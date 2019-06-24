Виктория Николаева
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На «Алых парусах» состоялось рекордное светопиротехническое шоу
«Алые паруса» вновь стали самым грандиозным событием петербургского лета. В ночь на 24 июня Санкт-Петербург собрал на Дворцовой площади своих выпускников, а также вчерашних школьников из российских регионов и даже других стран. Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, праздничное шоу, начавшееся после...
24 июня 2019
Фестиваль цветов и духовой музыки: как Петербург встретил День России
На Невском проспекте 12 июня прошел яркий, ароматный и музыкальный фестиваль цветов и духовых оркестров. На главную улицу Петербурга вышли цветочные платформы, конные экипажи и ретро-автомобили под музыкальное сопровождение лучших оркестрантов. Фестиваль цветов собрал звёздный состав флористов...
12 июня 2019