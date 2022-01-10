Виктория Шакина

Автор

Практикующий адвокат с 1998 года, к.ю.н, председатель, управляющий партнер МКА «ЮрСити», заместитель председателя Комиссии по социальным и экономическим вопросам Ассоциации юристов России. Более 20 лет специализируется на уголовно-правовой защите российского и международного бизнеса, а также частных лиц. Осуществляет защиту своих доверителей на всех этапах уголовного преследования: во время оперативно-розыскных мероприятий, на стадии предварительного следствия и в суде. Имеет успешный опыт обращения в Европейский Суд по Правам Человека. Также является экспертом в разрешении споров на досудебной стадии, в рамках медиации. Провела более сотни переговоров по самым различным правовым вопросам.