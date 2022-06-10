Виталий Аверьянов
Последние публикации
Что мы можем и должны сказать украинцам
Среди публицистов и блогеров, поддерживающих СВО на Украине, а также новые сдвиги во внешней и внутренней политике России, весьма распространен тезис о слабости, неадекватности и формализме в нашей пропаганде. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении информационной и смысловой работы на...
10 июня 2022
Как упредить переброску террористической войны к границам России
На предыдущем круглом столе я говорил, что одной из важных целей этой операции для России является стратегическая задача добиться более справедливой цены на энергоносители. Наверное, это так. Но в то же время, если бы наше руководство было ведомо именно такой мотивацией, то обострение ситуации с...
26 декабря 2015