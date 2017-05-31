Кишинёв, 31 мая, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Молдавский политолог Виктор Жосу прокомментировал для ИА REGNUM скандальное выдворение из Молдавии пяти российских дипломатов и роль личности молдавского президента Игоря Додона в этой истории.

Totul.md Владимир Плахотнюк

История с высылкой из Кишинёва пяти российских дипломатов стала еще одним проявлением идиотизма в молдавско-российских отношениях — тенденции, очевидно обозначившейся после избрания в ноябре прошлого года президентом Республики Молдова лидера местной Партии социалистов (ПСРМ) Игоря Додона.

В Москве считается аксиомой, что и Додон, и возглавляемая им ПСРМ являются пророссийскими. Именно широко разрекламированная Додоном поддержка своей кандидатуры Россией помогла ему выиграть президентские выборы. Однако реальная власть в Молдавии, являющейся парламентской республикой, осталась в руках антироссийского олигарха Владимира Плахотнюка. Он контролирует все три ветви власти — законодательную, исполнительную и судебную, а его действия направлены на удержание этой постсоветской страны в статусе полуколонии Запада.

Москва продолжает «надувать» Додона в расчёте, что ПСРМ сможет выиграть парламентские выборы и сформировать в Кишинёве правительство, хотя бы лояльное Российской Федерации, — взамен нынешнего, откровенно враждебного. При этом сам Додон пошёл на шаг, явно снижающий шансы молдавских социалистов на получение парламентского большинства, — согласился на переход от нынешней пропорциональной системы избрания депутатов к смешанной системе. В условиях олигархии это позволит Плахотнюку сохранить в Молдавии свою власть, а, значит, и полную подконтрольность Республики Молдова Западу. Молдавский президент идёт и на другие уступки олигарху — назначает на «пожизненные» должности прикормленных Плахотнюком судей, содействует продвижению в руководство «хлебных» структур его кадров. Какие цели Додон при этом преследует — до конца известно ему одному.

Со своей стороны, Плахотнюк даёт понять всем — и Вашингтону, где он недавно побывал, и Москве, где его в последние годы не хотят видеть в упор, — что хозяин в «молдавском доме» он. А все остальные так, политическая мелочь. Которую — надувай ты её, не надувай — как не решала ничего, так и не решает. Хотят в России считать, что после президентских выборов Молдавия «развернулась» на Восток — как говорится, на здоровье. Но с каждой очередной антироссийской акцией молдавских властей — и периодическими задержаниями российских журналистов в Кишинёвском аэропорту, и объявлением их персонами нон-грата, и активизацией борьбы с «российской пропагандой», а сейчас и высылкой дипломатов — молдавский олигарх посылает Кремлю сигналы: единственный «решальщик» здесь я, со мной надо иметь дело. Параллельно, само собой, каждая подобная акция это и дежурное подтверждение верности олигарха Западу как гарантия сохранения в будущем — при условии, что власть останется у него, — нынешней геополитической ориентации Республики Молдова.

Идиотизм ситуации в двусторонних отношениях усугубляется тем, что Россия — несмотря на обещание адекватно ответить на высылку дипломатов, озвученное заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным, — вряд ли сможет что-то реальное в этом смысле предпринять. Уже хотя бы потому, что действия молдавских властей очевидно неадекватны и, на мой взгляд, являются свидетельством ущемлённого самолюбия Плахотнюка, который для Москвы как бы никто. Вот он и доказывает, что он-то, Плахотнюк, как раз «кто», а «никто» — это её любимчик Додон. Словом, детский сад, какие-то разборки в «молдавской песочнице». Не представляю себе, чтобы Россия на такое стала отвечать адекватно, не хватает воображения.

Слова же Карасина о том, что в России рассматривают этот шаг как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Игоря Додона, ничего кроме улыбки в Кишинёве уже не вызывают. У сторонников прозападной ориентации — ехидной, а у тех, кто всё ещё надеется, что в России начнут, наконец, вникать в суть происходящего в Республике Молдова — улыбки грустной. Ибо, если этот курс и присутствует, то ведёт он в никуда.

P.S.: Уже написав комментарий, прочитал новость о симметричном ответе: 31 мая сотрудник молдавского посольства в России был приглашен в МИД РФ, где ему была вручена нота, в которой указывается, что, в ответ на высылку пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены «persona non grata», и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок.

В соответствие с дипломатическими стандартами оно, наверное, так принято. Приятно, конечно, что нас всё еще держат «за взрослых». Но на ситуации в песочнице это никак не скажется.