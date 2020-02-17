Виктор Жосу
Последние публикации
Молдавская клиника: зачем Додон оправдывает националистов?
На минувшей неделе молдавскую политику переклинило. Собственно, клинит ее постоянно, в клиническом состоянии молдавская политика пребывает уже много лет. Но иногда даже в клинике на естественном для нее общем нездоровом фоне у некоторых пациентов случаются обострения. На сей раз поводом для...
17 февраля 2020
Гибридная колония. Чьим активом стала Молдавия?
История с созданием в Молдавии правящей коалиции в составе левой Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и правого блока ACUM (Партия PAS + Партия Platforma DA) наглядно продемонстрировала полную зависимость современной молдавской политики от внешних факторов. Ни афишируемые доктринальные...
26 июня 2019
Молдавия. Контрпереворот
Конституционный суд Молдавии, который называют полностью подконтрольным лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку, утвердил результаты прошедших в стране 24 февраля парламентских выборов. Молдавский политолог Виктор Жосу в своем комментарии рассуждает о том, что могла бы сделать настоящая...
11 марта 2019
Молдавия убрала Рогозина: момент истины для Москвы или кому «партнер» Додон
Решение молдавского правительства объявить российского вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон-грата свидетельствует о намерении режима, контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком, ухудшить молдавско-российские отношения, доведя их как минимум до стадии украинско-российских. Даже если...
3 августа 2017
Додон не надувается: Россия продолжает наступать на молдавские «грабли»
Молдавский политолог Виктор Жосу прокомментировал для ИА REGNUM скандальное выдворение из Молдавии пяти российских дипломатов и роль личности молдавского президента Игоря Додона в этой истории. История с высылкой из Кишинёва пяти российских дипломатов стала еще одним проявлением идиотизма в...
31 мая 2017
Кишинёвский олигархический режим и Православная Церковь Молдавии
Текст выступления молдавского политолога Виктора Жосу на II международной конференции «Православная цивилизация и современный мир в новых геополитических условиях» (Кишинёв, 16 октября 2014 г.) 1. Мы видим, что сегодня Молдавия охвачена протестами. Протестный пафос направлен против так называемых...
20 октября 2015
Местные выборы в Молдавии: победители и проигравшие
По результатам местных выборов в Молдавии, если посмотреть на политическую карту районов, можно сделать вывод, что в большинстве из них на первом месте оказались представители правящих партий - либо Либерально-демократической, либо Демпартии. Однако в условиях Республики Молдова первое место еще не...
16 июня 2015
«Евроинтеграция» Молдавии, Украины и Грузии закончилась
Накануне очередного саммита «Восточного партнёрства», который пройдёт в Риге 20−21 мая, состояние европейски ориентированной части молдавского общества, как, впрочем, и аналогичной части соседнего с ним украинского, да и грузинского, можно охарактеризовать одним словом — фрустрация. Республика...
20 мая 2015
Виктор Жосу. Русофобия как вид платной геополитической услуги
Молдавский политолог — о национальном вырождении молдаван Когда-то, лет 25 тому назад, на волне так называемого национального возрождения, которое в итоге обернулось для нас, молдаван, тупым и пошлым национальным вырождением, в кишинёвских «патриотических» (по сути, предательских) кругах считалось...
23 марта 2015