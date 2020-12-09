Российское семейное законодательство является относительно устойчивым: за 25 лет изменения в него вносились чуть больше десяти раз. Так, вполне закономерно, что к 2021 году возникла необходимость приведения семейного законодательства в соответствие с современными реалиями жизни.

Эдмунд Блэр Лейтон. Брачный договор

В связи с этим в конце 2019 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект № 835 938−7 о целом комплексе изменений в Семейный кодекс РФ, законы о государственной регистрации недвижимости, об актах гражданского состояния, о банкротстве, а также в основы законодательства РФ о нотариате. Несмотря на противоречивые оценки представителей науки и практики, 15 июля 2020 года законопроект был принят Государственной думой РФ в первом чтении, что дает серьезные основания полагать, что в 2021 году процесс принятия масштабных изменений завершится.

Предлагаются следующие основные изменения:

Первое. Отмена возможности признания брачного договора недействительным на том основании, что он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

В настоящее время это основание недействительности брачного договора, предусмотренное п. 2 ст. 44 СК РФ, часто применяется на практике для пресечения недобросовестной практики распределения нажитого в браке имущества между супругами. При этом, отступая от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе, данное положение позволяло защитить права супруга, лишенного всего совместно нажитого имущества. Предложенные изменения стали следствием стремления к стабильности и обеспечению принципа pacta sunt servanda, или «договоры должны соблюдаться».

FOTOBANK.ER Государственная дума РФ

Второе. Модернизация понятия «общего имущества супругов» как совокупности активов и пассивов цельного имущественного комплекса.

Теперь законодательное понятие «общего имущества супругов» будет включать как вещи и имущественные права, так и общие долги супругов. Сегодня это понятие раскрыто в п. 2 ст. 34 СК РФ путем перечисления материальных объектов и не включает долговые обязательства.

Третье. Соглашение о разделе общего имущества должно охватывать всё имущество и определять доли супругов в нём.

Если раньше, исходя из формулировки п. 2 ст. 38 СК РФ, следовало, что соглашением может быть разделена часть общего имущества супругов, то в случае принятия изменений соглашение (или судебный акт) должно будет определять доли супругов во всём их общем имуществе, и в соответствии с этими долями будет произведен раздел отдельных видов объектов. Кроме того, долевой режим будет касаться и тех объектов, которые супруг не включил в раздел имущества.

Четвёртое. У суда появилось право уменьшить долю в общем имуществе того супруга, который совершил сделку по распоряжению общим имуществом вопреки воле другого супруга.

В случае отчуждения общего имущества супругов без согласия одного из них такая сделка может быть признана судом недействительной, поэтому для возвращения актива в общую имущественную массу супругов сегодня необходимо первоначальное признание сделки недействительной судом, что влечет дополнительные процессуальные издержки, поэтому процесс предлагается упростить.

Максимов Василий Максимович. Семейный раздел. 1876

Кроме того, готовятся и другие изменения:

— Изменения в государственной регистрации прав на недвижимость, которые позволят сделать ЕГРН более полным и достоверным, отражая в нем право общей совместной собственности супругов на объект во всех случаях, а не только в случае подачи заявления.

— Процедуры банкротства физических лиц дополняются правилами о возможности совместного банкротства супругов, поскольку случаи, когда имеются общие долги, в настоящее время встречаются нередко.

— Корректируется и процедура банкротства одного из супругов, что позволит защитить интересы другого супруга, которые сейчас игнорируются в пользу интересов кредиторов. Предлагается сначала выделять долю супруга-должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обязательствам на эту долю по общим правилам.