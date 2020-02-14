На минувшей неделе молдавскую политику переклинило. Собственно, клинит ее постоянно, в клиническом состоянии молдавская политика пребывает уже много лет. Но иногда даже в клинике на естественном для нее общем нездоровом фоне у некоторых пациентов случаются обострения.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

На сей раз поводом для обострения послужило высказывание главы министерства иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Аурелиу Чокоя о роли российских военнослужащих в прекращении летом 1992 года вооруженного конфликта в Приднестровье. «Фактически российская армия, которая тогда дислоцировалась на востоке Молдовы, вмешалась, чтобы остановить кровопролитие», — сказал министр. Сказал, не сказав ничего нового, ничего из того, что до него не было сказано другими официальными должностными лицами Республики Молдова или зафиксировано в официальных документах. В соответствии с этими документами военнослужащие Российской Федерации уже без малого 28 лет выполняют на Днестре миротворческую функцию, и выполняют ее результативно. Потому что все эти годы у нас мир.

Итак, Чокой лишь в очередной раз констатировал очевидность, не более. Но эта его констатация неожиданно (наверное, из-за ранней весны) вызвала обострение в автохтонном националистическом лагере. Откуда моментально зазвучала жесткая критика в адрес министра, суровые обвинения в непатриотизме, в оскорблении памяти участников боевых действий со стороны Кишинева и т. п. Увы, националистическому сознанию свойственно видеть себя во всех ситуациях исключительно жертвой, а всех, кто с тобой не согласен, считать агрессорами и оккупантами.

Венцом этой националистической истерии стала резолюция о вынесении вотума недоверия в связи с — ни больше, ни меньше — политикой и деятельностью МИДЕИ, представленная 13 февраля парламентскими фракциями оппозиционных ПДС и ППДП. По логике ее авторов, заявление Аурелиу Чокоя несет в себе угрозу «сворачивания в сторону с естественного пути европейской интеграции». Как говорится, приехали, дальше некуда.

Gov.md Аурелиу Чокой

Уже не раз писал об этом и не устану повторять. Национализм в любой форме, даже в относительно мягкой, «культурной», губительно влияет не только на душу человека, поскольку суть явление антихристианское, языческое, но и на его мозги. Если обратиться к молдавской истории последних трех с лишним десятилетий, то мы увидим, что национализм — сначала молдавский, который затем переродился в румынский, — нанес нашему обществу огромный вред во всех сферах. Начиная с загубленных культуры (а все националисты, как правило, начинают с идеи «национально-культурного возрождения»), образования и науки и кончая деградирующей экономикой.

Национализм закономерно переходит в ксенофобию, в ненависть к иным. И национализм всегда антипатриотичен. Известное словосочетание «национал-патриот» на самом деле бессмыслица. Если «национал» — то читай «антипатриот». Читай — враг своего народа и своей страны, какими бы пафосными и высокопарными словами он эту свою враждебность ни прикрывал.

Наконец, национализм антигуманен еще и потому, что неизбежно приводит к утрате здравомыслия. Порождая нездоровую реакцию на очевидное, что мы имели возможность наблюдать на минувшей неделе на примере критиков Чокоя. Есть у Чехова рассказ «Жених и папенька», там главная мысль заключается в том, что сумасшедшим нельзя жениться. Если эту мысль продолжить, то зададимся вопросом: а заниматься политикой им можно? Людям, утратившим признаки адекватности? К сожалению, у нас можно.

И последнее — перед националистами нельзя пасовать. Любое заигрывание с националистами, тем более попытка оправдаться перед ними, лишь укрепляет этих неадекватных людей в собственной правоте.

А в истории с обострением, случившемся на минувшей неделе, шеф министра Чокоя, президент Игорь Додон спасовал. В сложившейся ситуации его слова о том, что заявление главы МИДЕИ было «неверное истолковано», иначе как попыткой оправдать националистов, не назовешь. Как и последующее выступление Додона на коллегии этого министерства, где он призвал ведомство «придерживаться принципа профессионализма, а не политических заявлений», а также опираться на «технократический подход». Интересно, что это за дипломатия такая — без политических заявлений?

Короче, вместо того, чтобы встать на защиту подчиненного, президент фактически его слил. А критики Чокоя могут считать себя в этой истории победителями. Им удалось в очередной раз посрамить очевидность, загнать ее под лавку. Жаль.

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Но не станем терять оптимизма. Есть некая генеральная тенденция, которая свидетельствует о том, что рано или поздно, через еще одно или два поколения, очевидность пробьет себе путь наверх, восторжествует. В этом смысле Аурелиу Чокой, а до этого его предшественник на посту главы МИДЕИ, Нику Попеску, сказавший, что расценивает вооруженный конфликт в Приднестровье как гражданскую войну, — первые ласточки. Это уже другое поколение, сформировавшееся после спада волны национализма, поднявшейся в Молдавии в конце 1980-х годов. Да, их пока одергивают, некоторые из них под психологическим прессингом национал-антипатриотов пытаются оправдаться. Однако еще через какое-то время придет новое поколение политиков, на которых зловредный дух национализма уже не будет оказывать своего губительного воздействия. Такой видится тенденция.

Да и общество не стоит на месте, когда-нибудь его уже не будет переклинивать от констатации очевидного. Хотя, наверное, отдельные идиоты, стремящиеся вывернуть очевидное наизнанку, интерпретировать его в соответствие со своими «идеями», будут всегда. Но в здоровом обществе их удельный вес будет сведен к минимуму. А значит, и мнение их будет интересовать разве что психиатров.

Дело за малым — стать здоровым обществом. Будем лечиться.

Виктор Жосу — молдавской политолог