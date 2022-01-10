Наступивший 2022 год будет богатым на нововведения, которые вступают в силу. Часть из них дают россиянам большие возможности, некоторые вводят новые запреты и ограничения. Остановимся поподробнее на вторых, чтобы знать, что в новом году делать нельзя.

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

Труд

С 1 марта 2022 года в Трудовой кодекс РФ вводится запрет на работу в опасных условиях труда. Работодатели должны приостановить работы, если условия труда по результатам спецоценки отнесут к опасному классу — 4-му.

Правительство утвердило перечень работ, на которые не действует этот запрет. Он не коснется, например, ряда аварийно-спасательных работ, неотложных работ по ликвидации ЧС, а также многого другого.

Женский труд

Дополнительно определены виды профессий, в отношении которых ограничивается применение женского труда — для котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ:

котельщик;

токарь на токарно-давильных станках, работающий вручную;

чеканщик, работающий ручным пневматическим инструментом.

Также ограничены для женщин отдельные виды профессий для работ по монтажу, обслуживанию и ремонту технологического и нефтепромыслового оборудования.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

ЖКХ

На 1 января 2022 года перенесен срок вступления в силу положений Жилищного кодекса РФ о запрете на предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам при наличии непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года и подтверждена вступившим в законную силу судебным актом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за ЖКХ

Торговля

С 1 февраля 2022 г. по 31 июля 2022 г. включительно устанавливается временный запрет на вывоз из РФ отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, за некоторыми исключениями.

Также президент РФ поручил с 1 января 2022 г. ввести запрет на вывоз из Российской Федерации необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

СМИ

С 29 июня 2022 года запрещается распространение в СМИ сведений, содержащих инструкции не только по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств, но и по незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Гостиницы

Запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории применяется с 1 января 2022 года в отношении гостиниц с номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров.

Анна Рыжкова ИА REGNUM 4 Побережье Черного моря

Туризм

С 1 июля 2022 г. за ведение турагентской деятельности незаконно или без включения в единый реестр турагентов предусмотрен штраф:

размере от 5 до 15 тыс. рублей для граждан;

от 10 до 30 тыс. рублей для должностных лиц;

от 50 до 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Ведение реестра начнётся 1 января 2022 г. С его помощью турист сможет получать достоверную информацию о праве агента продавать турпродукт конкретного туроператора.

Кредиты

Вводится возможность ограничения количества кредитов для физлиц с 1 января 2022 года.

Банк России вправе устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов: как предоставляемых физлицам, так и и полученных в качестве прав требований.

Ограничения применяются в отношении кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Микрофинансовая организация

Доходы должника

Закон об исполнительном производстве дополнен положением о сохранении ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России (ст. 446 ГПК РФ; на 2021 год — 12 702 руб.), которое начинает действовать с 1 февраля 2022 г.

Так, если должник подаст соответствующее заявление, запрещено обращать взыскание на эту сумму, за некоторыми исключениями — данное правило не распространяется на: