейбусов с удлинённым автономным ходом, и открытие новых маршрутов без контактной сети. Это сокращает расходы на монтаж и обслуживание потенциальных линий, для упрощения эксплуатации троллейбусов, а также для открытия маршрутов в пригороды Керчи.