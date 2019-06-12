Санкт-Петербург, 12 июня, 2019, 23:43 — ИА Регнум. На Невском проспекте 12 июня прошел яркий, ароматный и музыкальный фестиваль цветов и духовых оркестров. На главную улицу Петербурга вышли цветочные платформы, конные экипажи и ретро-автомобили под музыкальное сопровождение лучших оркестрантов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Фестиваль цветов собрал звёздный состав флористов, которые подарили городу на День России огромный и уникальный «букет» своих профессиональных работ.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

В одной из карет в окружении разноцветных цветов дети раздували мыльные пузыри, до которых каждому хотелось дотянуться. На следующей платформе с названием «Лебединое озеро» разворачивалось сказочное представление: балерина демонстрировала различные элементы танца у замка, украшенного цветами.

Дарья Драй ИА REGNUM Балерина и лошадь

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Вместе с флористами в праздничной колонне прошли лучшие духовые оркестры России: музыканты Санкт-Петербургского гарнизона, ГУ МЧС, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад духовых оркестров

Дарья Драй ИА REGNUM Парад духовых оркестров

Дарья Драй ИА REGNUM Зрители на Невском проспекте

…2019 год в Российской Федерации объявлен годом театрального искусства. Именно поэтому центральной темой сегодняшнего шествия был выбран театр. Главной платформой, открывающей парад, стала композиция с названием «Золотая маска», сопровождаемая ростовыми куклами в цветочных костюмах. Сама платформа была оформлена гортензиями разных оттенков и выглядела, по-мнению публики, гораздо величественнее и загадочнее остальных.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие Фестиваля цветов

Дарья Драй ИА REGNUM Перекрытый Невский проспект

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие Фестиваля цветов

Следующей платформой, посвященной театральной теме, являлась композиция «Вишневый сад», созданная по мотивам чеховской пьесы. Ни на секунду актеры не выходили из образа, дополненного шикарными костюмами и шляпами с перьями, развевающимися на ветру. Только один момент выдавал современные реалии: в цветочной беседке сиял самовар прошлого века, но чай в кружки актеров наливался из маленького термоса.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие Фестиваля цветов

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Большой интерес публики вызвала композиция флористов из Венгрии. Она обращала внимание на серьезную экологическую проблему: ежегодно в океаны попадает более миллиона тонн пластикового мусора, который представляет смертельную опасность для китов и других морских обитателей. На своей платформе иностранные гости изобразили кита из пластиковых бутылок, выпрыгивающего из моря цветов.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль цветов в Петербурге

Подробнее ознакомиться с цветочными композициями гости фестиваля смогли на Дворцовой площади, где после парада расставили цветочные платформы. Коллектив артистов из Японии разрешил фотографироваться с одним из реквизитов — зонтом, выполненным с использованием живых цветов. Даже после шествия на японской платформе не прекращалось музыкальное сопровождение: артисты играли на народных инструментах.

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Здесь же, на Дворцовой площади продолжили выступление оркестровые коллективы. Жители и гости Санкт-Петербурга стали свидетелями уникального события: в честь 175-летия великого композитора Николая Римского-Корсакова был установлен мировой рекорд — самое массовое исполнение «Полёта шмеля» духовыми оркестрами.

Дарья Драй ИА REGNUM Парад духовых оркестров

Дарья Драй ИА REGNUM Парад духовых оркестров

Дарья Драй ИА REGNUM Дефиле духовых оркестров на Дворцовой площади

Это сложное музыкальное произведение исполнили более 500 музыкантов, в том числе студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. После этого на Дворцовой площади состоялся праздничный концерт.

Дарья Драй ИА REGNUM Бал цветов

Дарья Драй ИА REGNUM Бал цветов