Среди публицистов и блогеров, поддерживающих СВО на Украине, а также новые сдвиги во внешней и внутренней политике России, весьма распространен тезис о слабости, неадекватности и формализме в нашей пропаганде. Особенно остро этот вопрос стоит в отношении информационной и смысловой работы на территории самой Украины.

А Хмельницкий. Навеки вместе

Безусловно, активу патриотического сообщества хотелось бы понять, почему в этом отношении не предпринимается решительных действий. К примеру, листовки, разбрасываемые среди частей ВСУ, и тексты, сообщаемые через громкоговорители на линии соприкосновения, носят в основном технический характер — они сообщают о предательстве Зеленского, направлении коридора для безопасного выхода из окружения, правила поведения для сдающихся в плен и т.п. И эти листовки неплохо работают, дают эффект.

Однако для обычного украинца как на фронте, так и в глубине подконтрольных Киеву областей остается невнятным послание России и даже ответ на вопрос, есть ли у нее в принципе четкое послание. Также неясно многим, что именно должно транслироваться вглубь Украины.

Антифашистская риторика для этой аудитории недостаточно убедительна, ведь основная масса украинцев не воспринимает бандеровские и нацистские лозунги всерьез, считая всю эту кампанейщину чем-то вроде косплей-нацизма. Гораздо важнее для людей цивилизационное самоопределение, вопрос о том, где место Украины в мире, каково ее будущее по отношению к Западу и к России.

belregion.ru Выдача гуманитарной помощи от РФ мирным жителям Украины

Очевидно, что среди миллионов мирных граждан Украины есть и пророссийски настроенные, и те, кто очень устал от киевской пропаганды и явно нуждается в альтернативе, есть, наконец, и те, кто сомневается и колеблется. Работа с ними на информационном поле ведется в основном энтузиастами в интернете — в телеграм-каналах, на ряде интернет-порталов и т.д. Здесь мы имеем дело с разнокачественным и разнокалиберным материалом, не выстроенным систематически и не идущим ни в какое сравнение с мощной, разветвленной и при этом монолитной в своей основе пропагандой Зеленского — Арестовича и К°.

Российские телепередачи Соловьева, Скобеевой и других журналистов, во-первых, недоступны на значительной части территории Украины, во-вторых, они в основном вбрасывают в общество всё новые и новые порции обличений в адрес киевского режима и Запада, а к самим гражданам Украины адресуются слабо.

Заметим в скобках, что телевышки и устройства трансляции украинского ТВ так и не стали мишенями для систематических российских ударов. Соответственно пропаганда Зеленского продолжает работать на полную мощность. Но ведь выведение из строя технических средств информационной и ментальной войны — важнейшая составляющая такой войны. Вещь, в общем, очевидная. Почему это происходит до сих пор так, как происходит, — серьезный вопрос, на который ответа пока нет.

Российские политические передачи — это, конечно, лучше, чем ничего. Но они имеют свои официозные рамки, при этом сделаны довольно грубо, зачастую психологически взвинчены, нередко выглядят даже наигранно. Но где наша пропаганда, специально нацеленная на миллионы здравомыслящих, прагматических по своим настроениям граждан Украины?

Думается, что при наличии соцзаказа, даже и простого призыва со стороны Кремля и Минобороны многие наши писатели, блогеры, неравнодушные люди и помогли бы с формулировками, и предложили бы сильные пропагандистские решения, которые могли бы вернуть на место мозги немалому числу украинских братьев и сестер. Как один лишь пример: в тех же телеграм-каналах распространяется немало плакатов, созданных энтузиастами. Многие из них — весьма высокого идейного и художественного уровня.

Всё это очень важно, не говоря уже о том, что выверенное послание России украинцам можно и нужно будет транслировать и в действующие части ВСУ. Особенно сейчас, когда в их ряды влилось так много резервистов, людей, которых, по сути, насильственно поставили под ружье.

Разъяснение позиции России, четкое и последовательное изложение ее видения ситуации и минимальное представление о программе действий, констатация того, что у нас и украинцев один общий враг, что Россия вернулась, станет одним из важнейших факторов победы.

Угрюмо-молчаливая спецоперация, которая проходит на Украине до сих пор, вызывает, по правде говоря, некоторое недоумение. Ведь России есть что сказать, есть что объяснить украинцам, есть к чему их призвать.

Таких текстов должно быть много, они должны быть разными — и по эмоциональному, и по жанровому строю. Ниже я приведу некоторый набросок подобного риторического послания, которое вряд ли годится в качестве текста листовки, разбрасываемой над Днепром, Харьковом, Киевом, Одессой и т.д. — но вполне приемлемо как текст, объясняющий позицию России на освобожденных территориях, и не только на них.

Личные контакты между гражданами Украины на территориях, подконтрольных Киеву и уже освобожденных, весьма интенсивны — и если наше послание будет воспринято на Херсонщине или в Харьковской области, его смыслы, формулы, его дух быстро просочатся вглубь украинской территории. Тем более эффективно работать будет такое послание в интернет-войне с киевской пропагандой.

То, что я предлагаю, и сами формулировки этого послания не являются каким-то откровением и не произведут немедленный переворот в умах. Но настойчивая трансляция изложенных в этом тексте посылов, а также посылов, подобных им, будет выполнять полезную работу. Эта трансляция должна быть адресована в первую очередь мирным гражданам Украины, но не только им.

Уяснив четкую позицию, миллионы наших соотечественников, представителей искусственно разделенного в начале 90-х годов народа восточнославянского корня почувствуют себя уже не манипулируемым стадом, война за которое идет между глобальными игроками, а почувствуют себя, наконец-то, людьми, с которыми разговаривают, которые нужны, с которыми у России и Русского мира есть общее будущее.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Распад СССР

Нельзя сводить информационную и смысловую борьбу к отдельным высказываниям в блогах и, в сущности, безответственным потасовкам в чатах. Нужен не рассеянный, а концентрированный пучок воздействия на умы и сердца.

Сделать это важно и еще по одной причине. Ведь когда позиция станет настолько четкой — всем, в том числе и противнику, всё еще рассчитывающему на нашу внутреннюю слабость и непоследовательность, станет окончательно ясно, что наша победа неминуема и что она не за горами.

Еще раз хочу подчеркнуть — наш посыл должен быть прост, в чём-то даже предсказуем. Он и не должен шокировать украинца. Но он должен быть четкими и цельным — это главное.

_____________

БРАТЬЯМ И СЕСТРАМ НА УКРАИНЕ!

Если ты нацист, бандеровец, агент НАТО или украинский политик — это послание не для тебя! С тобой разговаривать не о чем.

Если ты гражданин Украины, способный критически взглянуть на то, что происходит в действительности, прочти этот текст и прими его к сведению. Всё, что здесь написано, — чистая правда.

Это началось не вчера. Хохол и кацап из анекдотов вдруг обратились в лютейших врагов. Кому это выгодно? Кто мог это затеять? Давайте ответим сами себе честно.

30 лет после раскола нашей Родины 1991 года шло сначала медленное, тлеющее, а после 2014 года огненное, воинственное стравливание русских и украинцев. Очевидно, это было нужно не нам, а именно нашим недругам. Через войну между близкородственными народами супостат всегда решает одну и ту же задачу: покорить нас, обратить в своих холопов.

Сталкивая нас лбами, они становятся сильнее. Им легче добиваться своих целей: грабить нашу землю, зомбировать наших детей, обделывать свои делишки в других концах мира.

Задайтесь вопросом: каких благ, какой реальной помощи украинцы дождались за все эти 30 лет от Запада? Максимум, что получала Украина — это кредиты и субсидии, тут же разворовываемые украинской властью и олигархами. И Запад это прекрасно знал, ведь его политики сами грели на этом руки (взять хотя бы такой яркий пример, как сын президента Байдена).

Украина никогда не дождется настоящей помощи от Запада — если не считать такой «помощью» оружие, боеприпасы, поддержку в наведении ударов на российские цели и тому подобные подло-агрессивные их «услуги», несущие, прежде всего, угрозу смерти для самих украинцев.

Украина не будет принята ни в НАТО, ни в ЕС. Не для этого затевалась игра, в которую охотно играли западные марионетки — Ющенки, Тимошенки, Порошенки, Зеленские, украинские олигархи…

Западные страны для вас не союзники. Для Запада вы пушечное мясо. Украина нужна Западу, Америке только как плацдарм для давления и натиска на Россию.

У России есть неопровержимые доказательства вынашиваемых ими агрессивных планов: вашими руками они хотели душить Россию.

Соответствующие документы будут обнародованы и представлены миру на международном трибунале, который состоится после завершения боевых действий.

Никогда они не примут вас в свою семью, потому что там вы чужие. Украинцы для Запада в лучшем случае прислуга.

Однако Запад кропотливо взращивал на Украине свою агентуру — нынешнюю политическую элиту, элиту предателей, каждый из которых в последний критический момент постарается улизнуть, оставив «рiдну неньку» самой разбираться с валом созданных ими проблем. (Как это недавно сделал Порошенко, один из главных виновников происходящей трагедии.)

Для украинской элиты вы — быдло, люди второго сорта. Украина для них — дойная корова. Хотя они, как великие актеры, способны громогласно петь гимны, бить себя в грудь и пускать слезу, произнося тосты и здравицы во славу «Батькiвщины».

Совсем другое дело — Россия. Вы для нас не противники, не военнопленные, не оккупируемые, не люди второго сорта. Вы для нас — братья. Пусть и заблудшие, но братья.

С 2014 года, а отчасти и раньше, на Украине начался террор против инакомыслящих. Не будем перечислять здесь имена жертв государственных террористов, имена людей, замученных СБУ — этот список был бы слишком длинным.

С тех пор Донбасс — это не только территориальная проблема. Донбасс стал прибежищем для всех тех, кого преследовали нацисты, всех, кого мутило от их тошнотворной пропаганды, от их оголтелого майдана, от их раздутого, как ненасытный клоп, «патриотизма».

Загляните внутрь себя и ответьте себе честно: Украина как государство не состоялось. Оно вскормлено не на созидании, а на отталкивании, на ненависти.

Если лет 10 назад на Украине и были какие-то силы, могущие спасти ситуацию, то после евромайдана и последовавшего госпереворота все они были подавлены и объявлены врагами нации. И дело здесь не в Януковиче, не в его поддержке или свержении, а в том, что нормальным людям в политике совсем не осталось места.

Трудно было придумать более мерзкую провокацию против русского самосознания, чем опереточный нацизм, с татуированными придурками, возомнившими себя «высшей расой», — позднее переросший в нацбаты, в команды карателей, в зорких наблюдателей за солдатами изнутри ВСУ, чтобы никто из них не смел даже и думать о какой-то нелояльности нацизму.

Сегодня они терроризируют уже вас и ваших близких, потому что добраться до Донецка и Крыма у них руки коротки. Скоро они будут сгонять на фронт и в тероборону мальчиков и стариков, невоеннообязанных. Но всё это — лишь признак их агонии.

Эти каратели, с именем Бандеры на устах, взращены были олигархами Украины, людьми с еврейскими корнями и фамилиями, некоторые из которых цинично называют себя «жидобандерой».

Современные бандеровцы на Украине

Такое возможно по двум причинам. Во-первых, это люди без чести. Для них нынешний гешефт важнее страданий их же сородичей, погибших от бандеровщины в 40-е годы.

Во-вторых, они настолько презирают и украинцев, и русских, что не считают зазорным выказывать такой цинизм. Попросту плевать в душу. Отсюда оголтелая кампания по сносу и осквернению памятников, мемориалов, наших общих культурных символов.

Миллионы украинцев имеют единые семьи с русскими, с россиянами. Многие труженики с Украины ездили и ездят на заработки в Россию. И все они хорошо знают, что такое Россия и русские.

Как же эти люди могли обмануться? Как они могли поддаться пропаганде ярых русофобов? Почему они избрали своими поводырями нелюдей?

Как они не заметили, что украинскую жизнь наполнила идиотская риторика, идиотская логика? Вам навязали «юмор», согласно которому смешно и весело кушать торт «русскоговорящий младенец» или назвать сорт колбасы «смерть москаля», а сосиски — «джевелинчиками», или обучать своих детей живодерским лозунгам. И ведь этот «юмор» родился не вчера…

В это трудно поверить! Братья-украинцы! Стряхните морок со своей души, взгляните правде в глаза! Откажитесь от обмана!

Не верьте пропаганде Зеленского, стоящих за ним олигархов и западных разжигателей войны, испокон века ненавидевших славян.

На Херсонщине ваши сограждане и родственники уже получают российские паспорта. Там нет бунтующих против России. Чем вы хуже?

Россия не станет навязывать вам свое гражданство. Если вы пожелаете, вы можете под защитой русского оружия после решения двух вопросов: демилитаризации и денацификации Украины, вновь участвовать в делах государственного строительства. По закону, по праву созидать другую Украину.

Но нынешней политической элите Украины, ее верхушке — здесь не бывать. Им здесь не жить и не править больше. Не грабить свой народ, не выкачивать украинские ресурсы на пользу транснациональным воротилам, не отправлять украинок на позорные заработки в «богатые» и «цивилизованные» страны, не преследовать русскоязычных и другие меньшинства, не избивать инакомыслящих, не гнобить Донбасс, не культивировать русофобию, не проповедовать бандеровщину.

Всему этому на украинской земле больше не будет места.

Не питайте иллюзий! Россия не может мириться с натиском Запада на наши исконные земли. Россия не потерпит их военные базы в Харькове и Полтаве, во Львове и Одессе.

Россия не меньше Украины виновата в трагедии 1991 года и последовавших за этим трагедий по всему пространству СССР. Но это не тот случай, когда нужно считаться, кто больше виноват из трех подлецов, подписавших Беловежские соглашения.

Нужно выбираться из этой ямы, в которую они нас затолкнули. А не смиряться с тем, что тот «развод» вдруг стал легитимным, признанным богатым Западом. Мнение Запада для России больше не имеет ценности, поскольку он многократно обманул нас и хорошо нажился на нашей общей с вами беде.

Украина, Киевская Русь — не только ваша, но и наша родная земля. Это сердцевина Руси. Киев — мать городов русских, как сказал об этом Нестор-летописец. Печорская Лавра — наша общерусская святыня. На украинской земле покоятся мощи многих наших святых. На кладбищах Украины — прах предков наших единых с вами семей, В братских могилах — останки солдат со всех концов необъятного Советского Союза.

От всего этого мы не отступимся. И всего этого на поругание Зверю мы не отдадим.

Мы здесь не для того, чтобы эксплуатировать вас и унижать ваше достоинство. Мы здесь потому, что такова судьба нашей общей державы, такова воля истории.

Время обморока и помрачения закончилось. Нормальное положение вещей вновь должно восстановиться. Разорванное и растоптанное единство должно быть возрождено. И мы добьемся этого во что бы то ни стало.

Не поганьте свою душу сотрудничеством с неонацистами, с бесчеловечной нечистью, которые лишь прикрываются показной любовью к родному народу, а на деле толкают вас на гибель и страдания.

Те, кому более 45 лет, объясняйте молодым, что за эти десятилетия нам попытались вывернуть мозг, внушить ненависть к самим себе и своему прошлому, внедрить комплексы национальной ущербности.

Не продавайте за чечевичную похлебку свои корни, свое подлинное прошлое — святые имена Владимира Крестителя, Владимира Мономаха, старцев Печерской и Почаевской лавры, Димитрия Ростовского, Лаврентия Черниговского, великих творцов Григория Сковороды, Николая Гоголя, Александра Довженко, наших общих героев Кожедуба, Еременко, Черняховского, Ковпака и сонмов тех, кто шел плечом к плечу со своими братьями к нашим общим победам.

Сделайте правильный выбор!

Не пособничайте изуверской власти!

Готовьте приход своих братьев-освободителей!

Вы будете достойно, мирно и спокойно жить на своей земле, трудиться, растить детей, в согласии, как и раньше, с русскими и белорусами и другими коренными народами нашего большого общего пространства.

Военнообязанные Украины! Уклоняйтесь от тотальной мобилизации, проводимой Зеленским. А если вам не удалось избежать призыва — сохраните повестку из военкомата и воспользуйтесь первой возможностью, чтобы перейти на сторону братской России, на сторону Русского мира.

Факты таких переходов уже многочисленны. Вы еще можете внести свой вклад в общее дело победы над нашим историческим вековечным ворогом, который избрал государство Украина своим орудием против нас и против вас.