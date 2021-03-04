Виктор Касьянов

Вице-президент, директор инвестиционного департамента «Ренессанс Кредит». В зону его ответственности входит управление структурой баланса банка в части риска ликвидности, процентного и валютного рисков, а также осуществление брокерских, межбанковских операций и операций на рынке ценных бумаг, установление и развитие корреспондентских отношений с финансовыми институтами. До прихода в «Ренессанс Кредит» возглавлял отдел финансового моделирования и структурирования в «Россельхозбанке», где отвечал за управление долгосрочной структурой баланса и ликвидностью банка, в том числе в части операций на финансовых рынках. Ранее он работал в управлении операций на финансовых рынках в инвестиционной компании «Тройка Диалог» и «ЮниКредит Банке».