Санкт-Петербург, 24 июня, 2019, 02:22 — ИА Регнум. «Алые паруса» вновь стали самым грандиозным событием петербургского лета. В ночь на 24 июня Санкт-Петербург собрал на Дворцовой площади своих выпускников, а также вчерашних школьников из российских регионов и даже других стран.

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» у Дворцового моста

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди заранее занимают места на набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта на Дворцовой

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, праздничное шоу, начавшееся после концерта «звёзд» на Дворцовой, основывалось на ключевых событиях истории страны. Словно по мотивам «Золушки», где тыква превращается в карету, на глазах зрителей сцена стала «кораблем», и гостей праздника пригласили пройти пройти к Неве, чтобы увидеть масштабное светопиротехническое представление.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители концерта на Дворцовой

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт на Дворцовой площади в честь «Алых парусов»

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление Владимира Преснякова

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка на телефон

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники 2019

Белая ночь в Санкт-Петербурге стала ещё светлее: начался праздничный салют. Небо над Невой заискрилось, поднялись танцующие огненные струи, сопровождаемые музыкой разного стиля, от классики до современных клубных композиций. На Троицком мосту в этом году было установлено девять пиротехнических башен, что позволило создать иллюзию целой огненной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу на празднике «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу на празднике «Алые паруса»

Несмотря на то, что на празднике собралось более 80 тысяч участников, праздничный салют смог увидеть каждый: находясь в районе Дворцовой площади достаточно было просто поднять голову и взглянуть на небо.

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Дворцовой набережной

Дарья Драй ИА REGNUM Пиротехническое шоу на празднике «Алые паруса»

Толпа замерла в ожидании главного действа — появления корабля под алыми парусами. Впервые после девяти лет эту роль на празднике исполнил не шведский бриг Tre Kronor, а новый отечественный бриг «Россия», порт приписки Санкт-Петербург. Под тысячи залпов фейерверка с дебютом русский корабль справился на отлично. Со стороны организаторов праздника не было замечено никаких ошибок.

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия» в створе разведенного Троицкого моста

Дарья Драй ИА REGNUM Бриг «Россия»

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Дворцовой набережной

В эту ночь был установлен рекорд по самому продолжительному музыкальному светопиротехническому шоу — 22 минуты непрерывного фейерверка! Гости, побывавшие на празднике «Алые паруса» не в первый раз, отметили, что в этом году шоу длилось действительно дольше и производило неизгладимое впечатление на зрителей всех возрастов.

Дарья Драй ИА REGNUM Кульминация праздника «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM «Алые паруса»

Дарья Драй ИА REGNUM Съемка «Алых парусов»

Дарья Драй ИА REGNUM Кульминация праздника «Алые паруса»

Теперь выпускники продолжат свой праздник за просмотром возобновившегося концерта на Дворцовой площади, где ещё до утра они смогут танцевать под музыку от известных исполнителей. А некоторые парни и девушки перебрались на Марсово поле и поют в кругу любимые песни под гитару.

Дарья Драй ИА REGNUM Выпускники на Марсовом поле